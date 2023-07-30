El emeğiyle kardeşlik köprüsü kuruldu

Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi geçtiğimiz günlerde önemli bir yardımlaşma etkinliğine ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Şule Yüksel Şenler Vakfı iş birliğinde “Deprem Bölgesi Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüsü Hayır Çarşısı” kuruldu. Çarşıda hem bölgede faaliyetlerine devam eden Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Olgunlaşma Enstitüleri ve Halk Eğitim Merkezleri’nin çalışmaları hem de Şule Yüksel Şenler Vakfı Üretim Atölyeleri’nde depremin ardından geçen beş aylık sürede üretilen ürünler yer aldı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Elazığ ve Malatya’dan gelen depremzedelerin el emeği, göz nuru ürünler yine depremzedelerin yararına Hayır Çarşısı’nın stantlarında dört gün boyunca satışa sunuldu. 11 ilin yöresel zenginliğini bir kez daha gözler önüne seren Hayır Çarşısı yoğun ilgiyle karşılandı. İstanbullular, Hayır Çarşısı süresince sadece stantlardaki ürünlere değil, bölgeden gelen depremzedelere de ilgi gösterdiler. İstanbul’da kendi hemşehrilerini görenler kucaklaşıp birlikte fotoğraf dahi çekildi.

Satılmayan ürün kalmadı

Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Elazığ ve Malatya… Bu 11 depremzede il, aynı zamanda birbirinden güzel yöresel işlere sahip. Osmaniye standında Bahçe ilçesine özel deri bileklikler, Malatya standında gün kurusu kayısılar, Kahramanmaraş’tan göz alıcı bakırlar, Hatay’dan çakıl taşlarından mozaikler, Gaziantep’ten kutnu kumaşı ile hazırlanmış tekstil ürünleri, Elazığ’dan çit baskı sofra örtüleri ve yazmalar, Adıyaman standında usta öğretici Zahide Durmaz Akar ve öğrencilerinin Adıyaman bebekleri ile depremde iki oğlunu kaybeden sepet ustası Ömer Karakuş’un el örgüsü sepetler Hayır Çarşısı’nda satılan ürünler arasındaydı.

Dört gün süren Hayır Çarşısı süresince 11 ilden 100 depremzede İstanbul’da misafir edildi. Beraberinde getirdikleri 500’e yakın kursiyerin 50 bine yakın ürününün tamamının satıldı. Elde edilen gelirler ise İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla ürün gönderen kursiyerlere dağıtılacak.

Hayatını kaybeden usta öğreticiler unutulmadı

11 ilin Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Olgunlaşma Enstitüleri ve Halk Eğitim Merkezleri’nin deprem sonrası hazırladığı ürünler, her ile özel stantlarda hayırseverlere sunuldu. Satılan ürünler arasında hem öğrencilerin hem de usta öğreticilerin emeği olan ürünler vardı. Geçtiğimiz yıllarda bu ürünlerin sadece sene sonunda sergilenmek için bir araya getirildiğini anlatan Osmaniye Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Feyza Çimen, “Normalde bir yılda üretilen ürünlerimizi sene sonunda sergilerdik ama satışa koymazdık. Şimdi ise ürünlerimizi bir gelir elde etmek için satıyoruz. İğne oyalarımız, kilim dokumalarımız, ebrularımız bu kez depremzede kardeşlerimiz için satışta” diyor. Deprem sebebiyle atölyelerindeki pek çok ürünün kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Çimen, “Yine de kısa bir sürede biraz da psikososyal destek olması için elimizdekilerle üretime geçmiştik. Yaptğımız ürünlerin pek çoğu yine deprem bölgesi içindi ama aralarından özel eserler de çıktı” ifadesinde bulunuyor. Bu özel eserlerden biri depremde Tamer Metin Sitesi’nde hayatını kaybeden usta öğreticileri Handenur Bakır için yapılmış bir resim. Ressam Filiz Traş tarafından yapılan tabloda Handenur Bakır ve kendisi ile birlikte hayatını kaybeden iki evladı resmedilmiş. Stantta ayrıca yine depremde hayatını kaybeden Bahadır Vurma’nın eserleri de yer alıyor.

Yardımda sürekliliği sağlamak gerekir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından düzenlenen “Deprem Bölgesi Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüsü Hayır Çarşısı” etkinliğine destek ziyaretinde bulunan isimler arasındaydı. Aynı zamanda Şule Yüksel Şenler Vakfı’nın Onursal Başkanı olan Emine Erdoğan, “Afet zamanlarında imdada yetişmenin, acılar tazeyken elini taşın altına koymanın yanı sıra sürekliliği de sağlamak gerekir. En faydalı insani yardım, yeniden inşa etmeyi, kalkındırmayı ve hayat normalleşene kadar omuz vermeyi içerendir” diyerek yardımlaşmada sürekliliğin öneminin bir kez daha altını çizdi. Sergiyi gezen Emine Erdoğan, Hatay standından el örmesi bir çanta satın almış. Antakya Halk Eğitim Merkezi’nde üretilen bu çanta ile ilgili konuşan usta öğretici Meryem Alkaya, “Sayın Emine Erdoğan’ın aldığı çantayı kursiyerimiz Necla Heybeli yapmıştı. Buraya gönderdiği üç çantası için de ‘Kimin alacağını çok merak ediyorum. Muhakkak kim aldıysa bana söyle’ demişti. Depremde çocuğunu ve torununu kaybeden arkadaşımız, yaptığı çantayı Emine Erdoğan’ın aldığını duyunca çok sevinecek” diyor.

Şule Yüksel Şenler Üretim Atölyeleri

Hayır Çarşısı’nda satışa sunulan ürünler arasında depremin hemen ardından Büyükdalyan, Katar-Türkiye, Kırıkhan ve Konya konteyner kentlerinde uygulamaya konulan “Şule Yüksel Şenler Üretim Atölyeleri”nin de ürünleri vardı. Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından Hatay’da oluşturulan ve depremzede 45 kursiyere dikiş alanında istihdam sağlayan “Şule Yüksel Şenler Üretim Atölyeleri” 20 Mart’tan itibaren depremzede hanımların el emeğiyle ortaya çıkardıkları ürünleri burada Hatay standında satışa sundular. Aynı zamanda vakfın depremzedeler için oluşturduğu bir stant daha vardı. Bu stantta ikinci el antika objelerin satılmasının yanı sıra, Hayati Develi, Demet Tezcan ve Fatma Bayram gibi isimler depremzedeler yararına satılan kitaplarını imzaladı. Kısacık süre içerisinde 100’ün üzerinde imzalı kitap satıldı. Ayrıca standın en çok ilgi gösterilen ürünleri arasında Şule Yüksel Şenler’in kendi tasarımından dikilen pardösüler de yer aldı. Çarşıda yer alan bir diğer stant ise “Satın al bağışla” fikriyle hayata geçirilen AFAD stantıydı. Bu stant sayesinde çarşıyı gezen hayırseverler, aldıklar ürünleri yine AFAD’a aracılığıyla depremzedelere gönderebiliyordu.











