Çocuklar havacılığı Gökbey’le sevecek

TRT ortak yapımı “Aslan HÜRKUŞ: Görevimiz GÖKBEY” geçtiğimiz günlerde minik izleyicisiyle buluştu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen ve ilk uçuşunu 2013 yılında gerçekleştiren milli eğitim uçağı HÜRKUŞ, TRT Çocuk ekranlarının sevilen çizgi film karakteri Aslan ile ilk kez 2020’de “Aslan HÜRKUŞ: Kayıp Elmas” animasyon filmiyle beyazperde de buluşmuştu. Bu film Türkiye’deki ilk uçak mühendisliği temalı çocuk filmi özelliğini taşıyordu. Bu filmde usta bir pilot olan büyük babasının mirası, özel bir uçak olan HÜRKUŞ’u aramaya koyulan genç Aslan’ın hikâyesini izlemiştik. Serinin ikinci filminde de Aslan’ın macerası hız kesmeden devam ediyor.

Yunus Emre Çakır

Eğlence, dostluk ve heyecan dolu “Aslan HÜRKUŞ: Görevimiz GÖKBEY” filminde Aslan’ın ilk uçuşunu 2018 yılında gerçekleştiren yerli helikopter GÖKBEY ile uçuş testi sırasında bir araya gelişini, arkadaşları ve HÜRKUŞ’un Kapadokya’dan başlayarak ülkenin dört bir yanında devam eden macera dolu serüvenini izliyoruz. TUSAŞ’ın yerli üretim eğitim uçağı HÜRKUŞ, helikopter GÖKBEY ve uçak mühendisi olma hayali kuran Aslan, çocukları büyük bir serüvene eşlik etmeye davet ediyor bu filmde. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) teknik danışmanlık desteğiyle filmde, ilk uçuşunu 2013 yılında gerçekleştiren HÜRKUŞ’un ve ilk uçuşunu 2018 yılında gerçekleştiren helikopter GÖKBEY’in yer aldığı sahnelerde, TUSAŞ mühendisleri teknik danışmanlık desteği vermiş. Animasyon filmle okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek, onları gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmek, takım ruhu ve dostluk kazanımlarıyla buluşturmak hedefleniyor. Yapımcılığını Murat Kaya’nın, yönetmenliğini H. Sinan Güngör, Semih Turalı ve Yunus Emre Çakır’ın üstlendiği filmin “Ee Daha Daha Nasılsınız?” isimli müziğini ise son zamanlarda büyük ilgi gören şarkıcı Sura İskenderli seslendiriyor. Filmin yapımcısı S. Murat Kaya, yönetmenlerinden Yunus Emre Çakır ve filmin “Ee Daha Daha Nasılsınız?” isimli müziğini filme uyarlayan şarkıcı Sura İskenderli ile filmi konuştuk.

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YERLİ VE MİLLİ UÇAKLARIMIZI ANLATTIK

Filmin yapımcısı Murat Kaya, serinin ilk filminde ilk uçuşunu 2013 yılında gerçekleştiren yerli eğitim uçağı HÜRKUŞ’u anlattıklarını belirterek, “Tabii senaryo gereği çok eski bir uçağın, yeşil bir taş sayesinde dönüşümünü ve günümüzde ki HÜRKUŞ’a çevrildiğini anlatıyoruz. Sinema dünyasından çıktığımızda HÜRKUŞ yerli ve milli eğitim uçağımızdır. Yapılan iyileştirmeler ile sadece eğitim değil aynı zamanda taarruz kabiliyeti gelişmiş olan versiyonları da yakın zamanda üretildi” şeklinde anlatıyor. Kaya, “HÜRKUŞ’un karşılığının kesinlikle yerli ve millilik, azim ve en önemlisi cesaret olmasıdır” ifadelerini kullanıyor. Aynı şekilde serinin ikinci filmi “Aslan HÜRKUŞ Görevimiz GÖKBEY” filminde de 2018 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren yerli helikopter GÖKBEY’i anlattıklarını dile getiriyor. Kaya, “Tıpkı HÜRKUŞ’ta olduğu gibi yerli ve milli bir hava aracımız olması ve sınıfının en güçlülerinden biri olması en önemli özellikleri arasındadır. Her iki hava aracımızın da ortak önemi ve özellikleri vardır. Kesinlikle yerli ve milli olmaları aynı zamanda pes etmeden ortaya çıkarılmaları en önemli özelliklerindendir. Son yıllarda atak yapan bir savunma sanayii ve kendi imkânları ile giderek büyüyen yerli sanayimiz göğsümüzü kabartmakta ve bizlere de bunları çocuklarımıza aktarabilmek imkânı hedef haline gelmiştir” şeklinde dile geitiryor. Serinin ilk filminden farklı olarak, “Bu filmimizde, gurur duyduğumuz “GÖKBEY” isimli yerli helikopterimize de yer verdik” ifadelerini kullanan yönetmen Yunus Emre Çakır ise, “Aslan ve arkadaşları, kötü adamlar tarafından kaçırılan GÖKBEY’i kurtarmaya çalışırken, Peri bacaları, Nemrut ve Kayaköy gibi kültürel değerlerimizin de içinde yer aldığı eğlenceli bir maceraya atılıyor. Bildiğiniz üzere ülke olarak son yıllarda savunma sanayiinde yerli ve milli birçok başarıya imza attık. Dostlukları, meraklı ve maceracı kişilikleriyle, karşılaştıkları zorlukların her zaman üstesinden gelen ve çocuklara ilham veren kahramanlarımızı, bu yapımda milli değerimiz GÖKBEY ile buluşturmak istedik. GÖKBEY ile çocuklara havacılığı sevdirmeye çalıştık” diyor.

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Murat Kaya.

TUSAŞ ve TRT desteğiyle hazırladık

Filmin sadece çocuklara hitap etmediğini belirten Yunus Emre Çakır, büyük küçük demeden herkesin eğlenip, keyifli vakit geçireceği bir film olduğunu dile getiriyor. İlk filmlerinde tanıttıkları HÜRKUŞ’un çok ilgili gördüğünü söyleyen Çakır, “Biz de bu filmimizde GÖKBEY’e odaklanıp, bu değerimizi eğlenceli bir macera eşliğinde çocuklarımızla tanıştırmak istedik” ifadelerini kullanıyor. TUSAŞ ve TRT ile uzun süren bir değerlendirme sürecinden sonra bu yapımda GÖKBEY isimli helikoptere yer verdiklerini dile getiren Çakır, “TUSAŞ’tan gelen çizimler ile GÖKBEY’i, Peri bacaları ve Nemrut gibi mekânlarımızı bire bir modelledik. Projemiz hazırlık süreci ile birlikte bir yıldan daha uzun süren zorlu bir süreç oldu diyebilirim” şeklinde anlatıyor süreci. Çakır, “Bu yapısı ile hepimizin takdirini toplayan TRT tüm kanallarında, geleceğimize ışık tutan çocuklarımıza değerlerimizi, kültürümüzü, eğlenceli ve öğretici bir biçimde anlatmaya devam ediyor” diyor ve bu projede TRT ile birlikte çocuklara havacılığı sevdirmeye çalıştıklarını dile getiriyor.

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Kelimeleri özenle seçtim

Sura İskenderli

Son zamanlarda büyük ilgi gören “Ee Daha Daha Nasılsınız?” isimli şarkısını filme uyarlayarak seslendiren şarkıcı Sura İskenderli ise, “Konu tamamen çocukları kapsadığı için dikkat etmem gereken yerler çok oldu” diyor. İskenderli, ’Ee Daha Daha Nasılsınız?’ şarkısının kendisini yazarken de zorlandığını belirtiyor ve filme uyarlamanın daha da zor olduğunu ifade ediyor. Şarkı sözlerini tekrar yazarken öncelikle 3-10 yaş arası çocukların çok rahat anlayabileceği kelimeleri eklemesi gerektiğine dikkat ettiğini söyleyen İskenderli, “Ayrıca Azerbaycanlı olmamı da konuya dahil edersek zorlanmam kaçınılmaz oldu. Ancak senaryoyu okuyarak, filmin konusuna hakim olmaya çalıştım. Öncelik konuya hakim olup ne yazacağını bilmektir sonrası akıp gidiyor tabii işin içinde duygunun olması da söz konusu. Sonuç olarak çalışarak yapılamayacak şey yoktur” şeklinde dile getiriyor ve ekliyor: Çocukları mutlu etmeyi sevdiğini dile getiren İskenderli, “Bu proje benim için çok tatlı bir deneyim oldu. Eminim bütün çocukları ve küçük sevenlerimi mutlu edecektir bu proje. Eğer çocukların kalbini kazanabiliyorsak hayatta 1-0 öndeyiz. Zor, heyecanlı ve güzel bir tecrübeydi benim için. Gelecekte daha çok sinema filmlerine şarkı yazmayı umuyorum.”

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