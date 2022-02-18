Hayat Cemre önce nereye düşecek? Hava mı toprak mı?
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Cemre önce nereye düşecek? Hava mı toprak mı?

Anadolu’da baharın müjdecisi olarak görülen cemrelerin ilki 19-20 Şubat’ta havaya düşecek. Daha sonra birer hafta arayla da suya ve toprağa… Ancak İklimbilimci Okan Bozyurt’a göre bu sıralamada bir yanlışlık var, cemre önce toprağa sonra havaya düşer. Bozyurt, “Bilimsel olarak ilk önce yer ısınır, sonra hava ısınmaya başlayacak” diyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cemre önce nereye düşecek? Hava mı toprak mı?
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Anadolu’da hava sıcaklığının yükseldiğini ifade eden cemrelerin ilki 19-20 Şubat’ta düşecek. Baharın müjdecisi cemrelerin birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

Okan Bozyurt
Okan Bozyurt

Ancak iklim bilimci Dr. Okan Bozyurt, sıralamada terslik olduğunu ifade ederek cemrenin önce toprağa sonra havaya düşmesinin bilimsel olacağını söylüyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Okan Bozyurt, “Sıralamada bilimsel olarak terslik var. Coğrafyada ilk önce yer ısınır, sonra hava ısınmaya başlar. Çünkü atmosferin ısınması için önce yerin ısınması gerekiyor. Bu sıcaklık yansıması ilk havaya yansıdığı için halk arasında ‘havaya düştü’ deniyor” dedi.

SICAKLIK YERDEN HAVAYA YANSIYOR

Bozyurt, “Bilimsel olarak cemrenin asıl ifadesi şudur, yerin şubat ayının ortasında sıcaklığı yavaş yavaş depolaması anlamına geliyor. Güneş ışınları dik gelmeye başlıyor. Dik gelmeye başladığı için güneş ışınları artık yerden yansımıyor, tam tersine yer tarafından depolanmaya başlıyor. Bunun etkisinde havaya yansıyor.” dedi.

Kışın bilimsel olarak bitiş süresinin 21 Mart olduğunu vurgulayan Bozyurt, şöyle konuştu: “İç kesimlerde tarımsal işler ikinci cemreden sonra başlar. Üçüncü cemreden sonra toprak çapalanmaya başlanır. Tohum ekilir, çimlenme başlar. Yağış her mevsimde görüldüğü gibi cemre düşmesinden sonrada görülür, cemreler hafif sıcaklık yükselişini ifade eder.”

2022'de ilk cemre ne zaman düşecek?
ÖZGÜN
2022'de ilk cemre ne zaman düşecek?

Cemre düştü mü: İlk cemre ne zaman düşecek 2022
FOTOĞRAF 6
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Sıcaklıkların artmasını ifade eden üç cemreden ilkinin 2022'de ne zaman düşeceği merak konusu oldu. Vatandaşlar arasında kıştan bahara geçisin sembolü olan cemrelerin, toplamda üç tane olduğuna inanılıyor. Peki cemre düştü mü? İlk cemre ne zaman, nereye düşecek? İşte, 2022'de ilk cemrenin düşüş tarihi...
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2022 YILINDA CEMRE DÜŞME TARİHLERİ<br><br>Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.
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CEMRE NE ZAMAN, NEREYE DÜŞECEK?<br><br>Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.
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CEMRE NEDİR?<br>\"Ateş\", \"kor\" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. \"cemre düşmesi\", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
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\"Cemre düşmesi\" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.
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CEMRE DÜŞTÜ MÜ? <br>Üç tane olan cemre henüz düşmedi. İlk cemre; 19-20 Şubat,<br>ikincisi 26-27 Şubat<br>üçüncüsü de 5-6 Mart tarihlerinde düşecek.<br><br>CEMRE NEREYE DÜŞER? <br>Cemrenin ilki havaya<br>ikincisi suya<br>üçüncüsü ise toprağa düşer.<br>
Cemre düştü mü: İlk cemre ne zaman düşecek 2022
2022 Şubat ayına girmemizle birlikte havaların güneşli geçmesi Cemre düştü mü? sorusunu akıllara getirdi. Peki, İlk cemre ne zaman düşecek 2022? 2022 Cemre ne zaman, nereye düşüyor? Cemre nedir, ne zaman düşecek 2022? Cemre nereye düşer? Tüm ayrıntılar haberimizde...


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