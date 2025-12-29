Fazıl Say Mevlana ile Mozart’ı buluşturdu

Sanatçı Fazıl Say, “Mother Earth” ve “Mozart ve Mevlana” eserlerinin Türkiye prömiyerini gerçekleştirdi.
Volkswagen Arena’da geleneksel yıl sonu konseriyle müzikseverlerle buluşan konser, ACM Prodüksiyon organizasyonuyla düzenlendi. Say, sahnede yaptığı konuşmada, Mevlana ile Mozart’ın evrensel ve zamansız seslerini yeni eserinde bir araya getirdiğini belirterek, “Mevlana 800 yıl önce, Mozart 300 yıl önce yaşamış. Bu zamansızlık bir yerde buluşmalı diye düşündüm. Doğu ile Batı’nın şu anda, bu yüzyılda en çok birbirine dostluk eli uzatması gereken çağdayız. Şu haline bak dünyanın, nasıl bir düşmanlık ve ötekileştirme güdülüyor. Filistin-İsrail, Çin, İran, Türkiye meselesine bak. Bu yaşananlar, çok kötü politikaların sonucu. Aslında değişebilir, değişmelidir, bambaşka olmalıdır” ifadelerini kullandı.
UZUN YILLARA YAYILAN ESER
Konserin ilk bölümünde, dünyanın geleceğine dikkat çeken ve Japonya’daki ilk seslendirilişinin ardından büyük yankı uyandıran “Mother Earth” adlı piyano konçertosu, piyanoda Fazıl Say ve şef Nil Venditti yönetimindeki Fazıl Say Festival Orkestrası eşliğinde yorumlandı. Programın ikinci yarısında, Say’ın uzun yıllara yayılan düşünsel ve müzikal katmanlar içeren yapıtı “Mozart ve Mevlana”, yine Türkiye’de ilk kez şef Venditti ve koro şefi Volkan Akkoç yönetiminde, soprano Görkem Ezgi Yıldırım, mezzosoprano Ezgi Karakaya, tenor Mert Süngü, bas Burak Bilgili, ney sanatçısı Burcu Karadağ, kudüm sanatçısı Aykut Köselerli ile Fazıl Say Festival Orkestrası ve Korosu eşliğinde seslendirildi.