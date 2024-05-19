Ezbere vitamin almayın

Son dönemde yaşanan serum takma çılgınlığı pek çok riski de beraberinde getiriyor. Yaşam iksiri adıyla sunulan vitamin kokteyllerinin grip gibi hastalıklardan koruduğuna inanan kişilerin daha büyük sağlık sorunları yaşadığını belirten uzmanlar, vatandaşları uyardı. Vitamin ve minerallerin dengeli bir şekilde vücutta bulunmasının sağlık açısından önemine dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tayfun Uzbay, “Ancak neyin eksik olduğunu doğru biçimde tespit etmeden ve hekim reçetesi olmadan alınan kokteyller ölümle dahi sonuçlanabilecek sağlık sorunlarına yol açabiliyor” dedi.

EZBERE VİTAMİN ALMAYIN

Prof. Dr. İsmail Tayfun Uzbay, hangi vitaminlerin ezbere alınmasının ne gibi riskleri barındırdığı konusunda da bilgi vererek, şöyle devam etti:

“B1 vitaminin damar yoluyla fazla alınması iştahsızlık, depresyon, yorgunluk, sindirim rahatsızlıkları, kas ve sinir rahatsızlıkları, Beriberi, Wernicke-Korsakoff sendromu gibi durumlara yol açabilir. B3 vitamininin fazla alınması karaciğer hasarı, mide ülserinde kötüleşme ve tansiyon düşüklüğüne yol açabilir. B5 vitaminin fazla alınması kanamaya eğilimi artırır. B6 vitamininin aşırı alınması sinirlerde harabiyete yol açabilir. Folik asidin aşırı alınması böbrek ve karaciğer hasarları oluşturur. C vitamini fazlalığı da böbrek taşı oluşumuna yol açabiliyor.”

DOKTOR ONAYI ŞART

Damar yolu açılmasının kendine özgü risklerine işaret eden Uzbay, “Kesinlikle yetkili bir sağlık personeli tarafından hastane koşullarında açılması gerekiyor. Evde açılacaksa, hastanın evde bu şekilde tedavi alabileceğinin uzman hekim tarafından onaylanması ve bir sağlık çalışanını işlemi gerçekleştirilmesi lazım” diye konuştu.

ENFEKSİYON RİSKİ VAR

Sağlıksız koşullarda açılacak damar yolunun enfeksiyon riski taşıdığını hatırlatan Uzbay, “Ortaya çıkabilecek enfeksiyonlar çok ciddi boyutta olabilir. Buna HIV ve hepatit gibi tehlikeli enfeksiyonlar dahildir. Ayrıca damar yolu açılarak damar yolu ile bir şeyler verme anaflaksi başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Anaflaksi öldürücüdür. O nedenle bizim paranteral uygulamalar dediğimiz enjeksiyon veya seruma bir şeyler katarak damar için uygulamalar mutlaka hastanede yapılmalı” değerlendirmesi yaptı.

KALP DURABİLİR

Bu kokteyllerin magnezyum fazlalığı oluşturduğu takdirde kalp durmalarına yol açabildiğini söyleyen Uzbay, “Örneğin bugünlerde bir magnezyum çılgınlığı yaşanıyor. Bu kokteyllere magnezyumun katılması eğer magnezyum fazlalığı oluşturursa ani tansiyon düşmelerine, kalp durmalarına yol açabilir. Damar yolundan alınmada bu gibi yan etkiler daha şiddetli ve kısa sürede ortaya çıkabilir. Eksikliği saptanmamış veya eksik olup olmadığı bilinmeyen herhangi bir vitamin ve mineralin damar yoluyla seruma karıştırılarak alınmasından kaçınmak gerekir. Mutlaka bir hekimin onayı ve bilgisi dahilinde uygulanmalı” şeklinde konuştu.







