'Dijital Neslin Müslüman Bilinci' kitabı günümüz çağının sorunlarına farklı bir yaklaşımla dikkat çekiyor

Hayatta karşılaşılan her olay ve duruma karşı bakış açısının dini ve milli değerlerle yoğrulması gerektiğine inanan yazar, eserinde dijitalin hakim olduğu bu çağa dair çok önemli meselelere yer veriyor.

Dijital nesil hedeflenerek kaleme alınan eser, her yaştan okuyucu kitlesine de hitap ediyor. Yazar, mesleki ve uzmanlık alanı olması sebebiyle medya ve iletişim konularına yer veriyor, konuları ahlak ve maneviyat penceresinden milli ve dini değerler kapsamında yorumluyor.

Sefa Gedik tarafından hazırlanan bu eserde günümüz çağında dijital neslin müslümanca bir hayat yaşaması ve bazı medya kavramlarına yer veriliyor. Bu kavramlar medya, algı, internet, kavramlar, vakıf, ahlak, popüler kültür gibi son derece önemli ve günümüzde hayatımızın tam içinde olan kavramlar olarak karşımıza çıkıyor.

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Bu alanda kısıtlı eser ve kaynak olması hasebiyle eser daha çok değer kazanıyor. Eserde okuyucuyu yormayacak yalın ve sade bir dil kullanılıyor. Çığır Yayınları tarafından basılan kitap çok yakında tüm online platformlar üzerinden satışa sunulacak.