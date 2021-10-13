Hayat Çifte enfeksiyon dönemine girdik
GENEL SAĞLIK

Çifte enfeksiyon dönemine girdik

Prof. Dr. Vefik Arıca, çifte enfeksiyon dönemi yaşadığımızı söyledi. Yalova Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arıca, “Bu yıl çifte viral enfeksiyonlar bekleniyor. Grip üzerine korona, korona üzerine soğuk algınlığı, karışık bir dönemdeyiz. Hem koronavirüs hem grip hem de soğuk algınlığı, yani bu yıl aynı hafta için birden fazla enfeksiyon geçiriliyor.” ifadelerini kullandı.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​Çifte enfeksiyon dönemine girdik​
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Prof. Dr. Vefik Arıca, çifte enfeksiyon dönemi yaşadığımızı söyledi. Yalova Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arıca, “Bu yıl çifte viral enfeksiyonlar bekleniyor. Grip üzerine korona, korona üzerine soğuk algınlığı, karışık bir dönemdeyiz. Hem koronavirüs hem grip hem de soğuk algınlığı, yani bu yıl aynı hafta için birden fazla enfeksiyon geçiriliyor.” ifadelerini kullandı.

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GRİP DEYİP GEÇMEYİN

  • “Grip deyip geçmeyelim.” diyen Arıca, şunları söyledi: “Grip bazen üst solunum yolundan alt solunum yolu olan akciğere ilerleyip zatürreye doğru ilerleyebilir. Zatürre sonucu da ölümler olabilir. Bu nedenle onu da önleyecek aşı ve kurallar. Grip aşısı, 6 aylık bebeklerden başlayarak herkese yapılabiliyor. Koronavirüs aşısında yaş 12 ama gripte bu sınır 6 aylık. Mesafe, hijyen ve maskeye dikkat edersek koronavirüste olduğu gibi viral enfeksiyonlarda da koruma sağlar. Çifte enfeksiyonlara karşı aşı ve tedbirlerle gribi sıfıra indirebiliriz."
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