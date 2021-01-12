Dünyanın takibinde ​

Sağlık Bakanlığı’nın ilaç takibinde uyarladığı yerli sistem dünyanın da ilgisini çekti. İlaç Takip Sistemi (İTS) kısa süre içinde 12 ülkeye tanıtıldı.
- Tüm dünyada uygulanan takip ve izleme sistemi Sağlık Bakanlığı’nca ilaç sektörüne uyarlandı. Sistem sayesinde Türkiye’de her ilaç, üretim/ithalat işleminden hastaya ulaşana kadar her aşamada takip ediliyor. Bu sayede sahte, kaçak ya da son kullanım tarihi geçmiş ilaçların hastaya ulaşması engelleniyor.
12 ÜLKEYE TANITILDI
Sistem üzerinden ilaç stok bilgilerine anlık ulaşılarak karaborsa oluşumu da engelleniyor. Vatandaşlar da İTS’nin mobil uygulaması ile Türkiye’de kullanıma sunulan ilaçların üzerindeki kare kodu okutarak sisteme kayıtlı olup olmadığını sorgulayabiliyor, ilaç hakkında detaylı bilgilere erişebiliyor. Sağlık Bakanlığının bir ilke imza atarak hayata geçirdiği ilaç takip sistemi birçok ülke tarafından ilgiyle takip ediliyor. 12 ülkeye sistemin tanıtımı yapıldı.
SAHTECİLİĞİ ÖNLÜYOR
- İTS sayesinde vatandaşların sağlığını tehdit eden sahte, kaçak ilaçların satışı önleniyor. Ambalaj ve kupür sahteciliği engelleniyor. Yan etkisi tespit edilen ilaçlarda tüm partinin piyasadan toplatılması sağlanıyor. Akılcı ilaç kullanımını destekliyor. İlaç piyasası hakkında veri sağlıyor. Geri ödeme kurumları ile eczanelerin ihtilaflarını çözüyor. İTS mobil uygulaması ile ilaç yan etki bildiriminin yapılması sağlanıyor.