Canan Kaftancıoğlu‘na Atatürk portresi verilen fotoğraf kaldırılıp yeni paylaşım yapıldı

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve beraberindeki heyet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na CHP İl Merkezi'nde bir ziyaret gerçekleştirdi.
- CHP İstanbul İl Başkanlığı, bu ziyareti sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Gazeteci Zafer Şahin bu paylaşımla ilgili bir noktaya dikkat çekti.
CHP İstanbul İl Başkanlığı bugün 17:00’da bir tweet paylaşıyor. 18:27’de bu tweet siliniyor ve aynı ziyarete ilişkin farklı görsellerin kullanıldığı başka bir tweet paylaşılıyor..
2 tweet arasındaki farkı bakalım bulabilecek misiniz? pic.twitter.com/71ioN04f8M
CHP İstanbul İl Başkanlığı bugün 17:00’da bir tweet paylaşıyor. 18:27’de bu tweet siliniyor ve aynı ziyarete ilişkin farklı görsellerin kullanıldığı başka bir tweet paylaşılıyor..
Kaftancıoğlu'na Atatürk portresi verilen fotoğraf silindi
- Şahin'in paylaştığı ekran görüntülerine göre CHP İstanbul İl Başkanlığı, ziyarete ilişkin yapılan paylaşımı silip tekrar bir Tweet atmış. Yapılan ilk paylaşımda, Kaftancıoğlu'na Atatürk portresi verilen fotoğraf yer alırken, yeni paylaşımda ise bu fotoğrafın çıkarıldığı görülüyor.