​ Enerjinizi ‘hayır’ diyerek yükseltin ​

Güne daha motive başlamak ve enerjiyi yükseltmek için psikolojik iyi oluşu desteklemek gerekiyor. Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzmanı Klinik Psikolog Cemre Ece Gökpınar, “Enerjiyi düşüren davranışların başında karşı tarafı kırmamak için ‘hayır’ diyememek geliyor. Bu durum kişide var olan enerjinin tüketiyor” dedi.

Kişisel algılamaların da gün içinde enerjiyi düşürdüğüne vurgu yapan Gökpınar, “İşe giderken bir arkadaşa günaydın denmesine rağmen karşı taraftan yanıt alınmaması örnek gösterilebilir. Ancak önemli olan, yapılan bu davranışı kişisel algılamadan önce başka bir sebebi olup olmadığını öğrenmek. Uyku düzeni, beslenme düzeni ve yeteri kadar su içmemek de enerjiyi düşüren fiziki durumlar arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.