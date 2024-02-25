Fatih’in hafızası kayıt altında

İstanbul’un kalbi denilince hepimizin aklına Fatih semti gelir. Bugüne kadar bu tarihi semtteki pek çok tarihi konak, sokak, cami, medrese, saray, çeşme ve çarşı hakkında yüzyıllardır çok şey yazılıp söylendi. Nice ressamın tuvaline, nice şairin kalemine ilham verdi. Ancak geçtiğimiz günlerde Fatih Belediyesi bünyesinde yapılan bir çalışma bu defa sözü Fatih halkına verdi. Fatih semtinin sokaklarını, çarşılarını, caddelerini, konaklarını, Fatihliler kendi günlük yaşamlarından ilhamla anlattılar.





Yolu Fatih’te kesişen isimler

Proje koordinatörlüğünü Arzu Göldöşüren’in yürüttüğü sözlü tarih çalışmasında Fatih semtinde doğmuş büyümüş ya da çocuk yaşta bu semte göç etmiş insanların hikayelerine kulak verildi. 72 Fatihlinin kaydının alındığı projede farklı mesleklerden insanlar Fatih’in farklı semtlerini, mahallelerini anlatıyor. Çalışma kapsamında Fatih'te yaşayan ve ilçedeki dönüşüme tanıklık eden katılımcıların hatıraları sesli ve görsel olarak kayıt altına alındı. Aralarında yazar, gazeteci, akademisyen, bürokrat gibi farklı mesleklerden Fatihlilerin olduğu sözlü tarih çalışmasında anlatılan hikayeler aslında Fatih’in bir dönemine de ışık tutuyor.





Sempozyum yapıldı

Fatih'in yıllar içerisindeki sosyo-kültürel ve mekansal dönüşümünün izi sürülen çalışma geçtiğimiz hafta düzenlenen “Fatih Sözlü Tarih Sempozyumu” ile tamamlandı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz’ın yanısıra sözlü kültür çalışmasına destek veren çok sayıda akademisyen, yazar da katıldı. Sempozyumda sahasında uzman isimler sözlü tarih araştırmanın önemini masaya yatırdı.

İstanbul'un hem kültürel hem tarihsel olarak önemli mekanlarından biri olan Fatih'in çok yönlü kimliğini öne çıkaran sözlü tarih çalışması çevrimiçi olarak da kamuoyunun ve araştırmacıların ilgisine sunuldu. Meraklıları Fatih Sözlü Tarih @fatihsozlutarih adresinden takip edebilir.



