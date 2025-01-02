Dünyaya ‘Yunus’ açılımı

Türkiye’nin uluslararası kültür markası olan Yunus Emre Enstitüsü, 2025 yılında da Türk kültür ve sanatını dünya geneline tanıtmaya devam edecek. Enstitü, Türk mutfağından edebiyata, sanattan geleneksel el sanatlarına kadar birçok alanda düzenlenecek etkinliklerle Türk kültürünü uluslararası platformlarda daha görünür hale getirecek.





TÜRKÇE DAHA KOLAY ÖĞRENİLECEK

Türkiye, dili ve kültürüyle uluslararası alanda ilgi odağı olmaya devam ediyor. Türkçe öğrenen ve öğretmek isteyen bireylerin sayısındaki artış, Türkiye’nin yürüttüğü etkili diplomasi çalışmaları ve Türkiye Yüzyılı perspektifine dayalı politikaların bir sonucu olarak dikkat çekiyor. Türk dizilerinin dünya genelinde gördüğü yoğun ilgi ve Türkiye’nin zengin turizm çeşitliliği, Türkçe ve Türk kültürüne olan rağbeti artıran başlıca unsurlar arasında. Modern öğretim yöntemleri ve sürekli güncellenen materyallerle desteklenen Türkçe öğretimi, bu alandaki gelişimi daha da hızlandırıyor. Teknolojik gelişmelerin eğitim üzerindeki etkisinden yola çıkan Enstitü, Türkçe öğretimini desteklemek amacıyla bir mobil uygulama geliştirme çalışmasına başladı. Bu uygulama, bireyselleştirilmiş dil öğretimini kolaylaştırmayı hedefliyor.





TÜRK MUTFAĞI HER YERDE

Türk mutfağını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmayı amaçlayan “Türk Dünyası Sofra Mirası ve Sevgi Sofrası” projesi, Türkiye dışında geniş bir coğrafyaya yayılan Türk kültürünün birikimini paylaşmayı hedefliyor. Proje, somut olmayan kültürel miras literatürüne katkı sunarken, kültürel iletişim ve uluslararası ilişkilerin güçlenmesine de katkı sağlayacak.





YABANCI RESSAMLARIN FIRÇASINDAN TÜRK EDEBİYATI

Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında başlatılan ve Türk edebiyatını tuallerde buluşturan proje 2025’te sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Türk edebiyatının önemli eserleri, Türk ve yabancı ressamların fırçasından çıkan tablolarla hayat bulacak. Yerli ressamların tuvale döktüğü eserler projeye dâhil edilerek edebiyat ve görsel sanatlar arasında bir köprü kurulacak.





ATA YURDUNDAN ANA YURDA SERGİSİ

Şubat 2025’te Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde düzenlenecek tezhip sergisi, gelenek ile çağdaşı bir araya getiriyor. Cahide Keskiner ve Memnune Birkan ile öğrencilerinin elli beş eseri, Anadolu’nun zarafetini ve ilhamını sanatseverlerin beğenisine sunacak.





90 NOKTADA BİN ETKİNLİK

2025 yılında Yunus Emre Enstitüsü’nün 90 temsilciliği tarafından binin üzerinde kültür ve sanat etkinliği düzenlenmesi planlanıyor. Enstitüsü, projeleriyle Türk kültürünü dünyaya yaymayı sürdürecek.



