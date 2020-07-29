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Hayat Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan Müslüman dini liderlere Ayasofya Camii mektubu
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Müslüman dini liderlere Ayasofya Camii mektubu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Müslüman dini liderlere Ayasofya Camii mektubu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Müslüman dini liderlere Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla mektup gönderdi. Erbaş mektubunda, "İnşallah Ayasofya’nın dirilişi, Mescid-i Aksa’nın da özgürlüğe kavuşmasının habercisi olacaktır. Onun bu dirilişi, inşallah, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair bir ümit kaynağı; adalet, merhamet ve ahlak temelinde yükselen medeniyetimizin yeniden yükselişinin de ilk işareti olacaktır" dedi.

Haber Merkezi AA
Ayasofya Camisi'ndeki ilk cuma namazında hutbeyi okumak için minbere çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş elindeki kılıç ile hutbeyi okumuştu.
Ayasofya Camisi'ndeki ilk cuma namazında hutbeyi okumak için minbere çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş elindeki kılıç ile hutbeyi okumuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Ayasofya’nın 86 yıl aradan sonra cami olarak yeniden ibadete açılmasından dolayı Müslüman dini liderlere birer mektup gönderdi.

Ayasofya’nın yeniden dirilişlerinden birini yaşadığını kaydeden Erbaş mektubunda, "İnşallah Ayasofya’nın dirilişi, Mescid-i Aksa’nın da özgürlüğe kavuşmasının habercisi olacaktır. Onun bu dirilişi, inşallah, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair bir ümit kaynağı; adalet, merhamet ve ahlak temelinde yükselen medeniyetimizin yeniden yükselişinin de ilk işareti olacaktır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe için minbere fethin sembolü kılıçla çıktı
OYNAT 01:13
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe için minbere fethin sembolü kılıçla çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da ilk namaz öncesi hutbeye fethin sembolü olan kılıç ile çıktı.

Osmanlı döneminin Fetih geleneğinde fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılırdı. Minberin giriş kısmına da kılıç konulurdu.

Ayasofya’nın Danıştay’ın aldığı yargı kararı ve Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle tekrar camiye döndürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, “Öncelikle her Müslüman gibi ben de bu değişiklikten duyduğum coşkun heyecanı ve mutluluğu sizinle paylaşmak istiyorum” ifadesini kullandı.

Ayasofya’nın tarihi geçmişine değinen Erbaş, "Ayasofya, İstanbul’a ait en kadim yapı olmasının yanında, aynı zamanda bu coğrafyanın yaklaşık 15 asırlık tarihine de yakinen şahit olan bir şaheserdir" değerlendirmesinde bulundu.

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Müslümanların 86 yıldır Ayasofya’ya olan özlemlerini dile getiren Erbaş, Türkiye’deki her Müslüman’ın kalbinde bir Ayasofya sevdasının varolageldiğini ve bu sebeple de yıllarca tekrar mabede dönüştürülmesi için yürüyüşler düzenlendiğini, piyesler tertip edilip şiirler yazıldığını belirtti. Müslümanların Ayasofya’ya kavuşmasından dolayı yaşadığı sevince değinen Erbaş, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Hamdolsun bugün Ayasofya’nın fetreti sona ermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle artık Allah’a secde edilecek bir mekana dönüştürülmüştür. İnşallah Ayasofya’nın dirilişi, Mescid-i Aksa’nın da özgürlüğe kavuşmasının habercisi olacaktır. Onun bu dirilişi, inşallah, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair bir ümit kaynağı; adalet, merhamet ve ahlak temelinde yükselen medeniyetimizin yeniden yükselişinin de ilk işareti olacaktır.”

Müslüman dini liderlerin yaklaşan Kurban Bayramı’nı da tebrik eden Erbaş, “Zat-ı alinizle birlikte en kısa zamanda Ayasofya’da saf tutmayı ümit ediyor, en kalbi selam ve saygılarımı sunarım” dedi.


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