Doğduğum topraklara vefa ödülüm olsun

Avrupa Konseyinin bünyesinde Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından verilen en uzun soluklu ve en saygın müzecilik ödülleri olan “Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri” geçen yıl pandemi nedeniyle düzenlenemeyince bu yıl 2020 ve 2021 yılı için ödüle değer görülen müzeler YouTube’da çevrim içi olarak ilan edildi. Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından verilen ve en saygın müzecilik ödüllerinden olan “Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri”nde Yalın Mimarlık tarafından tasarlanan Troya Müzesi ve Kengo Kuma and Associates’ın (KKAA) imzasını taşıyan Odunpazarı Modern Müzesi özel ödüllere layık görüldü. Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de aynı yarışmada “2021 Silletto Ödülü”nü aldı. Bu hafta 2021 Silletto Ödülü”nü alan Bayburt’taki müzenin hikayesine odaklandık.

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Kenan Yavuz

12 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Bilindiği gibi bu Bayburt’a giden ilk ödül değil. Geçtiğimiz yıllarda yine Bayburt’ta doğup büyüdüğü köyüne açtığı Baksı Müzesi’yle ilk ödülü götüren sanatçı Hüsamettin Koçan olmuştu. Şimdi ise Bayburt ikinci defa müzecilik alanında adını uluslararası arenada duyurdu. İş insanı Kenan Yavuz, doğup büyüdüğü Beşpınar köyünde 4 bin 500 metrekare kapalı, 10 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere toplam 15 bin metrekare üzerinde 2013 yılında kültür evi kurdu. Yaklaşık 6 yıl kültür evi olarak hizmet veren mekan, gelişimini büyük ölçüde tamamlayarak 2019 yılında “Resmi Özel Müze” statüsü kazandı. Müze, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen yaz döneminde 12 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

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2013 YILINDAN BUGÜNE

Kentin en önemli kültür ve turizm noktalarından olan müze, “Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri” kapsamında ise bu yıl “2021 Silletto Ödülü'nün sahibi oldu. Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, müzeyi doğup büyüdüğü topraklara vefa borcunu ödemek için sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2013 yılında inşa etmeye başladığını söylüyor. Müzenin 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca özel müze olarak tescillendiğini belirten Yavuz, “Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin dünyanın en önemli, en saygın ve prestijli ödüllerinden birine sahip olmasından büyük onur duyduk. Köyümüzde inşa ettiğimiz müzenin uluslararası platformda kabul görmesi ve ödül ile taçlandırılması, gerek ülkem adına gerek Bayburt adına, Anadolu toprakları adına bizi büyük bir mutluluğa sevk etti” diyor. Yavuz, Avrupa Müze Forumu’nun Avrupa’da yılın müzesi ödül sürecinde 6 ana kategoride ödül verdiğine işaret ederek şunları söylüyor:

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“Bu ana kategorilerden birisi olan kültür mirasının taşıyıcılığı, kültür projelerinin başarılı örneklerini ortaya koymak, bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yaşamına katkı koymak ve bölgenin refahını ileriye taşıyarak bölge kültürünün dünyaya tanıtılmasında örnek proje olarak tescillendi. Ve müzemiz bu kategoride birincilik ödülüyle taçlandırıldı.”

Ödüllü bölgeyi öne çıkarıyor

Kenan Yavuz, müzenin ödül gerekçesinde, bölgenin mimari dokusuyla, kokusuyla, folkloru ve bölge halkıyla entegrasyonuyla, kültürel kökleriyle buluşup o kültürel kökleri bugüne ve geleceğe taşıyan örnek projeler başlığının öne çıktığını dile getiriyor.

Müzenin uluslararası ödülle taçlandırılmasının kentin bir kültür destinasyonu olmasında çok önemli katkı yaptığını ifade eden Yavuz şunları kaydediyor: “Bu ödülü kazanmamızdaki en önemli etkenlerden biri Bayburt halkının, köyümün, Bayburt bürokrasisinin başta Valimiz Cüneyt Epcim’in vermiş oldukları destek, basından gördüğümüz olağanüstü ilgi bizi bu noktaya taşıdı. Danışma kurulumuz, yönetim kurulu üyelerimiz herkes çok olağanüstü gönüllü bir seferberlikle, amatör ruhla başladığımız bir yolculuk profesyonel bir yapıya dönüştü. Bayburt Türkiye’nin kadim topraklarından bir tanesi Dede Korkut’un, Şair Zihni’nin, Ağlar Baba’nın vatanı. Buradaki kadim kültürü ülkemizin ve dünyanın gündemine taşıma misyonuna sahip olmak gerçekten çok büyük bir sorumluluk.”

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Yavuz, müzenin ödül gerekçesinde, bölgenin mimari dokusuyla, kokusuyla, folkloru ve bölge halkıyla entegrasyonuyla, kültürel kökleriyle buluşup o kültürel kökleri bugüne ve geleceğe taşıyan örnek projeler başlığının öne çıktığını dile getiriyor.

Müzenin uluslararası ödülle taçlandırılmasının kentin bir kültür destinasyonu olmasında çok önemli katkı yaptığını ifade eden Yavuz şunları kaydediyor: “Bu ödülü kazanmamızdaki en önemli etkenlerden biri Bayburt halkının, köyümün, Bayburt bürokrasisinin başta Valimiz Cüneyt Epcim’in vermiş oldukları destek, basından gördüğümüz olağanüstü ilgi bizi bu noktaya taşıdı. Danışma kurulumuz, yönetim kurulu üyelerimiz herkes çok olağanüstü gönüllü bir seferberlikle, amatör ruhla başladığımız bir yolculuk profesyonel bir yapıya dönüştü. Bayburt Türkiye’nin kadim topraklarından bir tanesi Dede Korkut’un, Şair Zihni’nin, Ağlar Baba’nın vatanı. Buradaki kadim kültürü ülkemizin ve dünyanın gündemine taşıma misyonuna sahip olmak gerçekten çok büyük bir sorumluluk.”

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