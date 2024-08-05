Deprem travması bağımlılığı tetikliyor

Asrın felaketinin üzerinden 1 yılı aşkın süre geçti ve bu büyük afetin sonuçları etkisini sürdürüyor. Depremde ailesini kaybeden çocuklarımız, uzvunu kaybeden gençlerimiz ve travma yaşayan birçok birey bulunuyor. Bu tür travmalar, madde bağımlılığı riski taşıyabiliyor. Asrın felaketinin hemen ardından 12 Şubat 2023 itibarıyla sahaya inen Yeşilay ekipleri 444 98 01 numaralı hat üzerinden ücretsiz psikolojik ilk yardım imkanı sunmaya başladı.

15 BİN ÇAĞRI ALDIK

Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mehmet Dinç, depremin üzerinden geçen süreçte 15 bini aşkın çağrı aldıklarını söyledi. Depremin ardından Yeşilay’ın çocukların ihtiyaçlarını gözeterek hazırladığı Benim Kulübüm Yeşilay Tırı projesine dikkat çeken Dinç, "Depremden etkilenen çocukların normalleşme süreçlerini hızlandırmak ve psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek için hizmet veriyor. Çadır ve konteyner kentlerdeki çocuklara ulaşan Yeşilay Tırı, bugüne kadar 1000’in üzerinde gönüllü ve 600’ün üzerinde Yeşilay personelinin desteğiyle 4000’in üzerinde etkinlik gerçekleştirdi ve 14 binden fazla çocuğa ulaştı" diye konuştu.

AYNI RUHLA DEVAM EDECEĞİZ

Deprem bölgesindeki rehabilitasyon çalışmalarının sürdürülebilirliğinin önemine vurgu yapan Dinç, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanındayız ve bütün imkânlarımızla hizmetindeyiz. Hatay ve Adıyaman’daki Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz (YEDAM)depremde yıkıldı; bu nedenle hemen konteyner YEDAM’lar kurarak hizmet vermeye başladık. Ülkemizin dört bir yanından psikologlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımız, geçici görevle bölgeye geldiler. Rehabilitasyon çalışmalarının sürdürülebilirliği bizim için çok önemli. İlk günden beri gösterdiğimiz birlik ve beraberlik ruhuyla, yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Dinç, Yeşilay’ın uzman kadrosuyla ihtiyacı olan tüm vatandaşlara ücretsiz psikososyal destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

DESTEK TIRI SİZİ BEKLİYOR

Depremden etkilenen 11 ilde 13 Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) vatandaşlara ücretsiz psikososyal destek sağladığını belirten Dinç, “Yeşilay’ın çocukların ihtiyaçlarını gözeterek hazırladığı Benim Kulübüm Yeşilay Tırı, depremden etkilenen çocukların normalleşmesini hızlandırmak ve psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek için hizmet veriyor. Çadır ve konteyner kentlerdeki çocuklara ulaşan Yeşilay Tırı, bugüne kadar 1000’in üzerinde gönüllü ve 600’ün üzerinde Yeşilay personelinin desteğiyle 4binden fazla etkinlik gerçekleştirdi. Bu çalışmalarla 14 binden fazla çocuğa ulaştı" ifadelerini kullandı.

MADDE BAĞIMLILIĞI ARTIYOR

Bölgeden gelen bazı verilerin çocuklarda madde bağımlılığında artışa işaret ettiğini belirten Dinç, “Asrın felaketinin üzerinden 1 yılı aşkın süre geçti ve bu büyük afetin sonuçları etkisini sürdürüyor. Depremde ailesini kaybeden çocuklar, uzvunu kaybeden gençler ve travma yaşayan birçok birey var. Bu tür travmalar, madde bağımlılığı riskini artırabiliyor. Son dönemde elde ettiğimiz veriler, bölgedeki madde kullanım yaşının düştüğünü ve bazı zorlukların arttığını ortaya koyuyor. Dinç, devletin bölgede fiziksel altyapıyı inşa ederken, Yeşilay'ın da psikolojik ve toplumsal iyileşme için çalıştığını vurguladı.











