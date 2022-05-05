Bu iyilikle bayram ruhumuza doldu

Ramazan kolisi dağıtırken kötü durumda gördükleri bir evi onaran Kızılay gönüllüsü gençler, ihtiyaç sahibi aileye en güzel bayram hediyesini verdi. Türk Kızılay Silopi Şubesi ekipleri, Afet Konutları’nda yaşayan bir ailenin evini onardı. Evin durumunu tespit için gittiklerinde çöp dağlarıyla karşılaşan ekip, kullanılamayacak halde halı, dolap, fırın gördü. 4 çocuğun sağlıksız şartlarda yaşadığı ev, annenin psikolojik soruları nedeniyle çöp doluydu. Kızılay gönüllüleri, evi onararak aileye bayram hediyesi verdi. Ayrıca, aileye psikolojik destek sunulması için de çalışma başlatıldı.

EVDE ÇÖP DAĞLARI VARDI

22 yaşındaki Genç Kızılay Silopi Şube Başkanı Negrican Birlik, “Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi götürdüğümüzde evde inceleme de yaptık. 4 çocuğun yaşadığı bu evde; baba görme engelli ve geçimini dilenerek sağlıyor, anne de rahatsızdı. Evde biriktirilen çöpler üst üste yığılı vaziyetteydi. Gözlerimize inanamadık.” dedi. Eşyaların kullanılamayacak durumda olduğunu kaydeden Birlik, tadilat için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi. 3 gün gibi kısa bir sürede tüm malzemelerin Silopili hayırseverlerin girişimleriyle toplandığını kaydeden Birlik, “Evi baştan aşağı temizledik, çöp yığınlarını dışarı attık. Boyacı arkadaşları getirdik. Sobayı kaldırdık. Elif Ökten ile birlikte halıları serdik. Arkadaşlarımız Muhammed Bayrak ve Zeki Gören çöpleri atıp boyaları yaptı. İş bittiğinde, çocukların mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Çocukların o halini gördüğümüzde biz de tüm yorgunluğumuzu unuttuk. 15 kişilik bir gönüllü ekip ter döktü.” diye konuştu.

EN GÜZEL HEDİYE OLDU

Gönüllülerden Zeki Gören (22), “Çocukların gözündeki ışıltıyı görmek, her şeye bedel. Onların mutluluk içinde koşturduğu bir evi hediye ettik. Bu bayram esas bizim ruhumuza bayram oldu.” diye konuştu.

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TDV Ramazan’da 2 milyona el uzattı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan boyunca yurt içi ve yurt dışında 2 milyon 150 bin ihtiyaç sahibine toplamda 139 milyon TL tutarında yardım ulaştırdı. TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, “Ramazan’da yurt içinde 81 ilde 71 bin 661 gıda paketi, 114 bin 626 alışveriş kartı, 27 bin 477 bayramlık kıyafet hediye ederek 1 milyon 246 binden fazla kardeşimize yardım ulaştırdık. Yurt dışında ise 83 ülkede 152 bin 47 gıda paketi, 120 bin 692 kumanya paketi ve 14 bin 100 bayramlık kıyafet dağıtarak 895 binden fazla mazlumun hayatına dokunduk.” dedi.