​Cemre önce nereye düşecek? Hava mı toprak mı?

Anadolu’da hava sıcaklığının yükseldiğini ifade eden cemrelerin ilki 19-20 Şubat’ta düşecek. Baharın müjdecisi cemrelerin birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

Okan Bozyurt

Ancak iklim bilimci Dr. Okan Bozyurt, sıralamada terslik olduğunu ifade ederek cemrenin önce toprağa sonra havaya düşmesinin bilimsel olacağını söylüyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Okan Bozyurt, “Sıralamada bilimsel olarak terslik var. Coğrafyada ilk önce yer ısınır, sonra hava ısınmaya başlar. Çünkü atmosferin ısınması için önce yerin ısınması gerekiyor. Bu sıcaklık yansıması ilk havaya yansıdığı için halk arasında ‘havaya düştü’ deniyor” dedi.

SICAKLIK YERDEN HAVAYA YANSIYOR

Bozyurt, “Bilimsel olarak cemrenin asıl ifadesi şudur, yerin şubat ayının ortasında sıcaklığı yavaş yavaş depolaması anlamına geliyor. Güneş ışınları dik gelmeye başlıyor. Dik gelmeye başladığı için güneş ışınları artık yerden yansımıyor, tam tersine yer tarafından depolanmaya başlıyor. Bunun etkisinde havaya yansıyor.” dedi.

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Kışın bilimsel olarak bitiş süresinin 21 Mart olduğunu vurgulayan Bozyurt, şöyle konuştu: “İç kesimlerde tarımsal işler ikinci cemreden sonra başlar. Üçüncü cemreden sonra toprak çapalanmaya başlanır. Tohum ekilir, çimlenme başlar. Yağış her mevsimde görüldüğü gibi cemre düşmesinden sonrada görülür, cemreler hafif sıcaklık yükselişini ifade eder.”

ÖZGÜN 2022'de ilk cemre ne zaman düşecek?