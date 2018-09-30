Hayat Gazzenin kitapları da direniyor
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Gazze'nin kitapları da direniyor

Gazze'nin en büyük ve en eski camisi Büyük Ömeri’nin kendi adını taşıyan kütüphanesi İsrail saldırılarında defalarca zarar gördü. Çok sayıda el yazması yok olan, kitaplarının büyük bir kısmı da çalınan kütüphane için yeni bir proje başlatılıyor. Aralık ayında başlayacak proje ile kütüphanedeki tüm kitaplar elektronik ortama aktarılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Gazze'nin kitapları da direniyor
​Gazze'nin kitapları da direniyor

Gazze'de Memluklar ve Osmanlılar döneminden kalma 32'den fazla tarihi bina bulunuyor. Büyük Ömeri Cami de onlardan biri. Tarihi cami, "Er-Rifai Sebili" başta olmak üzere birçok Osmanlı eserini de etrafında topluyor. Cami aynı zamanda bir kütüphaneye de ev sahipliği yapıyor. Gazze'nin en önemli kütüphanesi işgale direnmeyi sürdürüyor. Şimdi sadece 50 metrekarelik bir alanda hizmet vermeye çalışıyorlar. Kurulmasından bu yana çok fazla kitap kaybetmişler. Değerli el yazması eserlerin büyük çoğunluğu Kahire, Paris ve Berlin gibi şehirlerin kütüphanesine dağılmış durumda.

DEĞERLİ EL YAZMALARI VAR

1967 yılından 1990'ların başına kadar İsrail sistematik olarak kütüphanenin birçok eserinin ortadan kaybolmasına yol açmış. Kütüphaneye, 1994 ile 1998 arasında yaklaşık 3.000 kitap gelmiş. O zamandan beri, kütüphaneye yeni bir kitap eklenmemiş. Tüm bu felaketlere rağmen 6 bin kitap arasında 187 el yazması bulunuyor. Kitaplar genel olarak islam bilimleri hakkında. Ancak felsefe, sosyal bilimler, dil, doğa bilimleri, uygulamalı bilimler, sanat, romanlar, Arap edebiyatı ve coğrafya hakkında kitaplar da mevcut. Kütüphanede ayrıca , yaklaşık 500 yıl önce yazılan Badr el-Din al-Mardini'nin bir makalesi ve bin 150 tarihli ve Gazze'deki Arap İslami mirasının yüzünü yansıtan "İbn Zeka" gibi eserler de mevcut. “Ömeri Cami'nin El Yazmaları” adlı kitap ise kütüphanenin korunmasına ve zenginleştirilmesine önemli bir katkıda bulunmuş. Bu sayede yaklaşık bin 400 kitabın restorasyonu yapılmış.

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HEPSİ ARŞİVLENECEK

Filistinli tarihçi Ebu Haşim el-cezire televizyonuna yaptığı açıklamada 12 yıldır İsrail'in kütüphanenin geliştirilmesi ve müzeye dönüştürülmesi girişimlerini engellediğini söylüyor. Kütüphane, giderek kötüleşen işgalde öncelikli olmadığı için epey zarar görmüş. Yetkililer, kurtarılan el yazmalarını nemden ve kötü saklanma koşullarından korumak için büyük mücadele vermiş. Bazıları ciddi zarar görmüş. Kütüphanedeki tüm kitapların bilgisayara aktarılması ve elektronik ortamda arşivlenmesi için çalışmalar yürütülüyor. Yetkililer projenin Aralık ayında başlayacağının müjdesini veriyor.

Saldırılar tarihi yapıları hedefliyor

İsrail pek çok tarihî, kültürel ve dinî yerleşim yerine sistematik olarak saldırıyor. Temmuz 2014’teki “Koruyucu Hat” operasyonunda resmî rakamlara göre 203 cami zarar görürken bunların 73’ü tümüyle yıkıldı. Zarar gören camiler arasında Gazze’nin en eski ve büyük camisi Ömer Cami de bulunuyordu. Cami geçtiğimiz birkaç yıl içinde, birden çok kez yeniden inşa edildi. Bu saldırlarda caminin tarihi kütüphanesi de ciddi zarar gördü.


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