Dev marka artık telefon çıkarmayacak: Piyasadan çekilme kararı aldı

Asus Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih’in son dönemde yaptığı değerlendirmeler, markanın yeni akıllı telefon modelleri sunma konusunda istekli olmadığını ortaya koyuyor.

Shih, yaptığı açıklamalarda akıllı telefon faaliyetlerinin tamamen sonlandırılıp sonlandırılmayacağına dair net bir ifade kullanmasa da, bu ihtimalin masada olduğunu açık biçimde kabul etti. Bu durum, Asus’un uzun süredir sınırlı bir ürün yelpazesiyle sürdürdüğü telefon stratejisinin yeniden gözden geçirildiğine işaret ediyor.

Şirket cephesinden yapılan açıklamalara göre, Asus’un mevcut akıllı telefon kullanıcıları için yazılım güncellemeleri ve garanti kapsamındaki destek hizmetleri devam edecek. Her ne kadar yeni modellerin geliştirilmesi durdurulmuş gibi görünse de, hâlihazırda piyasada bulunan cihazların kısa vadede sahipsiz bırakılmayacağı özellikle vurgulanıyor. Bu yaklaşım, markanın kullanıcı güvenini korumayı amaçladığını gösteriyor. Buna rağmen, yeni cihaz beklentisi olan kullanıcılar açısından tablo oldukça sınırlı bir geleceğe işaret ediyor.

Asus odağını yapay zekâ projelerine kaydırıyor

Jonney Shih’in açıklamalarında dikkat çeken bir diğer unsur ise Asus’un gelecekteki odak alanlarına dair ipuçları oldu. Şirket yönetimi, yapay zekâ temelli projelerin giderek daha fazla ön plana çıktığını ifade ediyor. Bu kapsamda robotik sistemler, akıllı gözlükler ve benzeri giyilebilir teknolojiler, Asus’un önümüzdeki dönemde yoğunlaşabileceği alanlar arasında gösteriliyor. Öte yandan, bu teknolojilerin ne zaman ve hangi ürünlerle kullanıcıların karşısına çıkacağı konusunda net bir takvim paylaşılmış değil.

Daha önce ortaya çıkan bazı raporlar, Asus’un 2026 yılı boyunca yeni bir akıllı telefon modeli tanıtmayacağını öne sürmüştü. Ancak Shih’in son açıklamaları, bu aranın yalnızca bir yılla sınırlı kalmayabileceğini düşündürüyor. Buna rağmen, şirketin akıllı telefon işinden tamamen çekilip çekilmeyeceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Asus yetkilileri, konuyla ilgili ek bir açıklama yapmaları halinde kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtiyor.