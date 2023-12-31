Fotoğraf sevdalıları yeni hikayeler keşfetti

Albayrak Medya Grubu’nun önemli bir parçası olan, “Yaşarken gez, gezerken yaşa!” sloganıyla seyahat yayıncılığına devam eden dijital markası Skyroad, “Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması”nın dördüncüsünü geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi. Dört yıldır gerçekleştirilen #skyroadilekeşfet etiketiyle Instagram üzerinden paylaşılan fotoğrafların özgünlüğü ve seyahat ruhunu yansıtmasının merkeze alındığı yarışma, sadece fotoğraf çekenlerin değil, aynı zamanda fotoğraf sevdalılarının da yoğun ilgisini çekiyor. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen yarışmada hayata farklı bir objektiften bakmayı sağlayan ve seyahat ruhunu merkeze alan fotoğraflar kıyasıya rekabet ettiler. 4 farklı kategoride 7 fotoğraf sanatçısına ödüllerinin takdim edildiği yarışmada Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları, Cep Telefonu Fotoğrafları kategorilerinde birinciler ve ikinciler belirlendi; bir kişiye de “Mutlu Et Mutlu Ol” özel ödülü olmak üzere toplam yedi ödül verildi. 20 Ekim-26 Kasım 2023 tarihlerinde online olarak başvuruların gerçekleştiği yarışmanın jüri heyetinde ise; Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Yılmaz, Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Manzara Fotoğrafçısı İlhan Eroğlu ve Fotoğraf Sanatçısı Gül Işık yer aldı. Jürinin değerlendirmesinden geçen fotoğrafların sahipleri toplam 330 bin TL ödül kazandı. Yarışma gelecek yıl uluslararası fotoğrafçıların da katılımına da açık olacak.

Cep Telefonu Fotoğrafları Kategorisinde; İzmit’te çektiği “Sohbet” isimli fotoğrafla Sare Ertaş Kural birinci olurken, Ordu’da çektiği “Karlar” isimli fotoğrafla Şeref Akçay ikincilik ödülünün sahibi oldu. Profesyonel Seyahat Fotoğrafları Kategorisinde Mehmet Turan Döner, Antalya’da çektiği “Şelale” isimli fotoğraflarla birincilik ödülünün, Kadir Yılmaz ise Artvin Yusufeli’nde çektiği “Su Şehri Göcek” isimli fotoğrafla ikinci oldu. Drone Fotoğrafları Kategorisinde Merve Terzioğlu, İran’da çektiği “Pembe Göl” isimli fotoğrafıyla birinci olurken, Aylin İsfendiyar Ceylan ise Konya’da çektiği “Göz” fotoğrafıyla ikinci oldu. Mutluluk Özel Ödülü’nün sahibi ise Tanzanya’da çektiği fotoğrafla Selim Dizman oldu. Yeni Şafak Pazar olarak; Merve Terzioğlu , Mehmet Turan Döner, Kadir Yılmaz ve Şeref Akçay ile çektikleri fotoğrafın hikâyesini konuştuk.





Bu göl yapay değil gerçek

Drone Fotoğrafları Kategorisinde İran’da çektiği “Pembe Göl” isimli fotoğrafıyla birincilik ödülünün sahibi olan Merve Terzioğlu, drone ile çektiği ilk fotoğrafı olduğunu söylüyor. Terzioğlu,

“Pembe Göl İran’a ikinci gidişimde çektiğim bir fotoğraf. İlk gittiğimde bu göle uğrayamamıştım. İkinci gidişimde bu gölü görmeyi çok istiyordum. Gölün pembe olduğunu fotoğraflardan görmüştüm ama canlı görmek için sabırsızlanıyordum. Drone uçurduğumda tabii ki normal yüzeyde gözüken gibi olmadı. Yukarıdan bakıldığında marşmelova benziyordu. Bu yüzden çok ilgimi çekti. Yol ve tuzların ahengi de çok güzel olunca, fotoğrafta yer alan arkadaşlarıma ‘Belli bir ahenk için de yürür müsünüz?’ dedim. Arkadaşlarım da ahenk oluşturdular. Fotoğrafı çektiğimde bir fotoğraf değil de bir tabloymuş hissi yarattı bende. Fotoğrafa bakan insanlar, İran’da böyle bir göl varmış deyip yeni yerler keşfediyor. Çektiğim fotoğraf yapma bir fotoğrafmış gibi ama aslında doğal bir görüntü” şeklinde anlatıyor.





Balıkçının kısmeti bizim de kısmetimiz oldu

Profesyonel Seyahat Fotoğrafları Kategorisinde Antalya’da çektiği “Şelale” isimli fotoğrafla birincilik ödülünün sahibi olan Mehmet Turan Döner, çektiği fotoğrafının hikâyesini şu sözlerle anlatıyor: “Fotoğrafımı Antalya Karpuzkaldıran Şelalesi’nde çektim. Özellikle diyaframı biraz kısarak şelalenin etkisini arttırmayı hedefleyip ana öğeyi de altın orana oturtmaktı hedefim ki etkiyi daha da güçlendireyim. Sonrasında sadece öznenin balık tutmasını beklemek kalmıştı. Bu da yaklaşık yarım saat sürdü ve nihayet Allah yüzümüze güldü. Balıkçının kısmeti bizim de kısmetimiz oldu.” Döner, çektiği fotoğrafa bakan kişilerde kayaların yosunlaşmış dokusunu, denize akan suyun etkisini hatta kişilerin gürültüsünü bile duymasını istediğini söylüyor.





Acı, sevinç, hüzün hepsi bir arada

Profesyonel Seyahat Fotoğrafları Kategorisinde Artvin Yusufeli’nde çektiği “Su Şehri Göcek” isimli fotoğrafla ikinci olan Kadir Yılmaz ise Artvin Yusufeli köyünün baraj altında kaldığını ama bazı köylerinin ise tam su altında kalmadığını belirterek, “Belli bir kısmı su altında belli bir kısmı suyun dışında. Fotoğrafımla o köyün hikayesini anlatmak istedim” diyor. Yılmaz, “Oradaki insanların taşınırken, evlerini terk ederken, yaşadıkları zorlukları anlatmak istedim” ifadelerini kullanıyor. “Her fotoğraf kendi hikayesini anlatır” diyen Yılmaz, “Çektiğim fotoğrafta özlemin bir yansıması. Terk edilmiş evlerin suda yansıması var fotoğrafta. Köyde yaşayan insanlar evlerini terk ederken çok üzüldüler. Onların geride bıraktıkları, acıları, sevinçleri her şey var bu fotoğrafta” şeklinde anlatıyor.





Hobi ödül kazandırdı

Cep Telefonu Fotoğrafları Kategorisinde Ordu’da çektiği “Karlar” isimli fotoğrafla ikincilik ödülünün sahibi olan Şeref Akçay, aynı zamanda 2021 yılında Skyroad tarafından gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasında “Mutlu Et Mutlu Ol” kategorisinin kazananı olmuş. 2021 yılında kazandığı fotoğrafı Erzincan’da çektiğini söyleyen Akçay, “Orada bir teyzeyle karşılaştık, güzel bir fotoğraf çektiğime inanıyorum. Fotoğrafın yarışmalarda mutlu edeceğine emindim” diyor. Fotoğrafçılığa merakının olduğunu ve yönetmenlik yaptığını söyleyen Akçay, hobi olarak snowboard yaptığını dile getiriyor. Akçay, “Karlar” isimli fotoğrafını da şöyle anlatıyor: “Bir kayak merkezi dönüşü bu görüntüyü gördüm. Telefonla çekmek istedim. Faal olarak fotoğraf ile uğraştığım ve aktif fotoğraf çektiğim için makina yada telefon elimde oluyor sürekli. Gördüğüm manzaradan çok etkilendim ve hemen çekmek istedim.”



