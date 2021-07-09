Hayat Cambazın ulu camileri Ayasofyada
KÜLTÜR SANAT

Cambaz’ın ulu camileri Ayasofya’da

İstanbul Valiliği, Albayrak Grubu ve 15 Temmuz Derneği’nin iş birliğiyle hazırlanan “Memleketimin Ulu Camileri” fotoğraf sergisi 2 hafta boyunca gezilebilecek. Albayrak CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, “Heyecan verici ve anlamlı bir buluşma için buradayız. Ayasofya, İstanbul’un fethinin önemli bir sembolü. Burada Yeni Şafak’ın şehit muhabiri Mustafa Cambaz’ın hep arzu ettiği bir hayal gerçekleşiyor” dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Cambaz’ın ulu camileri Ayasofya’da
Türkiye’deki 118 ulu caminin fotoğraflarını çekerek arşivleyen 15 Temmuz şehidimiz Mustafa Cambaz’ın, bu fotoğrafları yine bir ulu camide sergileme arzusu dün Ayasofya’da gerçekleşti.

15 Temmuz’da Çengelköy’de şehit edilen gazetemizin foto muhabiri Mustafa Cambaz’ın hayali gerçek oldu. Yaşamı boyunca Türkiye’deki 118 ulu caminin fotoğrafını çekerek arşivleyen Cambaz, bu fotoğrafları sergilemek istiyordu. Bu hayal Cambaz’ın şehit edilişinin 5. yılında Ayasofya Camii’nde gerçekleşti. ‘Türkiye Ulu Camileri’ adlı albüm kitabından yola çıkılarak hazırlanan ‘Memleketimin Ulu Camileri’ sergisi İstanbul Valiliği, Albayrak Grubu ve 15 Temmuz Derneği’nin girişimleriyle hayata geçirildi.

Serginin açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat’ın yanısıra Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Reklam Piri Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Yeni Şafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İdris Saruhan, Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan, Ekler Yayın Yönetmeni Ayşe Olgun, Yeni Şafak köşe yazarı Mehmet Şeker, Albayrak Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri, 15 Temmuz Derneği Kadın Komisyonu Başkanı Ayşe Varank Arslantürk hazır bulundu.

Mustafa Cambaz
Mustafa Cambaz

TARİHE GEÇTİ

Serginin açılış töreninde konuşan Albayrak CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, “Gerçekten heyecan verici ve anlamlı bir buluşma için buradayız. Ayasofya müminlerin ibadet harcı, İstanbul’un fethinin önemli bir sembolü. Burada Yeni Şafak’ın şehit foto muhabiri Mustafa Cambaz’ın hep arzu ettiği bir hayal gerçekleşiyor” dedi. Cambaz’ın şehit olmadan önce çektiği fotoğrafları bir ulu camide sergileme hayalinden bahsettiğini aktaran Bolat, “Cambaz, bu hayali dile getirdikten çok kısa bir süre sonra 15 Temmuz gecesi şehit edildi. O gün halkımız, ülkemizi işgal etmeye kalkan bu hainlere karşı destansı bir hürriyet mücadelesi verdi. Darbecilere karşı bu duruş tarihe geçti” diye konuştu. Cambaz’ın Albayrak Grubu çatısı altında 17 yıl çalıştığına dikkat çeken Bolat, “Bizimle uzun yıllar dava birliği etti. 1963’te Gümülcine’de doğmuştu. Türk İslam sevdalısı bir insandı. Yunan ordusunda askerlik yapmak istemediği için Haymatlos muamelesi gördü. Fotoğraflar çekti, belgeseller üretti. Memleketin her yanını gezdi. Seçilen 700 kadar fotoğrafı Başbakanlık Atatürk ve Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından ‘Türkiye’nin Ulu Camileri’ ismiyle kitaplaştırıldı. O fotoğraflar bugün Ayasofya’da halkımızın beğenisine açıldı. Cambaz’ın hayali gerçek oldu” dedi. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, ulu camilerin şehit Mustafa Cambaz tarafından fotoğraflanmasının çok anlamlı olduğunu söyledi. İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli ise vasiyet gibi olan albüm sergisinin oldukça anlamlı olduğunu belirtti.

Sanat tarihi ve mimari eser fotoğrafçılığı alanında tanınan bir isim olan, yaptığı işi “kayıt fotoğrafçılığı” olarak tanımlayan Cambaz, 2000’li yıllardan itibaren değişik mevsimlerde tüm Türkiye’yi adım adım gezerek, 10 binin üzerinde fotoğraf çekti ve ulu camileri kayıt altına aldı.
Sanat tarihi ve mimari eser fotoğrafçılığı alanında tanınan bir isim olan, yaptığı işi “kayıt fotoğrafçılığı” olarak tanımlayan Cambaz, 2000’li yıllardan itibaren değişik mevsimlerde tüm Türkiye’yi adım adım gezerek, 10 binin üzerinde fotoğraf çekti ve ulu camileri kayıt altına aldı.

BİR OSMANLI YETİMİ

Sergiyi ziyarete gelen Mimar Suphi Saatçi, emeği geçenlere teşekkür etti. Saatçi, “Cambaz’ı fotoğrafçılığından daha çok bir Osmanlı yetimi olarak tanıyorum. Batı Trakya, Kırım biz hepimiz Osmanlı yetimi olarak ortada kalmışız ve bu kader birlikteliği bizi bir araya getirdi. Onun kadar vatansever, kültür varlıklarına aşina başka bir isim bilmiyorum. Çok seviyoruz, kalbimizde hep yeri var. Bu serginin yapılması çok iyi oldu. Rahmetlinin basılmış kitabını çok kişi bilmiyordu şimdi haberdar oldular. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

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