Fazıl Say’dan Ankara’da iki konser

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Türkiye turnesi kapsamında Ankara'da konser verdi. CSO Ada Ankara'daki Ziraat Bankası Ana Salonu'nda sahne alan Say, Türk ve dünya edebiyatının önemli şairlerinin dizelerini müzikle buluşturduğu "Şarkılar" projesini, saat 16.00 ve 20.00'de verdiği iki konserle dinleyiciyle buluşturdu. Fazıl Say'a sahnede vokalist Serenad Bağcan, flütte Aslıhan And Say ve vurmalı çalgılarda Aykut Köselerli eşlik etti.