Ferahlık veren lezzet: Nane

Güzel kokusu ve aromasıyla sofralarımızın kadim konuğu nane, bütün dünya mutfaklarında sevilerek kullanılan bir bitkidir. Dondurmadan çaya, salatadan çorbaya farklı farklı bir çok biçimde gördüğümüz nanenin zihinlerimizdeki en kalıcı hali belki de nane şekerleri. Tarihi Osmanlı’ya ve akide şekerine kadar uzanan nane şekerlerini süt ile kaynatıp harika bir içecek yapabilmek mümkün. Naneli şeker fikrinin bir başka versiyonu da Avrupa’da 1900lü yıllarda ortaya çıkmış. Bugün bizim de bildiğimiz delikli, halka biçimli nane şekerlerinin atası ilk olarak İngiltere’de yapılmış. Ferah, mideyi sakinleştiren nanenin şifası da bir çok bitki gibi eski uygarlıklar tarafından keşfedilmiş ve bazı tedavilerde kullanılmış. Mide bulantısına iyi gelen, nefes açan, ruhu dinginleştiren naneyi, Mısır ve çağdaşı uygarlıklar daha çok ölüm ritüellerinde, cenazelere güzel koku vermesi için tercih etmiş ve onu öte dünyayla bağlayan masallar anlatmışlar.

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ÇAYA İLAVE EDİN

Sadece bu kadarla kalmamış, düğünlerde de yerini bulmuş, aşk ile özdeşleşmiş, gelinlerin başlarına takılmış, evlerin kokularını güzelleştirmek için kullanılmış, böcek kovucu olarak faydalanılmış. Bugün bilim nanenin östrojen hormonunu artırdığını ve karaciğer enzimlerine etki ettiğini biliyor. Bitkilerle ilgili her yazımızda olduğu gibi “her şeyin fazlası zarar” ilkesiyle bir kez daha, dozunda ve dikkatlice kullanmanın önemini vurgulayalım. Ortadoğu’da ise nane, çaya bolca ilave edilen, mutlaka misafire ikram edilen bir içecek olarak karşımıza çıkıyor. Serin, ferah hali nedeniyle diş macunlarının aromatik maddesi olarak bile naneye rastlıyoruz. Gelin bugün tadını ve kokusunu bu kadar sevdiğimiz nanenin kullanıldığı birkaç lezzetli tarif paylaşalım. Sağlıklı, mutlu bir pazar diliyorum.

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Naneli Raita n

Naneli Raita (Hint Cacığı)

MALZEMELER:

-1 tatlı kaşığı kimyon tohumu

-1 tatlı kaşığı hardal tohumu

-Yarım demet nane

-Yarım demet kişniş

-1 yeşil biber

-200 g yoğurt

-1 limon

YAPILIŞI:

Kimyon ve hardal tohumlarını ayrı ayrı tavada kavuralım ve dövelim. Nane ve kişnişi doğrayalım. Kimyon, hardal, nane, kişniş ve yoğurdu mutfak robotundan geçirip çok az su ilave ederek cacık kıvamına getirelim. Limonun suyunu sıkalım ve ilave edelim. Biberleri çekirdeklerini çıkartıp doğrayalım, üzerine ekleyerek servise alalım. Afiyet olsun.

Naneli Krema

MALZEMELER:

-250 g labne peyniri

-300 ml krema

-3 yemek kaşığı pudra şekeri

-200 g nane şekeri

-100 gram bitter çikolata

-3- 4 dal nane

YAPILIŞI:

Nane şekerlerini dövelim ve toza dönüştürelim. Labne peyniri, krema ve pudra şekerini iyice çırpıp buzdolabında bir saat dinlendirelim. Servise almadan hemen önce nane şekerlerini ilave edelim ve iyice karıştıralım. Kremamızı kaselere dolduralım. Bitter çikolatayı parçalara ayırıp ara ara yerleştirelim. Nane yapraklarıyla süsleyerek servis edelim. Afiyet olsun.

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