Hayat Fransadan tedavi için Türkiyeye Avrupada sağlık sistemi alarm veriyor
GENEL SAĞLIK

Fransa’dan tedavi için Türkiye’ye: Avrupa'da sağlık sistemi alarm veriyor

Kovid salgınıyla birlikte sağlık sistemleri alarm veren Avrupa ülkeleri, grevler ve ilaç yokluğu nedeniyle yeni krizlerin eşiğinde. Fransa’daki Türkler karşı karşıya oldukları sorunları anlattı. Adnan Yıldız, "2022’de kalp krizi geçirdim. 6 defa daha gittim ve her gidişimde saatlerce bekletildim" dedi.

Abone Ol Google News
Hatice Saka Yeni Şafak
Fransa’dan tedavi için Türkiye’ye: Avrupada sağlık sistemi alarm veriyor
Sağlık sistemi çöküşün eşiğine gelen Avrupa ülkeleri, grevler ve ilaç yokluğu nedeniyle yeni bir krizle karşı karşıya.

Koronavirüs salgınının başından itibaren sağlık alanında kötü bir sınav veren Avrupa ülkeleri, yeni bir krizle karşı karşıya. Birçok ülkede sağlık çalışanlarının azlığı, grevler ve bulunamayan ilaçlar sağlık sistemini çökmenin eşiğine getirdi. Muayene olmak için aylarca sonraya bile randevu bulamayan hastalar, acil servislerde 90 saati bulan bekleme süreleri ve buna bağlı bazı hastaların hayatını kaybetmesi krizin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

GURBETÇİLER ANLATTI

Bu krizin en derinden hissedildiği ülkelerden biri olan Fransa’da da sağlık sistemi krizi günden güne büyüyor. Ülkedeki krizin ve geçim sıkıntısının büyümesi üzerine harekete geçen sağlık çalışanları, hükumeti protesto etti. Fransa’da yaşayan Türkler de yaşanan sağlık krizinin boyutlarını gazetemize anlattı. Çöken sağlık sistemini hükümet ayağa kaldırmazsa sorunların aşılamayacağına vurgu yapan vatandaşlar, tedavi olmak için Türkiye’ye geldiklerini ifade etti.

Adnan Yıldız
Adnan Yıldız

KALP KRİZİ GEÇİRİRKEN BEKLETİLDİM

  • - Adnan Yıldız: “1991 yılından beri Fransa’da yaşıyorum. Burada sağlık sistemini sistemi doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar ayakta tutuyor. Eskisi gibi hastanelere ve onlara güvenimiz kalmadı. Ben 2022 yılında kalp krizi geçirdim ve bu süreç beni çok yıprattı. Acilde beni beklettiler, nefes alamayacak hale geldim. Acil olarak ameliyat edilmem gerekti. İki tane stent takıldı. 6 defa daha gittim ve her gidişimde saatlerce bekletildim. Doktorun verdiği ilaçlar yüzünden sağlığım bozuldu. Ailemin yardımı ile özel kalp doktoruna randevu aldıktan sonra iyileşebildim. Çoğu Türk arkadaşım hastalandığı zaman Türkiye’yi tercih ediyor.”

Adem Türüdü
Adem Türüdü

HASTALANMAK LÜKS OLDU

- Adem Türüdü: “Fransa sağlık sistemi gün geçtikçe çöküyor. Maaş yetersizliği, personel ve tıbbi malzeme eksikliği gibi birçok sebepten dolayı hastaneye gitmek halk için bir çile haline geldi. Herhangi bir hastanenin herhangi bir bölümünden randevu almak için aylarca beklemeniz gerekiyor. Acile giderseniz en az 3 veya 5 saat beklemek gerekiyor. Yani hasta olmak bir lükse dönüştü.”

Yüksel Civaoğlu
Yüksel Civaoğlu

DEVLETİN ACİLEN ÇÖZMESİ LAZIM

  • - Yüksel Civaoğlu: “Fransa’da eskiden sağlık sistemi çok iyiydi. Bu pandemiden sonra kötüye gitti. Sağlık sistemi son 3 yıldan bu yana çöküyor. Devletin acilen bu duruma el atması lazım. Sağlık konusunda Türkiye devrim niteliğinde adımlar attı ve Avrupa’ya sağlık konusunda ders verdi. Pandemi zamanındaki çalışmaları bir Türk vatandaşı olarak ülkemle inanın gurur duydum.”

İLAÇLARI TÜRKİYE’DEN GETİRİYORUM

- Mehtap Ç: “Fransa’ya yerleşeli bir yıl oldu. Henüz hastaneyle tanışamadım. Türkler genelde tedavi için Türkiye’yi seçiyor. Ben de öyle yaptım. Daha kötüsü gelirken yanımızda ilaç getiriyoruz.”

Avrupa’da sağlık sistemi çöküşün eşiğinde: Almanya ve Fransa'da ilaç kıtlığı
DÜNYA
Avrupa’da sağlık sistemi çöküşün eşiğinde: Almanya ve Fransa'da ilaç kıtlığı
Zirvede Fenerbahçe var

Zirvede Fenerbahçe var

TFF, kulüplerin harcama limitlerini resmi sitesinden açıkladı.
Bu kitaplar ücretsiz

Bu kitaplar ücretsiz

​Kızılay yayınlarıyla da ruhları iyileştirecek.
En büyük destek paketi

En büyük destek paketi

​Üreten Türkiye'ye 250 milyarlık kaynak
Meclis çözmezse son söz milletin

Meclis çözmezse son söz milletin

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü mesajı.
Hakimi CHP'den mi bulacağız

Hakimi CHP'den mi bulacağız

​İmamoğlu ve avukatları kendi reddettikleri hakimi göklere çıkarıyorlar.
Fransa'dan tedavi için Türkiye'ye

Fransa'dan tedavi için Türkiye'ye

​Avrupa'da sağlık sistemi alarm veriyor.

40 esir takas edilecek

40 esir takas edilecek

​Rusya ve Ukrayna Ankara'da anlaştı.
Tesla Türkiye'yi istiyor

Tesla Türkiye'yi istiyor

​Bakan Varank Silikon Vadisi'ne gitti.
Sıfır ve ikinci el oto mercek altında

Sıfır ve ikinci el oto mercek altında

​Denetim için müfettişler devrede.
Bulgaristan terörist Gölge'yi teslim etti

Bulgaristan terörist Gölge'yi teslim etti

​Bombacıyı hangi ülkeye kaçırdınız?
Antalya'yı fırtına vurdu

Antalya'yı fırtına vurdu

​Ağaçlar devrildi yollar göle döndü.
Harry kuyruğu

Harry kuyruğu

​Prensin kitabı ilk gün 400 bin sattı.
Memur ve emekli maaş artışları yasalaştı

Memur ve emekli maaş artışları yasalaştı

​​TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Küçük kız sahilde buldu

Küçük kız sahilde buldu

​'Hayatta bir kez bulunabilecek türden bir keşif.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.