Gençlik kendi dünyasının izinde

Sanat, can sıkıntısından doğar. Yayıncımız Ömer Faruk Ergezen yıllar önce bir söyleşide Hece’nin kuruluşuna dair bir soruya şöyle cevap vermişti: “Canım sıkılıyordu. Çok canım sıkılıyordu.” İnsanı harekete geçiren amillerin başında gelir can sıkıntısı. Gördükleriniz karşısında canınız sıkılır, göremediklerinize daha çok canınız sıkılır, gidişata canınız sıkılır. Edebiyatın kanatları kırıldığında, sanatın yaşamla bağı koparıldığında, estet tavır güncel ilgilere kurban edildiğinde, sahici olan sanal ilgilerle zedelendiğinde canınız sıkılır. Peki ya sonra? Serzenişlere devam mı edeceksiniz yoksa harekete mi geçeceksiniz. İşte Hece’nin karıldığı tekne: Harekete geçmek. O can sıkıntısı, edebiyatçıları bir çatı altında topladı. Harf harf, hece hece, cümle cümle büyüdü. Can sıkıntımız bizi harekete geçirmeye devam ediyor. Söz ifrazatı Watpadd kitaplarından, güzel Türkçemize hak ettiği özeni göstermeyen popüler yayınlardan şikâyet etmek yerine “Biz ne yapabiliriz?” dedik. Dünyada ve Türkiye’de nitelikli örneklerini görmekle birlikte henüz bakir bir alan olarak karşımızda duran gençlik edebiyatı için kolları sıvadık. Hece Genç, can sıkısının ardından gelen bir gayretin sonucu. Faturayı birilerine kesmek yerine sorumluluk alan bir yayınevinin, hayata karşı sağlam bir duruşa açık daveti. Yarınlara yürüyen gençlik için bir yol arkadaşlığı teklifi.