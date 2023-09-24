Bursa tadında ve renginde bir festival

Osmanlı başşehri olarak saray mutfağına ait lezzetlerin yanısıra Anadolu, Kafkas ve Balkan muhacir mutfağını buluşturan Bursa’nın en önemli özelliği tarihi, turistik özelliği yanında tarım şehri olarak varlığını sürdürmesi. Gemlik, İnegöl ve Karacabey gibi tarımın öne çıktığı ilçeleri olduğu gibi Mudanya ve İznik gibi turizm cazibesiyle bilinen ilçeleri de var. Türkiye’nin önemli bir sanayi şehri olması ayrı bir katman olarak mevcudiyetini sürdürüyor.

Kendi kendine yeten ve çevre illeri üretimiyle besleyen şehir olma özelliği zengin yemek kültürüyle birleşince bu konuda tanıtıma ihtiyaç vardı. Bursa Büyükşehir Belediyesi bu ihtiyaçtan yola çıkarak şehrin gastronomik yönünü tanıtacak bir festival hazırlığının geçmişi ise 4-5 yıla dayanıyor. Hazırlıklar sürerken ülkeyi ve dünyayı saran pandemi bu konudaki çalışmaları sekteye uğratmıştı. Hiçbir kurum desteği almadan kendi imkan ve kaynaklarıyla ilkini geçen yıl organize eden Büyükşehir Belediyesi bu yıl misafirlerinin ve ziyaretçilerinin karşısına ödevine çalışmış olarak ve daha profesyonelce çıktı.

Şeflerden gastro gösteriler

“Yeşil Bursa, Yeşil Gastronomi” temasıyla düzenlenen Bursa Gastronomi Festivali 500 bini aşkın ziyaretçi ağırladı. Renkli kortej yürüyüşü ile başlayan ve üç gün boyunca Merinos Park’ta etkinliklerle devam eden festival ziyaretçilerin akınına uğradı. Alan dev bir mutfağa dönüşürken, gastro sahnede yer alan ünlü şefler Doğa Çitçi, Esat Özata, Umut Karakuş, Sahrap Soysal, Müge Ergül, Türev Uludağ, Emre İdrisoğlu ve Somer Sivrioğlu gösterilerini sundu.

Festivalde sadece ünlü şefler, çocuklar ve gastronomi öğrencileri değil protokol de mutfağa girdi. Belediye Başkanı Alinur Aktaş ‘kuzu kapama’, Vali Mahmut Demirtaş ‘kirde kebabı’, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ‘kestaneli pilav’, Bursa Milletvekilleri Emel Gözükara Durmaz ve Emine Yavuz Gözgeç ‘maydonoz köftesi’, Ahmet Kılıç ‘üzüm dede çorbası’ yaptı. Aktaş, festivalin ikinci gününde Şef Türev Uludağ’ın ‘Bir Yemek Olsam’ programı için önlük giyip mutfaktaki maharetlerini sergiledi.

Renk katan yarışmalar

En uzun börek yeme yarışması, baklava yeme yarışması ve en fazla tahanlı pide yeme yarışması çekişmeli geçti. Ramazan Başan’ın “gastrotabu” yarışması da dikkat çeken etkinlikler arasında yer aldı. “Annemle Yemeğe Sevgi Kattık” adlı yarışmaya katılan çocuklar evde anneleriyle birlikte hazırladığı yemeklerle mutfaktaki hünerlerini sergiledi.

365 gün gastronomi şehri

Zengin mutfak kültürünü ortaya çıkarıp turizme kazandırmak için düzenledikleri festivalde bu yıl daha fazla misafir ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehri ve gastronomiyi “Bursa çok güzel, sen de gelsene dedik. Çağrımıza bütün ülke insanı, dostlarımız cevap verdi. Bursa dolu dolu günleri yaşadı. Şimdiden üçüncünün heyecanı var. Bursa 3 gün değil 365 gün gastronomi şehri, Türkiye'nin gastronomi mozaiği. Bursa'nın her lokantasında rahatlıklabu lezzetleri tatmanız mümkün.” sözleriyle anlattı.

GÖZÜME TAKILANLAR





Afyon lezzetseverleri ağırlayacak

Afyon lezzetlerinin ve meşhur yöresel yemeklerinin tanıtılacağı Gastro Afyon Lezzet ve Turizm Festivali bu yıl 29 Eylül ila 1 Ekim arasında Afyon Motor Sporları Merkezinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Afyonkarahisar Belediyesi festivale, Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği işbirliğinde 5. kez evsahipliği yapmaya hazırlanıyor.





Sütçülüğün geleceği tartışılacak

3. Ulusal Sütçülük Kongresi Ankara Üniversitesi evsahipliğinde gerçekleştirilecek. 5-6 Ekim 2023 tarihinde Ankara CerModern Kongre Salonunda yapılacak kongrede kamu, sivil toplum, akademi ve sektörün temsilcilerinin katılımıyla Türkiye sütçülüğünün geleceği masaya yatırılacak. AK Gıda ve İçim Süt’ün ana sponsor olarak destek verdiği kongrenin organizasyonunu Karma Grup üstleniyor.





Dumansız yangına 6 milyon harcama

Orman Genel Müdürlüğü tahribat boyutu nedeniyle “dumansız yangın” olarak nitelendirilen zararlı böceklerle kestane balı ormanlarını tehdit eden katil arı gibi zararlılarla mücadele için geçen yıl 6,5 milyon liranın üzerinde harcama yaptı. 73 bin 840 hektar alanı kapsayan biyolojik mücadelenin yanısıra orman karıncalarını taşıma yöntemi uygulanıyor.

Kahvaltı ve tatlı üstündeki rulo

Talas Zincidere kuru kaymağı Kayseri’nin Talas ilçesinde yapılan lezzetlerden. Ürün artık sofralara coğrafi işaret tescil belgeli olarak gelecek. Talas Zincidere kuru kaymağı adı altında tescil edilen yöredeki kaymak ile ilgili Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi ortaklığında yapılmıştı. İnek sütünün tekniğine uygun olarak süt yağının yoğunlaştırılmasıyla elde edilen kuru kaymak gözenekli, süngerimsi yapıya sahip ve genellikle rulo şeklinde sarılan, beyaz ya da sarı ve tonlarında bir renge sahip. Yaklaşık 1 kilogram ürün için ortalama 15 litre çiğ süt kullanılır. Sütün sağıldığı hayvanın ırkı, beslenmesi, laktasyonun hangi periyodunda olduğu, ayrıca mevsim koşulları ve ortam sıcaklığı elde edilecek süt/süt yağı ve dolayısıyla kaymak miktarı için çok önemli. Gıda katkı maddeleri, aroma ve aroma verici gıda bileşenleri kullanılmaz.

Genellikle kahvaltılık olarak veya tatlılarda kullanılarak tüketilir.

Topkapı Sarayı’nın kitabı çıktı

Türkiye’de en çok ziyaret edilen ve en çok bilinen sarayların başında gelen Topkapı Sarayı ile ilgili prestij eser Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yayınlandı. “Topkapı Sarayı” isimli eserde sarayda son zamanlarda yapılan restorasyonlar dahil olmak üzere sarayın tüm koleksiyon ve binalarındaki detaylı çalışmalar anlatılıyor. Prof. Dr. Sadettin Ökten’in bir makalesiyle başlayan ve 29 makaleden oluşan eser akademik bir dil ve disiplinle oluşturuldu. İlk cildinde sarayın mimarisi, bölümleri, yapılar ve koleksiyonlarbulunurken, diğer cildinde ise tamamen saray koleksiyonlarını içeren makaleler yer alıyor.







