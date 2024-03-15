Çocuklar için Ramazan kitaplığı

Ramazan Sürprizleri

Şeyda Apaydın, 4+

Gülce Çocuk etiketiyle basılan Ramazan Sürprizleri, her sayfada gizli nesneleri bulduğumuz ara-bul etkinlikli kitaplardan. Ancak onu benzerlerinden ayıran önemli bir özelliği var. O da Elif isimli küçük bir kız çocuğuyla beraber Ramazan’ı karşılayıp, küçük anekdotlarla Ramazan’ı hatırlatan iftar, sahur, mukabele, teravih, mahya, itikaf gibi kavramları öğreniyor olmamız. Özenle çizilmiş resimleriyle öğrenmeyi eğlenceli hâle getiren kitap özellikle okul öncesi dönemindeki çocukların gözdesi olmaya aday.





Oruç Kahramanları

Ayşe Sevim, 7+

Kurgusu ve diliyle beğeni toplayan Oruç Kahramanları, yeni tasarımı ve çizimleriyle Hüdhüd Kitap tarafından yayınlanıyor. Kitap; Ahmet ve Meryem kardeşlerin rengârenk tüyleri olan kocaman bir kuşla kutsal şehirleri gezdiği, tarihte yolculuk yaptığı eğlenceli bir macerayı konu ediniyor. Oruç, iftar, sahur, zekât gibi Ramazan ile ilgili kavramların ve sadaka taşı, mukabele, oruç satmak gibi geleneklerin kurgunun içine yedirildiği kitap 6 bölümden müteşekkil.

Dünyada Ramazan, Hüsniye Gülsev Koç, 6+

“Dünyanın diğer ülkelerinde Ramazan ayı nasıl geçiyor?” sorusuna dolu dolu cevap veren bir kitap Dünyada Ramazan. Multibem Yayınları’ndan çıkan bu kitapta okurlar; Türkiye’nin yedi bölgesinden başlayarak 13 ülkenin Ramazan geleneklerini, en önemli camisini ve o bölgeye özel bitkisini öğrenme imkânı buluyorlar. “Sıra Sende” etkinliğinde yer alan sorularla okura hem bir konu hakkında detaylı





Ramazan’ın güzelliklerinden çocuklarımız da nasiplensinler, Ramazan’ın ruhundan, sevincinden mahrum kalmasınlar diye türlü hazırlık yaptık. Bu hazırlıklara kitaplar da dâhil. Farklı yaş gruplarına hitap eden Ramazan kitaplarından bir seçki yaptık. düşünme fırsatı sunuluyor hem de kitap etkileşimli hâle geliyor. Ramazan’la ilgili kavram ve gelenekler satır aralarında işlenirken bölüm sonlarında yer alan ayet ve hadislerle konu destekleniyor, bilgiler tazeleniyor.





Aç Niyazi

Hatice Kübra Tongar, 9+

Çizgi roman okumayı seven çocuklarla, çocuklarına değerlerine uygun çizgi roman bulmakta zorlanan ebeveynlerin yüzünü güldürecek bir kitap Aç Niyazi. Oruç tutmak isteyen ama nefsine ağır gelen Niyazi’nin vicdanıyla nefsi arasındaki çatışmaları esprili bir dille okuduğumuz eserde, muhatap okurun sıklıkla sorduğu “Neden oruç tutuyoruz?” sorusuna da ikna edici cevaplar sunuyor. Aile Yayınları’ndan.

Ramazan Çocuk Seti

Ketebe Çocuk, 5+

Çocuklar için hazırlanan Ramazan seti; çizimlerini Ayşegül Babalı’nın yaptığı ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı Ramazan Günlüğüm kitabı, yasaklı kelimeleri kullanmadan Ramazan kavramlarını anlatma oyunu, renkli çıkartmalar, “Hoş geldin bayram ve Hoş geldin Ramazan” yazabileceğimiz bir duvar süsü, oruçluyum rozeti ve özel olarak tasarlanmış bir çantadan oluşuyor. Çocuklar için güzel bir Ramazan hediyesi…

İftar Tabağı

Heya Salih, 4+

Hem çizimleri hem de hikâyesiyle çocukların çok sevdiği Ramazan kitaplarından İftar Tabağı.

O yıl oruç tutmaya karar veren Adnan, orucun ilk günü epey zorlanır. İftar sofrasında en sevdiği yemek olan ebegümecini göreceğinden o kadar emindir ki bütün gün sabretmeye karar verir. Ancak sonuç pek de beklediği gibi olmaz. Hediyeleşme, Ramazan sevinci, komşuluk ilişkileri gibi pek çok konuyu işleyen İftar Tabağı yediden yetmişe herkesi sarıp sarmalayacak sıcak bir Ramazan hikâyesi. Nar Çocuk etiketiyle.





Bir Aylık Misafir

Betül Duran,4+

Telaşla ve herkesin bir işin ucundan tuttuğu bir sabah kahramanımız eve misafir geleceğini, üstelik bu misafirin bir ay kalacağını öğreniyor. Misafir hakkında daha çok bilgi toplamak isteyerek annesine türlü sorular yöneltiyor ve annesinden çok anlamlı ve net cevaplar alıyor. Ramazan’ı başka bir açıdan yakalayan ve anne-kız diyaloglarıyla içimizi ısıtan dumanı üstünde bu kitap, Karavan Çocuk etiketiyle okurla buluştu. Yazarın bir de bayramı anlatan Çıtır Çıtır isimli bir kitabı bulunuyor. Bayram yaklaşırken göz atmakta fayda var.





Keloğlan Oruç Peşinde

Merve Gülcemal, 5+

Cezve Çocuk’tan çıkan Keloğlan Oruç Peşinde isminden de anlaşılacağı üzere bir Keloğlan masalı. Köyün birinde yaşayan Keloğlan’ın Ramazan gelince eli ayağına dolanıyor çünkü herkes oruç tutmaktan bahsediyor. Orucun nasıl tutulduğunu bilmeyen Keloğlan’ın öğrenene kadar başına gelmeyen kalmıyor. Çocuklar, Ramazan neşesini hissedecekleri dededen yadigâr bu eğlenceli masalı okurken hem bol bol mani, tekerleme öğrenecek hem de iftar, sahur, Ramazan davulcusu, oruç gibi kavramlardan haberdar olacak.

Dünyada Ramazan Mutfağı

Hatice Özdemir Tülün, 7+