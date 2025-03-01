Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Emine Erdoğan'dan ata tohumlarının Tarım Kredi marketlerinde satışına ilişkin açıklama: Kimliğimize sahip çıkışımızın en güçlü nişanesi

Emine Erdoğan'dan ata tohumlarının Tarım Kredi marketlerinde satışına ilişkin açıklama: Kimliğimize sahip çıkışımızın en güçlü nişanesi

12:501/03/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde ata tohumlarının satışının başlamasında emeği olan herkesi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüzlerce yıl boyunca Anadolu'nun bereketli topraklarında büyüyen ata tohumları, geçmişin bilgeliği, doğanın sadakati ve yerel üretimin gücü. Bu kıymetli emanete sahip çıkmak için 2017 yılında 'Mirasımız Yerel Tohum' projemiz ile yola çıktık. Çiftçimizin emeği, toprağımızın bereketi ve milletimizin iradesiyle, öz değerlerimizi korumak ve yaygınlaştırmak için büyük bir adım atıldı. Ve şimdi ne mutlu ki bu dayanışmanın meyvesi Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde. Ata tohumlarımızın satışa sunulması, toprağımıza ve kimliğimize sahip çıkışımızın en güçlü nişanesidir. Bir satıştan öte; tabiata, sağlığa, yerli üretime ve yarınlara atılan bu güçlü imzaya katkı sunan herkesi gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.




#Emine Erdoğan
#Tarım Kredi Marketleri
#Tarım Kredi Kooperatifleri

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hurda teşviki düzenlemesi ile hangi araçlar alınır? İşte hurda teşviki kapsamında yerlilik oranı %40’ın üzerinde olan 12 otomobil modeli