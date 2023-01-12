Fransa’dan tedavi için Türkiye’ye: Avrupa'da sağlık sistemi alarm veriyor

Koronavirüs salgınının başından itibaren sağlık alanında kötü bir sınav veren Avrupa ülkeleri, yeni bir krizle karşı karşıya. Birçok ülkede sağlık çalışanlarının azlığı, grevler ve bulunamayan ilaçlar sağlık sistemini çökmenin eşiğine getirdi. Muayene olmak için aylarca sonraya bile randevu bulamayan hastalar, acil servislerde 90 saati bulan bekleme süreleri ve buna bağlı bazı hastaların hayatını kaybetmesi krizin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

GURBETÇİLER ANLATTI

Bu krizin en derinden hissedildiği ülkelerden biri olan Fransa’da da sağlık sistemi krizi günden güne büyüyor. Ülkedeki krizin ve geçim sıkıntısının büyümesi üzerine harekete geçen sağlık çalışanları, hükumeti protesto etti. Fransa’da yaşayan Türkler de yaşanan sağlık krizinin boyutlarını gazetemize anlattı. Çöken sağlık sistemini hükümet ayağa kaldırmazsa sorunların aşılamayacağına vurgu yapan vatandaşlar, tedavi olmak için Türkiye’ye geldiklerini ifade etti.

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Adnan Yıldız

KALP KRİZİ GEÇİRİRKEN BEKLETİLDİM

- Adnan Yıldız: “1991 yılından beri Fransa’da yaşıyorum. Burada sağlık sistemini sistemi doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar ayakta tutuyor. Eskisi gibi hastanelere ve onlara güvenimiz kalmadı. Ben 2022 yılında kalp krizi geçirdim ve bu süreç beni çok yıprattı. Acilde beni beklettiler, nefes alamayacak hale geldim. Acil olarak ameliyat edilmem gerekti. İki tane stent takıldı. 6 defa daha gittim ve her gidişimde saatlerce bekletildim. Doktorun verdiği ilaçlar yüzünden sağlığım bozuldu. Ailemin yardımı ile özel kalp doktoruna randevu aldıktan sonra iyileşebildim. Çoğu Türk arkadaşım hastalandığı zaman Türkiye’yi tercih ediyor.”

Adem Türüdü

HASTALANMAK LÜKS OLDU

- Adem Türüdü: “Fransa sağlık sistemi gün geçtikçe çöküyor. Maaş yetersizliği, personel ve tıbbi malzeme eksikliği gibi birçok sebepten dolayı hastaneye gitmek halk için bir çile haline geldi. Herhangi bir hastanenin herhangi bir bölümünden randevu almak için aylarca beklemeniz gerekiyor. Acile giderseniz en az 3 veya 5 saat beklemek gerekiyor. Yani hasta olmak bir lükse dönüştü.”

Yüksel Civaoğlu

DEVLETİN ACİLEN ÇÖZMESİ LAZIM

- Yüksel Civaoğlu: “Fransa’da eskiden sağlık sistemi çok iyiydi. Bu pandemiden sonra kötüye gitti. Sağlık sistemi son 3 yıldan bu yana çöküyor. Devletin acilen bu duruma el atması lazım. Sağlık konusunda Türkiye devrim niteliğinde adımlar attı ve Avrupa’ya sağlık konusunda ders verdi. Pandemi zamanındaki çalışmaları bir Türk vatandaşı olarak ülkemle inanın gurur duydum.”

İLAÇLARI TÜRKİYE’DEN GETİRİYORUM

- Mehtap Ç: “Fransa’ya yerleşeli bir yıl oldu. Henüz hastaneyle tanışamadım. Türkler genelde tedavi için Türkiye’yi seçiyor. Ben de öyle yaptım. Daha kötüsü gelirken yanımızda ilaç getiriyoruz.”