Beşinci sayısı yayımlanan genç dergilerden Hararet, Denizli’de yayıma hazırlanıp, Konya’da basılıyor. Dört kişilik yayın kurulu ve üç kişilik editör kadrosu olan 52 sayfalık dergiyi Günay Sarıkavak yönetiyor. “Edebiyat harareti alır” alt başlığıyla yayımlanan derginin beşinci sayısının kapağında Yusuf Dikeç komutanın meşhur pozunun çizimi yer alıyor. Çizim, Mustafa Demir imzalı. Arka kapakta da Türk bayrağı fotoğrafı ve İsmet Özel’in Münacat şiirinden dizeler var: Bu yaşa erdirdin beni, gençtim almadın canımı / ölmedim genç olarak, ölmedim beni leylak / büklümlerinin içten ve dışardan / sarmaladığı günlerde / … / ölmedim, bir gençlik ölümü saklı kaldı bende. Güz sayısına “Takdim” yazan Sarıkavak Türklüğün önemine dikkat çekerek, “Türk olmak … bir duruş, bir bilinç meselesidir” kaydını düşüyor ve sözünü bir Süleyman Çobanoğlu dizesiyle bağlıyor: Türkiye ağır yüktür, kemiği çatırdatır! Dergiye konulan şiir, hikâye, deneme ve diğer metinler bol fotoğraf ve çizimle desteklenmiş. Bu sayıya 15’e yakını şair olmak üzere yaklaşık 40 imza destek vermiş. Yunus Kemal Aydoğan’ın İstasyon Otel başlıklı hikâyesiyle başladığımız Hararet’te sıcak bir üslup var. Metinler çok vurucu olmamakla birlikte çeşitlilik sağlanmış ve görsel malzemelere de yer verilmiş. Züleyha Selçuk’un Yara Kavlatan Şiir’inin son dizeleriyle bitireyim: bir şiir / bir şairin sesiyle / seni seviyor. Mevsimlik yayımlanan edebiyat dergisine, hararetdergi@hotmail.com e posta adresinden veya 0332 236 00 76 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Dergi günleri

Dünya Dergiler Birliği’nin bu yıl 15. kez düzenlediği “Dergi Günleri” etkinliği, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı. Pazartesi öğleden sonra katılabildiğim etkinliğe ulusal ve uluslararası edebiyat dergileri, gençlik ve okul dergileri, fanzinler, online yayınlar ile kurum ve kuruluşların dergileri katılacaktı. Beklentilerimiz o yöndeydi fakat umduğumu bulamadım. Dört gün süren ‘dergi günleri’nde söyleşi, panel, buluşma, atölye ve seminer gibi pek çok etkinlik gerçekleştirilmiş olabilir fakat katılımın düşüklüğü beni üzdü. Memleketimin bütün dergileri orada olsun isterdim. Hece’sinden Çare’sine, Türk Edebiyatı’ndan Kayıp Kayıt’ına Aşkar’ından Post Öykü’süne bütün dergiler. Yazarlar, çizerler, genç şairler, okurlar, sen, ben, İsmet Özel… Olmadı. “Seneye olur inşallah” cümlesi beni avutmuyor! Etkinliğe katılan genç dergileri birkaç hafta boyunca tanıtmaya çalışacağım. Dergiler hep yaşasın, günler, aylar, yıllarca!..





15. DERGİ GÜNLERİ NOTLARI

Soldan sağa: Hakkı Yanık, Ayşe Ünsal, Cihat Albayrak ve şair Arif Torun.

Katılımın düşüklüğü karşısında hayal kırıklığına uğradım. Fakat Hayal Bilgisi dergisini orada görünce biraz moralim düzeldi. Cihat Albayrak hocayla sohbet ettik, dergileri konuştuk.

* Dergi Günleri için ayrılan alan çok küçüktü. Bir hayal kırıklığı daha. Üstelik derme çatma stantlar kurulmuştu. Şaşırmaya devam.

* Tanıdık yüz, dergici, şair, yazar aradım. Aradım…

* Bazı eski dostlarla karşılaştım. Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu bunlardan biriydi. Cerrahoğlu’nun umre arkadaşım olması bu karşılaşmaya ayrı bir güzellik kattı.

* Birçok dergimiz etkinlikte yoktu. Vardır bir sebebi deyip geçemedim. İsterim ki bana yazsınlar neden orada olamadıklarını. Ben de buradan yayımlayayım.

* Türkiye dışından sadece Azerbaycan’dan Füyuzat dergisini gördüm. Misafirlerimizle ayaküstü sohbet ettim. Dergi ikram ettiler.

* Dergi standlarında duran arkadaşların ilgisi için teşekkür ediyorum. Satış mantığıyla değil, dergicilik hissiyle hareket etmelerine memnun oldum.

* Aklıma rahmetli Asım Gültekin geldi. Ruhuna Fatiha gönderdim.

* Ben oradaydım. Gönül isterdi ki sen ve İsmet Özel de orada olsun.

* Devlet dergilerimizi desteklemeli. Hür tefekkür için, edebiyat için, karşılık beklemeden!





“Mavi, özgürlüğe çağırıyor”

İki ayda bir yayımlanan ‘genç dergi’lerden Sürgün, kasım-aralık döneminde 9. sayısıyla okuruna ulaştı. İnsan ve Medeniyet Hareketi adına yayımlanan dergiyi Mehmet Bulayır yönetiyor. Şehnaz Fındık İnan’ın yazıişlerinden sorumlu olduğu Sürgün’ün dört kişilik bir editör kadrosu var. Kapağında bir çizim olan ve yazar isimleri yer alan 44 sayfalık derginin arka kapağında da bir çizim ve “Ve sürgünle başladı hayat” ifadesi bulunuyor. Kapak çizimlerinin Hanne Nur Özden tarafından yapıldığını tahmin ediyorum. Dergiye “Mavi Üzerine Konuşmak” başlıklı sunuşla başlıyoruz. Sunuşta, mazlumların yaşadığı toprakların siyah ve kızıla boyandığına dikkati çeken Bulayır, okurları maviliğe meftun olmaya, gökyüzünü yeniden keşfetmeye çağırıyor. Derginin ilk bölümü şiirlere ayrılmış. Mehmet Bulayır’ın Gazzeli Annelerin Duası başlıklı çalışmasıyla açılan ve çizgilerle desteklenen bölümde dokuz şiir bulunuyor. Çizimlerin ‘mavi’ renkle derinleştirilip zenginleştirilmesi güzel olmuş. Derginin kalan sayfalarındaysa yine çizimlerle desteklenen ‘metin’ler yer alıyor. Fotoğraf kullanılmayan Sürgün’de çizgi ve yazı birlikteliği bir bütünlük oluşturmuş. Şiirle bitireceğim. Merve Atasoy’un Günebakan başlıklı şiirinden: Gökyüzü / Bir şiirin başı en nihayetinde / Seyre dalmakla yazmak arasındaki / Ciddi bir mesele. Kültür ve edebiyat dergisine, www.surgun.net adresinden veya 0212 501 31 71 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Merhaba Esenlik!

Dergi Günleri’nde karşılaştığımız ‘genç dergi’lerden biri de Esenlik. 1. sayısı baharda yayımlanan mevsimlik dergi, Esenler Belediyesi desteğiyle çıkıyor. Erhan Genç yönetimindeki 72 sayfalık derginin altı kişilik bir yayın kurulu var. Editörlük göreviyse Halil İbrahim Aygül’e emanet. Genç’in sunuş yazısından öğrendiğimize göre, dergi “Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu’nun bir çıktısı” olarak yayın hayatına atılıyor. Dergiye Ahmet Pak’ın Sana Borçluyum Filistin başlıklı şiiriyle merhaba diyor, Ahmet Baki’nin kitap tanıtım yazısıyla bitiriyorum. Pak’ın yazı konusu Beşir Ayvazoğlu’nun Ataç isimli eseri. İlk sayının söyleşi konuğu Yıldız Ramazanoğlu. İrfan Saim’in sorularını cevaplayan Ramazanoğlu, “Yazmak bir bakıma varlığımız hakkında delil toplamaktır” diyor. Bu sayının portre konuğuysa şair İbrahim Tenekeci. Mehmet Nuri Yardım’ın portre çalışması da zikredilmeli: Biz Ölülerimizle Varız. Yaklaşık 20 kalem hikâye, şiir, deneme, söyleşi, inceleme yazılarıyla dergiye destek vermiş. Künyede edebiyat dergisine, hangi kanallardan ulaşacağımıza dair bir kayıt bulamadım. Ulaşmak isteyen dergiseverler Esenler Belediyesi’ne başvurabilir!



