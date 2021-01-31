Adam Pretty, Avustralyalı Amy Dunlop ve Finlandiyalı Katariina Rahikainen’in “nefes kesen” kaya tırmanışına ait 10 fotoğrafla spor kategorisinde birincilik, Japon Paralimpik Hitomi Onişi ve Sayaka Murakami’yi konu edinen 10 fotoğrafıyla da Anadolu Ajansının (AA) 2020’de düzenlendiği uluslararası haber fotoğraf yarışması Istanbul Photo Awards 2020’de ikincilik ödülünü aldı. Ödüllü fotoğraflarının olimpik sporlarla ilgili olduğunu dile getiren Pretty, “Fotoğraflar, maalesef ertelenen olimpiyatları konu alacaktı. Kaya tırmanışı ilk kez olimpik spor kapsamına alınmıştı. Hikayenin tüm amacı, olimpiyatlara hazırlanan sporcuları çekmeye çalışmaktı» diye anlatıyor ödül alma hikayesini. Pretty, kendisine birincilik ödülünü getiren fotoğrafların çekimlerinin hazırlık sürecine atıfta bulunarak, geçen yıl verdiği resimler konusunda çok özgür olduğunu, çalıştığı şirketle ve müşterilerle güven inşa etmesinin biraz zaman aldığını söylüyor. Hem sporcu hem de fotoğrafçı olarak kaya tırmanışı tutkunu olduğunu belirten Pretty, “Bu yüzden fırsatım olduğunu hatırladım, tırmanma hikayesini çekmem gerektiğini düşündüm” diye yaşadıklarını anlatıyor.

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LİSE YILLARINDA BAŞLADI

Pretyy, 10 yıldır Çin, Avustralya ve Japonya’da bizzat kaya tırmanışı yapıyor ve bir yandan da fotoğraf çekiyor. Foto muhabirliğinin ise çok daha eskilere uzandığını belirtiyor. Lise yıllarında fotoğrafçı olmaya karar verdiğini söyleyen Pretty şunları anlatıyor: “Sanat ve çizimle gerçekten ilgileniyordum. Sonra tesadüfen fotoğrafla ilgilenmeye başlayıp fotoğrafçılığa aşık oldum. Karanlık odaya girmek, insanlarla tanışmak, insanlarla konuşmak, fotoğraflarla bir hikaye anlatmaya çalışmak bir anda ilgimi çekti. Annemin çamaşırhanesinde kendi karanlık odamı kurdum. Ve o zamandan beri yaptığım neredeyse tek şey bu.”

Pretty, fotoğraf çekmek için olaylara tanık olunması gerektiğini kaydederek bir muhabirle bir foto mihabir arasındaki farkı şöyle ifade ediyor: “Olay sırasında bir şey öğrenemezsiniz ya da soru soramazsınız. Bence fotoğraf kesinlikle bu yüzden gazeteciliğin saf ve tarafsız bir formu, çünkü orada olmanız gerekiyor ve değilseniz onu telafi etmek veya hikayeyi doğru bir şekilde anlatmak için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Gazetecilik için haber yapıyorsanız, öykünün her iki tarafını da anlatmaya çalışmak ve ele aldığınız durum hakkında tarafsız davranmak konusunda gerçekten dikkatli olmanız gerekir.”

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Teknik beceri şart

Ödüllü fotoğrafçı Pretty, bir fotoğrafçının en iyi anları yakalamak için teknik becerilere hakim olması gerektiğine inanıyor ve şunu söylüyor: “Teknik becerileriniz üst düzeydeyse, hızlı ve beklenmedik bir şekilde bir şey olursa, onu kaçırmazsınız. Ve bunun da önemli olduğunu düşünüyorum, senaryodan bir şeyler çıktığında ve gerçekten beklenmedik bir şey olduğunda, hazır olmanız ve fırsatı en iyi şekilde değerlendirecek becerilere, konumlandırmaya ve bilgiye sahip olmalısınız.”

Foto muhabirlerine tavsiyeler

Pretty, kendilerini geliştirmek isteyen foto muhabirine, diğerlerinden olabildiğince çok farklı görüş almalarını ve eleştiriye açık olmalarını öneriyor ve ekliyor: “Foto muhabirine gerçekten tavsiye edeceğim şey, işinizi olabildiğince çok insanın önüne getirin, onların geri dönüşlerini alın. Ben de öyle yaptım. Eleştirileri duymak istiyorum, insanların çalışmalarım hakkında ne düşündüğünü görmek istiyorum. Sert bir eleştiriyse, ‘Tamam, biliyor musun, gelecek yıl daha çok çalışacağım.’ deyin. Siz de bilirsiniz, yapıcı özeleştiri yapmak gerçekten zordur.” Pretty tavsiyelerini şöyle sürdürüyor: “Denerseniz ve düşünürseniz, her şeyin üstesinden geldiğiniz bir seviyeye ulaşırsınız, ondan sonrası zaten yokuş aşağı gitmek gibi kolaydır. İşlerinizi mümkün olduğunca çok insana gösterin ve onları dinleyin, insanların söylediklerini tam olarak yapmak zorunda değilsiniz. Kendi fikriniz var fakat çok daha fazlasını öğreneceğinizi ve diğer insanlara da bunu yapma fırsatı vereceğinizi düşünüyorum.”

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SOSYAL MEDYA İLGİYİ ARTIRDI

Adam Pretty şunları söylüyor: “Sosyal medya, daha fazla insanı fotoğrafçılığa yakınlaştırdı. Görsel uyarılma ve fotoğrafçılığa ihtiyacı daha da büyüttü. Bu yüzden, özellikle fotoğrafçılıkla hayatınızı kazanmaya çalışıyorsanız, bunun sizin için yararlı olduğunu ve geleceğin parlak olduğunu düşünüyorum.”

BAŞVURU İÇİN:

Istanbul Photo Awards 2021 için başvurular 18 Mart’a kadar devam edecek. Profesyonel fotoğrafçılar, www.istanbulphotoawards.com adresinde Single News, Story News, Single Sports, Story Sports, Story Portrait, Story Daily Life kategorilerinde çalışmalarını sunabilirler.