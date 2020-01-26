Feride’nin renkli dünyası

Leyla ile Mecnun, Beni Böyle Sev, Recep İvedik, Meryem, Deliha gibi yapımlarda rol alan Zeynep Çamcı, on yıldır üzerinde çalıştığı karakteri Feride’yi beyazperdeyle buluşturdu. Renkleriyle, kurgusuyla, temposuyla çağı yakalayan bir film yapmaya çalıştıklarına değinen oyuncu, “Görsel dünyası diğer yapımlardan ayrışan filmleri izlediğimde çok mutlu oluyorum. Çocukluğumdan bu tarzda hatırladığım birçok film var. O duyguyu yakalamak istedim. Büyüklere çizgi film yapıyor gibi düşündüm. On yıla yakın zamandır yazıyordum. Severek çalıştığım ve sürekli kafamda olan bir projeydi. Çizimler de yaptım. Feride’nin odasını, kostümlerini, sahnelerini çiziyordum. Plan ve tasarım sürecinde istediğim ve istemediğim şeyleri biliyordum. İnsanlar filme geldiklerinde, karakterin özellikleriyle uyumlu, hikayeyi tamamlayan bambaşka şeyler görsünler istedim” diyor.

Sevilen oyuncu Zeynep Çamcı ile Feride’nin basın toplantısında bir araya geldk. Çamcı, yazıp yönettiği ilk filminin heyecanını yaşıyor.

ÖZGÜVENİN TEMELİNDE KALP OLMALI

Başrolünde yer aldığı, senaryosunu yazdığı ve Ali Yorgancıoğlu ile yönettiği filmde Çamcı’ya Ersin Korkut, Barış Yıldız, Ceren Taşçı, Anıl Tetik eşlik ediyor. Filmde Feride, yer altında kahraman kostümleri dikilen bir atölyede terzilik yapmaktadır. Bir gün emek ve sevgi hırsızı patronuna dayanamaz ve baş kaldırıp oradan ayrılır. Bir yandan youtuber olmaya çalışan ağabeyiyle uğraşırken diğer yandan yakın arkadaşlarıyla beraber kenar mahalleden çıkıp dev markalara kafa tutar ve moda dünyasına damga vurmak için yola çıkar. Farklı ve eğlenceli kostüm tasarımlarının bulunduğu yapımda Zeynep Çamcı imzalı parçalar da var. Çay bardağı altlığından kanatları olan kahveci, led ışıklı tespih sallayan gençler filmin orijinal kısımlarını oluşturuyor. İnsanların stres atabilecekleri bir yapım ortaya çıkarmaya çalıştığını belirten Zeynep Çamcı, Feride’nin hayata bakışı hakkında şunları ifade ediyor: “Vazgeçmeden çalışmak, üretmek, insanların söylediklerini duymak ancak kendi aklını ve kalbini de dinlemek gerekiyor. Özgüven aldığınız yerin temelinde kalp olmalı. Özgüven, sevgiden gelmeli. Hedeflerimize doğru giderken etrafımızı unutmamalıyız. Şimdi’yi kaçırmamalı ve sürekli paylaşmanın mutluluğunu yaşamalı.”

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AĞLAMA FRİDA DA TEK KAŞLIYDI

Feride filmi

Kaşları birleşik olan Feride’ye hayat veren Çamcı, ilk bakışta Frida’yı akla getiren afiş hakkında şunları söylüyor: “Küçük bir kızın tek kaşlı olmasının nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Küçükken teş kaşlıydım. Karakterimiz, güzellik algısını, kabul edilmiş bakış açılarını yıkmak istiyor. Frida’nın hayatından esinlenme yok. Ancak ben de tek kaşlı olduğum için ağabeyim başta olmak üzere çoğu kişi dalga geçerdi. Ormankaş, martıkaş, kartalkaş gibi takılmalar olurdu. Annem de ağlama, Frida da tek kaşlı derdi.” Ağabeyi ile ilk defa filmde oynayan Çamcı, keyifli bir set ortamı geçirdiklerini söylüyor. Gupse Özay, Onur Ünlü, Şahan Gökbakar, Ali Atay ile Feride hakkında sürekli fikir alışverişi yaptığına değinen Çamcı; Hatice Aslan, Burcu Biricik, Beyti Engin, Uraz Kaygılaroğlu’nun konuk oyuncu olarak rol aldıklarını hatırlatıyor.

Film afişi