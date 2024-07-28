Dergilikte bu hafta: Şiraze

Dördüncü yılına ulaşan Şiraze, 24. sayısıyla raflardaki yerini aldı. M. Sedat Sert’in editörlüğünü, Kudret Ayşe Yılmaz’ın yönetmenliğini yaptığı dergi, sözlük ve sözlükçülük üzerine bir dosya hazırlamış. Yılmaz ve Sert’in birlikte hazırladığı, Yılmaz’ın bir giriş metni yazdığı dosyaya eski Türk Dil Kurumu Başkanı (eski sıfatı başa gelir! Ör.: Eski kırmızı çizgili masa örtüsü) Şükrü Halûk Akalın’dan sözlük koleksiyoneri İsmail Toluay’a kadar değişik mesleklerde sözü geçen 11 isim katkı sağlamış. Bu sayının söyleşi konukları Alıntılar Sözlüğü isimli eseri Ketebe’den çıkan Mertol Tulum ve hikâyeci-yazar Fatma Barbarosoğlu. Derginin reklam sloganını sevdim: Önce Şiraze okunur sonra kitaplar. Atabey Kılıç, Mustafa Kutlu’nun yeni eseri Başkanın Adamları’nı ele alıyor. Yakup Öztürk’ün yazı başlığı, 2019’dan Bu Yana Selim İleri. Ali Sali, ‘sol’ ve ‘dil’ ilişkisinden de bahsettiği yazısında Hale Sert’in Edebiyat Devrimi’ni irdeliyor. M. Sedat Sert, 950 yaşına ulaşan Dîvânu Lugâti’t-Türk üzerine bir metin kaleme almış. Yusuf Turan Günaydın Kim, Ne Okuyor?’da tercih ettiği kitapları sıralamış: Şehir Konut ve Mahremiyet, Mehmet Genç ve İnsanın Özgürlüğü Sürecinde İsmet Özel Şiiri. Necmettin Türinay, Ömer Lekesiz, Mustafa Özçelik, Mehmet Fatih Birgül, İsmail Alper Kumsar, Mehmet Ulukütük, Zeki Gürel, Tahsin Yıldırım, Nazım Payam, Zeynep Şenel, Sefer Göltekin, Mehmet Çağan Azizoğlu, Mukadder Gemici ve Hanife Ünver bu sayının diğer yazarları. İki aylık kitap kültürü dergisine, irtibat@sirazedergisi.com e posta adresinden veya 0 542 726 71 89 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Değinmeler...

Yitiksöz’de yayımlanan Mevlâna İdris Zengin’le ilgili bir yazımda, Zengin’i anlatırken, “İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çocuk meclisi kurmak” şeklinde bir ifade kullanmışım. Yazıyı okuyan Mustafa Ruhi Şirin beyden bir düzeltme metni geldi. Aynen alıntılıyorum: “İBB İstanbul Çocuk Meclisi (İÇM) kurulması fikri bendenize, uygulama önerisi Çocuk Vakfı’na aittir. İÇM, 32 ilçenin çocuk delegeleri ve sayın R. Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 1994 Nisan’ında kurulmuştur. Çocuk edebiyatı çalışmaları ve hukuk eğitimi nedeniyle yakından tanıdığım Mevlâna İdris Zengin’i askerlik dönüşü, (Haziran 1994) İÇM hukuk danışmanlığı ile yetişkin sözcülüğüne önerdim. Göreve başladı ve 25 yıl sonra emekliye ayrıldı. Mevlâna İdris kardeşimin vefatından sonra İÇM’nin kuruluşu hakkında birçok defa yanlış bilgi verilmiş ve bu gerçeği bilenlerin sessiz kalmaları emeği geçenleri üzmüştür. Bu konuda İBB kayıtlarıyla medyada yer alan haberlere bakmak yeterlidir. Kardeşim Mevlâna İdris hayattayken bu gerçek dışı konuşmaları duyup, yazıları okusaydı üzülür ve gereğini yapardı. Çünkü o nezaket ve vefa sahibi bir insandı.”

Mevlâna İdris’e rahmet, Mustafa Ruhi ağabeye selâm olsun.

Cihan Aktaş.

4 soru: Cihan Aktaş

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Sürekli huzursuz bir dergi okuruyum, çünkü yoğunluktan asla geçmişteki gibi gönlümce okuyamıyorum dergileri. Kısacık bir aralıkta okuyabilirim diye elimin altında tutsam da bazen ay geçiyor ve bir sonraki ay bulabiliyorum fırsatı. Bir bakıma geriden takip ettiğim söylenebilir.

2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Birkaç dergi var. Bazen bir dosya veya bir metin dolayısıyla aldığım dergiler oluyor. İnsan yaşlanırken yazacakları çoğalıyorsa da zamanı daha kısıtlı hale geliyor ne yazık ki…

3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Ben dergilere çok yazarım. En son Yitiksöz’e rahmetli Mevlana İdris’i yazmıştım. Sadece Edebiyat’a da Nurhan Ceylan’ın yaptığı bir söyleşi yer almıştı. Nihayet ve İst Dergi’de sürekli yazıyorum. Şu sıra Umran için Mülksüzler üzerine bir yazıya çalışıyorum.

4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Tanpınar Zamanı’ndaki akademisyen ve yazarların edebiyatçılara yönelik mektuplarını içeren sayısı geldi aklıma. Derginin de son sayısıydı. Ben şair Yaşar Nezihe’ye bir mektup yazmıştım.

Mevlâna için…

Yitiksöz, 23. sayısıyla okuruna merhaba dedi. Duran Boz’un yayın yönetmenliğini yaptığı dergi, 30 sayfalık bir Mevlâna İdris Zengin dosyası hazırlamış. Dosya, Ayşegül Sözen Dağ’ın Zengin’e ithaf ettiği Yalnız Ağaç başlıklı şiirle başlıyor. Mehmet Şeker, Mevlâna’nın dünyayı güzel renklere boyayıp gittiğini yazarken, Kemal Sayar, metninin başlığını Dünyadan Kaçan Adam olarak belirlemiş. Üçüncü yazı Cihan Aktaş imzalı. Aktaş’ı sırasıyla Gökhan Özcan, Aliye Uslu Üstten, Ayşegül Sözen Dağ, Abdurrahman Ekin, Şifâ Yaratılmış Küçüker, Erol Erdoğan, Hakkı Yanık (gördünüz kendi ismimi anons ettim!) ve Galip Marlalı takip ediyor. Yitiksöz’ün kapağını Yasin Mortaş fotoğrafı, fotoğrafı da bir İlhami Çiçek dizesi süslüyor: yalnız hüznü vardır kalbi olanın. Arka kapakta da yine bir foto ve Aziz Kaan Güneş’e ait şiir var: Dua. Bu sayının şairleri uzun şiiriyle Cahit Koytak ve Nurettin Durman ağabeyler, Mehmet Aycı, Hüseyin Burak Us, Ekrem Elmas, Adem Turan, İbrahim Gökburun, Suavi Kemal Yazgıç, Ali Sali, Cahit Küçük, Derya Kurtoğlu, Hacı Ahmet Sevgili, Asiye Ceyhan, Yasin Mortaş ve Mustafa Gök. Yunus Emre Altuntaş, Edebî Eleştirinin Öncü İsimleri ve Görüşleri’ni yazıya dökmüş. Ali Galip Yener’in notları Cahit Zarifoğlu şiiri üzerine. Dergiye hikâye, deneme, inceleme ve tanıtım yazılarıyla yaklaşık 15 isim katkı vermiş. Sanat, edebiyat ve düşünce dergisine, yitiksoz@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.

Ürküsüyle Gülibrişimler

Bu başlık İsmail Karakurt’un Tabiat Günlüğü’ndeki yazısının başlığı. Karakurt’un maceralı ‘ağaç’ yolculuğunu ilgiyle takip ediyorum. Türk Dili, 871 sayıyı devirdi. Osman Mert’in yönetimindeki derginin sade kapağını her zamanki gibi yazarların isimleri süslüyor. Cemal Kurnaz’ın açılış yazısının başlığı, Millet Ortamına Bırakılmış Sesli Mesajlar. Abdullah Uçman hoca, Rıza Tevfik’in Abdülhak Hâmid isimli eserini inceliyor. Funda Özsoy E., Alim Kahraman’ın öykülerini topladığı Bak Bahar Gelmiş’ini yazmış. Hüseyin Akın soruyor: Şairin Yalanı Ne Renktir? Mustafa Kirenci, Sezai Karakoç’un (rahmet olsun) sohbet, ziyaret ve arkadaşlarını yazıyor. Bu sayıda 10’a yakın şair şiirleriyle yer almış. İsmail Mert Düzel’in Çocukluk Masalı şiirinin son dizelerini alıntılayayım: Yarım kalmış bir sevinçti yaşamak! / Avuçlarımdan dökülen bir şey / Bilyeleri gibi bir çocuğun. Ayın konuşması Ethem Baran’la yapılmış. Ferahfeza Erdoğan, yazarla son romanı Köhne üzerine söyleşmiş. Baran koşmanın sonunda yeni kitabının müjdesini veriyor. Dergide hikâye çoğunlukta olma üzere deneme, eleştiri ve inceleme yazılarıyla yaklaşık 10 isim daha yer almış. Türk Dil Kurumu yayını olan dergiye, turkdili@tdk.gov.tr e posta adresinden veya 0 312 427 28 79 no’lu telefondan ulaşılabilir.







