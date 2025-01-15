Ata tohumları Tarım Kredi marketlerinde

Türkiye'nin sertifikalı tohum üretiminin 1,3 milyon tona ulaştığını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şubatta Tarım Kredi marketlerde ata tohumlarının satışına başlanacağını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Sertifikalı tohum üretiminin 1,3 milyon tona ulaştığını vurgulayan Yumaklı, şubat ayında Tarım Kredi marketlerde ata tohumlarının satışına başlanacağını söyledi.
TOHUM SAYISI 49’A ÇIKACAK
Yumaklı, “Bugüne kadar 37 ata tohumumuzun tescillendiğini belirtmiştik, şubat ayının içerisinde bu sayıyı 49’a çıkaracağız. Yine bu çerçevede, geliştirilmiş olan ata tohumlarımıza vatandaşlarımızın da çok kolay ulaşabileceği bir ortam sağlanması amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri’nin marketlerinde satılmasıyla ilgili bir çalışma başlatmıştık. Şubat ayı içerisinde vatandaşımız, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin marketlerine giderek tescilli olan ata tohumlarına ulaşmaları mümkün olacak” diye konuştu.
EKİLEN 100 KG TOHUMUN 97 KG’Sİ MİLLİ ÜRETİM
Türkiye’de kullanılan her 100 kilogram tohumun 97'sinin ülkemizde üretildiğini belirten Yumaklı, “Sertifikalı tohum üretimi 1,3 milyon tona yükseldi. Ayrıca, dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç ediyoruz” dedi.
TOHUM İHRACATI 327 MİLYON DOLARA ÇIKTI
- Tohum konusunda özel sektörün de kapsamlı çalışmaları olduğunu söyleyen Bakan İbrahim Yumaklı, Türkiye’de 1109 firmanın tohum geliştirme ve üretme faaliyetleri yaptığını ifade etti. Yumaklı, “Son 22 yılda tohum ihracatımız 17 milyon dolardan 327 milyon dolara çıktı. Türkiye, tohum konusunda net ihracatçı bir ülke” değerlendirmesinde bulundu.