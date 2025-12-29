Fazıl Say Mevlana ile Mozart’ı buluşturdu

Volkswagen Arena’da geleneksel yıl sonu konseriyle müzikseverlerle buluşan konser, ACM Prodüksiyon organizasyonuyla düzenlendi. Say, sahnede yaptığı konuşmada, Mevlana ile Mozart’ın evrensel ve zamansız seslerini yeni eserinde bir araya getirdiğini belirterek, “Mevlana 800 yıl önce, Mozart 300 yıl önce yaşamış. Bu zamansızlık bir yerde buluşmalı diye düşündüm. Doğu ile Batı’nın şu anda, bu yüzyılda en çok birbirine dostluk eli uzatması gereken çağdayız. Şu haline bak dünyanın, nasıl bir düşmanlık ve ötekileştirme güdülüyor. Filistin-İsrail, Çin, İran, Türkiye meselesine bak. Bu yaşananlar, çok kötü politikaların sonucu. Aslında değişebilir, değişmelidir, bambaşka olmalıdır” ifadelerini kullandı.