Hayat Doğa araştırmacısı iki arkadaş 2 bin 500 yıllık gizli geçidi ortaya çıkardı Safranbolu tarihinde yeni bir sayfa açılabilir
AKTÜEL

Doğa araştırmacısı iki arkadaş 2 bin 500 yıllık gizli geçidi ortaya çıkardı: Safranbolu tarihinde yeni bir sayfa açılabilir

Doğa araştırmacısı iki arkadaş 2 bin 500 yıllık gizli geçidi ortaya çıkardı: Safranbolu tarihinde yeni bir sayfa açılabilir

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Paflagonya Dönemi’ne ait gizli bir geçit keşfedildi. Anadolu’nun kuzeybatı kesiminde tarihte Paflagonya (Paphlagonia) olarak adlandırılan bölgede bulunan Safranbolu ilçesinde 2 bin 500 yıllık gizli bir geçide ulaşıldı.

Haber Merkezi İHA
Doğa Araştırmacısı Cemil Belder ve Emre Akakçaoğlu tarafından keşfedilen tünel.
Doğa Araştırmacısı Cemil Belder ve Emre Akakçaoğlu tarafından keşfedilen tünel.

Suya erişim veya gizli geçit olarak kullanıldığı düşünülen tünel, Safranbolu Kalesi olarak bahsedilen bölgeye yakın Gümüş Kanyonu’nun turizme kazandırılması için incelemelerde bulunan Doğa Araştırmacısı Cemil Belder ve Emre Akakçaoğlu tarafından keşfedildi. Yıllardır üzerine dökülen toprak, taş, moloz gibi malzemeler sebebi ile merdiven yapısı fark edilemeyecek şekilde kapanan geçidin yeniden ortaya çıkarılması Safranbolu tarihi için önemli bir keşif olarak görülüyor.

Hititler, Firigler, dolaylı yoldan Lidyalılar, Persler, Helenistik Krallıklar, Romalılar, Selçuklular, Çabanoğulları, Candaroğulları ve Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği sürdüğü tarihi ilçede yapılan keşif ile birlikte kalenin varlığına dair ilk somut bilgi elde edilmiş oldu. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Doğa Araştırmacısı Cemil Belder, Safranbolu’nun günümüzde tarihi evleri ve kent ölçeğinde korunan şehri ile beraber gerek ülke içerisinde gerekse yurtdışında oldukça tanınır durumda olduğunu belirtti.

Gümüşhane'de definecilere suçüstü yakalandı: Evin altında 12 metre derinliğinde tünel açtılar
GÜNDEM
Gümüşhane'de definecilere suçüstü yakalandı: Evin altında 12 metre derinliğinde tünel açtılar

KALEYLE ALAKALI NET BİLGİ YOK

Tanınırlığını evleri ile beraber içinde bulunduğu coğrafyanın dönemsel tarihlerde birçok uygarlığa ev sahipliği yapmasından kaynaklandığını ifade eden Belder, “Safranbolu’da kale, Kent Tarih Müzesi etrafında bulunan bir nokta olarak tanımlanmıştır. Tarihi kaynaklara baktığımızda kalenin konumu ile alakalı net bilgi belge bulunmaksızın yoruma dayalı bu nokta kale olarak tanımlanmıştır” dedi.

Gümüş Kanyonu’nun turizme kazandırılması için yapılan araştırma sonucunda bölgenin kale olabileceğinin resmi ilk kanıtını keşfettiklerini söyleyen Belder, “O da kalenin suya bağlanan gizli geçit yoluydu. Bu keşiften sonra yaptığım araştırmalarda keşfedilen noktanın Paflagonya Döneminde yapılan diğer kaleleri gizli geçit ve ulaşım yolları ile birebir benzerlik gösterdiğini gördük” diye konuştu.

Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak Türkiye'nin en uzun üçüncü tüneli olacak Eğribel Tünelinde sona doğru
EKONOMİ
Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak Türkiye'nin en uzun üçüncü tüneli olacak Eğribel Tünelinde sona doğru

SAFRANBOLU TARİHİNDE YENİ BİR SAYFA AÇILACAK

‘Paflagonya Geçidi’ adı verilen keşfin bu coğrafya için çok önemli olduğunu aktaran Belder, “Bu coğrafyamız için büyük bir keşif. Çünkü bugüne kadar şehir efsanesi olarak kuşaktan kuşağa aktarılan bir bilgiydi. Somut olarak elle tutulur bir belgemiz yoktu. Bu keşifle beraber Safranbolu tarihinde yeni bir sayfa açılacağını düşünüyorum Arkeologlar başta olmak üzere birçok bilim adamı tarafından detaylıca incelenmesi sonucunda Safranbolu’ya bakış açımızı ve bilgilerimizi güncelleyeceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Dünyada dördüncü sırada: Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli yarın hizmete girecek
FOTOĞRAF 17
Title
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, taşıt trafiğine 2x2 şeritle hizmet verecek, ters-Y tipi kule olarak tasarlanan Kömürhan Köprüsü, 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla dünya literatüründe dördüncü sırada yer aldı.
Title
Orta açıklığı 25 adet çelik segmentten oluşan ve gergin eğik askılı projelendirilen köprünün yapımında 42 adet (2x21) kablo imalatı gerçekleştirildi, inşasında Eyfel Kulesi'ndeki kadar, yaklaşık 7 bin ton çelik kullanıldı.
Title
Kömürhan Köprüsü ve Tüneli, yapım, tasarım ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanılarak tamamen Türk mühendis ve işçileri tarafından inşa edildi.
Title
Projeyle doğu-batı, güney-kuzey aksında önemli bir noktada bulunan Elazığ ve Malatya'nın günden güne gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak, D-300 Devlet Yolu'nun ulaşım standartlarını artırarak, konforlu seyahat imkanını tesis etmek amaçlandı.
Title
5 bin 155 metre uzunluğundaki projenin 2x2400 metresini çift tüp tünel, 660 metresini gergin eğik kablolu tipte Kömürhan Köprüsü, 2 bin 95 metresini ise bağlantı yolu oluşturuyor. Projede 1 eş düzey kavşak, 1 farklı seviyeli köprülü kavşak, 1 karakol binası ve NATO petrol boru hattı deplasesi bulunuyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Dünyada dördüncü sırada: Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli yarın hizmete girecek
Türk mühendis ve işçilerince, tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak hayata geçirilen, Elazığ ile Malatya'nın ulaşım ihtiyacını karşılayacak olan 5 bin 155 metre uzunluğundaki "Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli" yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açılacak. Orta açıklığı 25 adet çelik segmentten oluşan ve gergin eğik askılı projelendirilen köprünün yapımında 42 adet (2x21) kablo imalatı gerçekleştirildi, inşasında Eyfel Kulesi'ndeki kadar, yaklaşık 7 bin ton çelik kullanıldı.


Abone Ol Google News
Safranbolu tarihi sil baştan

Safranbolu tarihi sil baştan
Annenin feryadıyürekleri dağladı

Annenin feryadı
yürekleri dağladı

Bomba gibi patlayan tüp beş kişiyi yaraladı.
Maltepede işçilerin grevi devam ederken çöp yığınları artıyor

Duygulandıran klip

Duygulandıran klip

​Videoyu Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız seslendirdi.

​'Beni alamazlar' demişti..
Soydaşlarımızın yanındayız

Soydaşlarımızın yanındayız

​Kardeş belediyeden Yıldırım'a ziyaret.
Azmin hikayesi

Azmin hikayesi

​Bir yandan keçilerini otlatıyor bir yandan canlı derslere katılıyor.

Aralarında<br>Türkler de var

Aralarında
Türkler de var

​Frankfurt Havalimanı'nda işten çıkarılan işçilerden açlık grevi.

Bugün<br>hizmete giriyor

Bugün
hizmete giriyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans yöntemiyle katılacak.
Çekirdek çitliyorduk

Çekirdek çitliyorduk

​Kısıtlamayı delip maskesiz yakalandılar.
Bodrum'da hazırlıklar başladı

Bodrum'da hazırlıklar başladı

Turizmciler her yıl gelen 3 milyon turisti bekliyor.
Diyanet'ten<br>Kudüs adımı

Diyanet'ten
Kudüs adımı

​Umre Daire'sine 'Kudüs' de eklendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.