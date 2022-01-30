Hayat Geniz eti horlamaya yol açabiliyor
GENEL SAĞLIK

Geniz eti horlamaya yol açabiliyor

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Canset Aydın, geniz eti büyümesinin ciddi hastalıkları beraberinde getirdiğini söylüyor.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Geniz eti horlamaya yol açabiliyor ​
Canset Aydın

Geniz eti büyümesinin ciddi hastalıkları beraberinde getirdiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Canset Aydın, “Çocuğunuzda sürekli tekrarlayan kronik enfeksiyon, horlama ve ağzı açık uyuma gibi sorunlar varsa bademciklerin alınması gerekebilir” diye konuştu.

  • Çocuklarda nefes alış verişini zorlaştıran geniz etinin büyümeyi de olumsuz etkilediğini aktaran Aydın, “Çocuğun nefes almasını zorlaştırıp uykuda horlama ve zaman zaman nefes kesilmeleri ile karşılaşılabiliyor. Bu nefes kesilmeleri olduğunda çocuklar iyi uyuyamıyor. İyi uyku alamayan çocuklarda büyüme hormonu salgılanamıyor” şeklinde konuştu.
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