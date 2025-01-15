Ata tohumları Tarım Kredi marketlerinde

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Sertifikalı tohum üretiminin 1,3 milyon tona ulaştığını vurgulayan Yumaklı, şubat ayında Tarım Kredi marketlerde ata tohumlarının satışına başlanacağını söyledi.

Yumaklı, “Bugüne kadar 37 ata tohumumuzun tescillendiğini belirtmiştik, şubat ayının içerisinde bu sayıyı 49’a çıkaracağız. Yine bu çerçevede, geliştirilmiş olan ata tohumlarımıza vatandaşlarımızın da çok kolay ulaşabileceği bir ortam sağlanması amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri’nin marketlerinde satılmasıyla ilgili bir çalışma başlatmıştık. Şubat ayı içerisinde vatandaşımız, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin marketlerine giderek tescilli olan ata tohumlarına ulaşmaları mümkün olacak” diye konuştu.