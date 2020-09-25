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Hayat Canan Kaftancıoğluna Atatürk portresi verilen fotoğraf kaldırılıp yeni paylaşım yapıldı
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Canan Kaftancıoğlu‘na Atatürk portresi verilen fotoğraf kaldırılıp yeni paylaşım yapıldı

Canan Kaftancıoğlu'na Atatürk portresi verilen fotoğraf kaldırılıp yeni paylaşım yapıldı

Bugün, Kadıköy Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bir ziyaret gerçekleştirdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı da bu ziyareti Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Ancak ziyaretle ilgili Tweet'in paylaşıldıktan sonra silinip, düzenlenip tekrar paylaşılması dikkat çekti. Silinen paylaşımda Kaftancıoğlu'na Atatürk portresi verilen fotoğraf yer alırken, ikinci paylaşımda bu fotoğrafa yer verilmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Canan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve beraberindeki heyet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na CHP İl Merkezi'nde bir ziyaret gerçekleştirdi.

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  • CHP İstanbul İl Başkanlığı, bu ziyareti sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Gazeteci Zafer Şahin bu paylaşımla ilgili bir noktaya dikkat çekti.

Kaftancıoğlu'na Atatürk portresi verilen fotoğraf silindi

  • Şahin'in paylaştığı ekran görüntülerine göre CHP İstanbul İl Başkanlığı, ziyarete ilişkin yapılan paylaşımı silip tekrar bir Tweet atmış. Yapılan ilk paylaşımda, Kaftancıoğlu'na Atatürk portresi verilen fotoğraf yer alırken, yeni paylaşımda ise bu fotoğrafın çıkarıldığı görülüyor.
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