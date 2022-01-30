​Geniz eti horlamaya yol açabiliyor ​

Geniz eti büyümesinin ciddi hastalıkları beraberinde getirdiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Canset Aydın, “Çocuğunuzda sürekli tekrarlayan kronik enfeksiyon, horlama ve ağzı açık uyuma gibi sorunlar varsa bademciklerin alınması gerekebilir” diye konuştu.
- Çocuklarda nefes alış verişini zorlaştıran geniz etinin büyümeyi de olumsuz etkilediğini aktaran Aydın, “Çocuğun nefes almasını zorlaştırıp uykuda horlama ve zaman zaman nefes kesilmeleri ile karşılaşılabiliyor. Bu nefes kesilmeleri olduğunda çocuklar iyi uyuyamıyor. İyi uyku alamayan çocuklarda büyüme hormonu salgılanamıyor” şeklinde konuştu.