​Çocuklara özel bir şehir: KidZania

Tüm çocukların eğlenirken öğrenebilecekleri bankası, hastanesi, süpermarketi, laboratuvarı, tiyatrosu, üniversitesi, itfaiyesi, deprem simülasyon merkezi, stadyumu, sokakları, fabrikaları ve meydanı ile 65 farklı aktivite alanına sahip gerçek bir şehir olan KidZania İstanbul’da 120’den fazla mesleği deneyimleme imkânı buluyor.

EĞLENİRKEN ÖĞRENİYORLAR

7 yaşın üstündeki çocuklar KidZania’da anne ve babaları olmadan tüm gün diledikleri gibi vakit geçirebilirken isteyen ebeveynler, 5 yaşından büyük çocukları için KidZitter (oyun abisi/ablası) hizmetinden yararlanabiliyorlar. 1-14 yaş aralığındaki çocukları ağırlayan ve tüm aktiviteleri Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından onaylı olan KidZania’da aktivite içerikleri çocukların yaşlarına, ilgi alanlarına ve becerilerine göre pedagoglar, oyun uzmanları ve eğitmenlerin yönlendirmeleriyle hazırlanıyor. KidZania’da sömestir tatiline özel yepyeni ve farklı deneyimler yaşatacak yaratıcı drama ve tiyatro, sanat, geri dönüşüm eğitimleri ile sokak oyunlarından oluşan dolu dolu bir takvim hazırlandı.

KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, çocukları geleceği hazırlayan bu alan için şu değerlendirmeyi yaptı: “Çocuklar KidZania’da yaptıkları her iş ve faaliyetle toplumun nasıl işlediğini, finansal okuryazarlığı, yetişkinlerin mesleklerini, bağımsızlığı, özgüveni, birey olmayı ve gerçek yaşam becerilerini öğreniyorlar.”