Dünyanın takibinde ​

Sağlık Bakanlığı’nın ilaç takibinde uyarladığı yerli sistem dünyanın da ilgisini çekti. İlaç Takip Sistemi (İTS) kısa süre içinde 12 ülkeye tanıtıldı.

Tüm dünyada uygulanan takip ve izleme sistemi Sağlık Bakanlığı’nca ilaç sektörüne uyarlandı. Sistem sayesinde Türkiye’de her ilaç, üretim/ithalat işleminden hastaya ulaşana kadar her aşamada takip ediliyor. Bu sayede sahte, kaçak ya da son kullanım tarihi geçmiş ilaçların hastaya ulaşması engelleniyor.

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12 ÜLKEYE TANITILDI

Sistem üzerinden ilaç stok bilgilerine anlık ulaşılarak karaborsa oluşumu da engelleniyor. Vatandaşlar da İTS’nin mobil uygulaması ile Türkiye’de kullanıma sunulan ilaçların üzerindeki kare kodu okutarak sisteme kayıtlı olup olmadığını sorgulayabiliyor, ilaç hakkında detaylı bilgilere erişebiliyor. Sağlık Bakanlığının bir ilke imza atarak hayata geçirdiği ilaç takip sistemi birçok ülke tarafından ilgiyle takip ediliyor. 12 ülkeye sistemin tanıtımı yapıldı.

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