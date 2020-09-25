Canan Kaftancıoğlu‘na Atatürk portresi verilen fotoğraf kaldırılıp yeni paylaşım yapıldı Canan Kaftancıoğlu'na Atatürk portresi verilen fotoğraf kaldırılıp yeni paylaşım yapıldı Bugün, Kadıköy Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bir ziyaret gerçekleştirdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı da bu ziyareti Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Ancak ziyaretle ilgili Tweet'in paylaşıldıktan sonra silinip, düzenlenip tekrar paylaşılması dikkat çekti. Silinen paylaşımda Kaftancıoğlu'na Atatürk portresi verilen fotoğraf yer alırken, ikinci paylaşımda bu fotoğrafa yer verilmedi.

Haber Merkezi 25 Eylül 2020, 23:43 Son Güncelleme: 26 Eylül 2020, 00:55 Yeni Şafak