​Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşad Mican: LGBT dayatmasına karşı yasal düzenleme talebimizi Meclis’e taşıyoruz

LGBT dayatmatasına ve özendirmesine karşı, Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğünde 150 STK’nın desteğiyle gerçekleştirilen ‘Büyük Aile Buluşması’ yürüyüşünün ardından yapılan kara propagandaya karşı basın toplantısı düzenlendi.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Basın Toplantısı

Toplantının ev sahibi Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican ve Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Eryılmaz açıklamalarda bulundu.

Küresel sermaye ve emperyalist lobilerin insanlığı cinsiyetsizleştirmek istediğini vurgulayan Mican, "Cinsiyetsizleştirme ile tüm dünyada insanlık neslini azaltmak istiyorlar. İnsanın fıtratını, gelenek ve göreneklerini, değerlerini hiçe sayıyorlar. Kirli emelleriyle insanlığı, aileleri, en önemlisi de masum çocukları zehirliyorlar. Üstelik bunu 'özgürlük' şeklinde tüm insanlığa dayatmaya çalışıyorlar. Bizler ailelerimizin, çocuklarımızın ve tüm insanlığın geleceğini tehdit eden bu propaganda ve dayatmaya kayıtsız kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

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Mican, aile ve çocukların korunması amacıyla LGBT'ye karşı yasal düzenleme talep etti:

"LGBT propaganda ve dayatmasını engelleyecek yasal düzenlemeler TBMM'de gündeme gelecek. Halkımız LGBT dayatmasına 'dur' demektedir. Yöneticilerimiz de bu talebe duyarsız kalmayacaktır. 150 binden fazla ıslak imzalı dilekçeyi tek tek topladık. TBMM'de grubu bulunan tüm partileri ziyaret edeceğiz. Bu dilekçelerdeki milletin talebini kendilerine ileteceğiz. Milletimizin iradesinin TBMM'de kanunlaştırılacağına, LGBT propaganda ve dayatmasına yasalarla 'dur' denileceğine inanıyoruz."

Kürşat Mican, ‘Büyük Aile Buluşması’nda nefret söyleminde bulunulmamasına rağmen dijital medyada yer alan 743 haberin yüzde 55'inde "nefret söylemi" ibaresinin geçtiğine de değindi.

Mican, yürüyüşe katılanların taşıdıkları dövizlerdeki yazıların da bilgisayar programıyla değiştirildiğini açıkladı: “Toplantıya katılan çocukların, kadınların ellerinde taşıdıkları dövizlerdeki yazılar değiştirilerek, içlerinde halkımıza karşı gizledikleri nefreti gösterdiler. Dijital faşizmin tüm metotları uygulandı.”

OYNAT 01:36 'Büyük Aile Yürüyüşü' LGBT dayatmasına geçit vermeyecek LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla buluşan aileler, eşcinsellik dayatmasına dur demek için İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. Yürüyüşe çocuklarıyla beraber katılan vatandaşlar ve gençler görüşlerini ifade ederken emperyalist LGBT lobilerine karşı durulması gerektiğinin mesajını verdi.



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İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Eryılmaz, "Büyük Aile Buluşması’nda hiçbir nefret söyleminde bulunulmadı fakat bu yönde propaganda yapıldı. Bugünkü basın toplantımızı duyuran Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun sosyal medya hesapları kapatıldı. Dayatma tam olarak bu yaşadığımızdır. Bizim talebimiz hükümetin ve devlet büyüklerimizin LGBT dayatmasını ve propagandasını önleyecek somut adımlar atmaları." dedi.

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Basın toplantısında, Türkiye Gençlik Vakfı İstanbul İl Temsilcisi Emrullah Şanlan, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar, Genç İHH Başkan Yardımcısı Mukadder Yılmaz, Psikolog Fadime Demirci ve bazı STK üyeleri de hazır bulundu.

HAYAT LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu