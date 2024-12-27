Dünya genelinde 2024'te 'tuhaf' ve 'sıra dışı' olaylar: 'Ölü' yakınıyla kredi çekmeye çalışan da var soygundan önce yoga yapan da var

Dünya genelinde yıl boyunca yaşanan tuhaf ve dikkat çekici olaylar, zaman zaman gündemin yoğunluğu arasında kaybolsa da sıra dışı yönleriyle hafızalarda yer etti. Hayatta herkes en az bir kere tuhaf bir olayla karşılaşabiliyor ve bunun parçası olan bazı insanlar, basının "bir numaralı malzemesi" haline gelebiliyor.





Yılın ilk tuhaf olaylarından biri ocakta, ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Fredric Norian'ın başına geldi. Sayısal lotoda 40 yıl boyunca aynı numaraları oynayan Norian, sonunda şansına kavuşarak 1,74 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazandı.





Kazancıyla dikkatleri üzerine çeken Norian, loto yetkililerine yaptığı açıklamada artık yeni numaralar belirleyeceğini ifade etti.









Soygundan önce yoga

Avustralya'da tuhaf soygun olayı, martın ilk günlerinde basına yansıdı. Ülkenin Melbourne kentinde 44 yaşındaki kişi, soymak üzere geldiği fırının önünde farklı yoga hareketleri yaparken güvenlik kameralarına yakalandı.





"Esnek hırsızın" fırından birkaç kruvasan, bir ayakkabı, bir de tablet çaldığı belirtildi. İşletme tarafından paylaşılan kamera görüntülerinde, hırsızın tamamen siyah giyindiği, otoparkta bacak ve vücut esnetme hareketi yaptığı görülüyor.









"Ölü" yakınıyla kredi çekmeye çalıştı

Sosyal medyada nisanda yayılan videoda, Brezilya'da bir kadının amcası olduğunu iddia ettiği ancak aslında "ölü" olan kişiyi bankaya getirerek yaklaşık 3 bin dolarlık kredi çekmeye çalışması gündem oldu.





Banka çalışanları, tekerlekli sandalyede oturan ve önündeki kağıda kadın tarafından imza attırılmaya çalışan adamın "tepkisiz" olduğunu gördü. Durumundan şüphelenen çalışanlar daha sonra ambulansı aradı.





Ambulanstaki sağlık yetkililerinin adamın neredeyse birkaç saattir ölü olduğunu belirlemesi üzere kadın gözaltına alındı. Polis yetkililerinden Fabio Luiz Souza, "22 yıllık meslek hayatımda hiç böyle bir olayla karşılaşmamıştım" ifadelerini kullandı.









Güney Koreliler "hiçbir şey yapmamak" için yarışıyor

Güney Kore'de onlarca kişi, her yıl mayısta düzenlenen "uluslararası uzaklara dalıp gitme" yarışmasına katılmak için bir araya geldi.





Katılımcılar, yoga matları üzerine oturarak "hiçbir şey yapmamak, uykuya dalmamak" gibi zorlu kurallara uymak zorunda. Yarışmada başarı, katılımcıların en sabit kalp atış hızına sahip olmalarına dayanıyor, çünkü uykuya dalanlar diskalifiye ediliyor.





Ülkede 2014'ten bu yana düzenlenen yarışmaya rağbet artarken, "hiçbir şey yapmamanın zaman kaybı olmadığını göstermek" yarışmanın hedefleri arasında yer alıyor.

Yarışmanın bu yılki galibi Şili'den Valentina Vilches oldu. Güney Kore'de yaşayan ve psikolojik danışmanlık yapan Vilches, bazen hiçbir şey yapmamanın ruh sağlığına olumlu etkileri olduğunu belirtti.









Şiddetli hapşıran adamın kalın bağırsağı dışarı çıktı

ABD'de haziranda, 73 yaşındaki adam, eşiyle restoranda yemek yerken yaşadığı olay karşısında şoke oldu.





Kısa süre önce karnından ameliyat geçiren adam, yemek yediği sırada güçlü şekilde hapşırdı ve ardından öksürükleri başladı. Vücudunda ağrı ve ıslaklık hisseden adam, gömleğini kaldırdığı zaman, ameliyat yarasının bulunduğu yerden kalın bağırsağının dışarı çıktığını fark etti.





Olay yerine gelen sağlık görevlileri, adamın bağırsağının büyük bir kısmının dışarıda olduğunu belirledi. Ekiplerce hastaneye kaldıran adamın bağırsağı, cerrahlar tarafından yerine yerleştirildi.









Yaşlı teyzelere spor salonuna giriş yasağı

Güney Kore'de haziranda spor salonu sahibi, zarara uğradığı gerekçesiyle yaşlı teyzelerin işletmeye girmelerini yasakladı.





Başkent Seul yakınlarındaki Incheon'da bulunan spor salonunun sahibi, bazı yaşlı kadın müşterilerin soyunma odasında 1-2 saat kaldıklarını, havlu ya da saç kurutma makinelerini çaldıklarını öne sürdü.





Yaşlı teyzelerin, diğer müşterilerin bedenlerini "yargıladıklarını", bu nedenle bazı genç kadın müşterilerinin salonu bıraktığını söyleyen spor salonu sahibi, zarara uğradığını savundu.

Spor salonunun dışına "Teyzeler giremez" ve "Sadece kültürlü ve zarif kadınlar girebilir" yazılı tabela asıldı.









Hindistan'da bir kişi, kendini sokan yılanı ısırarak öldürdü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde demir yolu işçisi Santosh Lohar'ı, temmuzda Nawada kentinde şantiyede uyurken zehirli bir yılan ısırdı. Bu duruma öfkelenen 35 yaşındaki Lohar, demir çubukla yakaladığı yılanı 2 kez ısırarak öldürdü.





Olayın ardından demir yolu yetkilileri, Lohar'ı tedavisi için yakındaki hastaneye götürdü. Lohar, "Köyümde, bir yılan sizi ısırırsa zehri etkisiz hale getirmek için onu 2 kez ısırmanız gerektiğine dair bir inanç var" dedi.





Hastaneden yapılan açıklamada, Lohar'ın hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.









Entelektüel hırsız

İtalya'nın başkenti Roma'da yaşanan sıra dışı bir hırsızlık olayı, ağustosta basına "entelektüel hırsız" başlığıyla yansıdı. Olayın şüphelisi, 38 yaşındaki adam, bir gün rastgele girdiği bir evin yatak odasında gördüğü kitabı okumak için yatağa oturdu ve okumaya başladı.





71 yaşındaki ev sahibi, bir süre sonra odasındaki garip durumu fark etti ve durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Şüphelinin yakalanmasını sağlayan kitabın Giovanni Nucci'nin geçen yıl yazdığı, Homeros'un İlyada Destanı'nı konu alan "Gli Dei Alle Sei" isimli eser olduğu belirtildi.





Zanlının emniyetteki ifadesinde hırsızlık yaptığı suçlamasını reddederek, manzaraya bakmak amacıyla çıktığı apartmandan evin verandasına düştüğünü ve bu sırada kitabı fark edip okumaya başladığını söylediği aktarıldı.









Para karşılığı "istenmeyen düğünlere engel oluyor"

İspanya'da Ernesto Reinares Varea, verdiği "sıra dışı" bir reklamla eylülde basının dikkatini çekti.





Varea, "Şüpheniz varsa, evlenmek istemiyorsanız ya da nasıl reddedeceğinizi bilmiyorsanız endişelenmeyin. Düğününüze itiraz edeceğim." ifadeleri kullandığı haber sitesine şaka amaçlı verdiği reklamda, 500 avro karşılığında düğünlere itiraz etme hizmeti sunduğunu açıkladı.





Reklamda, aile üyelerinin kendisine tokat atmasına izin vereceğini fakat "her tokadın fazladan 50 avro maliyetinin olduğunu" belirten Varea, basına yaptığı açıklamada, ilk başta şaka olmasına rağmen insanların kendisine ulaştığını ve aralık ayına kadar rezervasyonlarının dolu olduğunu kaydetti.









Yeni Zelanda'daki havalimanında uzun vedalaşmalar yasaklandı

Duygusal ve uzun vedalaşmalar havalimanlarında sık görülen bir durum olsa da Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinden ayrılan yolcuların, sevdiklerinden artık daha hızlı ayrılması gerekiyor. Zira ekimde, havalimanında yolcuların indirme alanında sarılmaları üç dakikayla sınırlandırıldı.





Terminal dışına asılan tabelalarda, "maksimum sarılma süresi üç dakika" uyarısı yer alırken sevdiklerine daha uzun süre sarılmak isteyenlerin, havalimanının otoparkına gitmeleri öneriliyor.





Bu yasak sayesinde, havalimanında yolcu indirme alanındaki trafik sıkışıklığının önlenmesi amaçlanıyor.









Kyoto'nun "patili" belediye başkanı

"Maggie" adlı bir köpek, Japonya'da "Köpek Günü" olarak kutlanan 1 Kasım'da, Kyoto eyaletine bağlı Kameoka kentinin onursal belediye başkanı olarak görevlendirildi.





Evcil hayvanlar ile sahipleri arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğin parçası olarak bir günlüğüne belediye başkanı seçilen Maggie, yoğun iş günü geçirdi.





Maggie, yerel bir fotoğraf yarışmasının ödül törenine katıldı, belediye binasını gezdi ve yol boyunca karşılaştığı Kameoka sakinleriyle etkileşimde bulundu.









Çin'de bir robot 12 robotu "kaçırdı"

Çin'in Şanghay şehrindeki bir robotik şirketinin sergi salonunda, kasımda, "Erbai" adlı bir robot, odada bulunan diğer 12 robotu "kaçırdı".





Sosyal medyada yer alan videoda, yapay zeka destekli Erbai'nin diğer robotlarla sohbet ettiği ve onlara şirketin çalışma koşulları hakkında sorular sorduğu görüldü.



