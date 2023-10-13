Girişimcilerin hayallerini gerçeğe dönüştürecek adres 'Cube Ümraniye' açıldı.

Ümraniye Belediyesi, girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmek ve onların gelişimine destek sağlamak amacıyla Nisan 2023’te Teknopark İstanbul ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ile bir protokol imzalayarak Cube Ümraniye Kuluçka Merkezi’ni kurdu.





Finansal teknolojiler alanında girişim ve projelerin geliştirilmesinde önemli bir boşluğu dolduracak olan kuluçka merkezinin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptı.





Bakan Kacır: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Liderliğinde Türkiye; dev bir ar-ge ve inovasyon ekosistemi inşa etti

Açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Ülkemiz son 20 yılda birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye; dev bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa etti. Bugün Dünya’nın en kıymetli 10 şirketi listesine baktığımızda bu firmalardan 7 tanesi teknoloji şirketi” dedi.





Bakan Kacır: Cube Ümraniye, özellikle finansal teknolojiler alanında girişimcilik ekosistemimizde yeni bir rüzgâr estirecek

Bakan Kacır, “Cube Ümraniye, özellikle finansal teknolojiler alanında girişimcilik ekosistemimizde yeni bir rüzgâr estirecek. Bu vesileyle; bu önemli kuluçka merkezimizin hayata geçmesinde pay sahibi olan Teknopark İstanbul ile Ümraniye Belediyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne teşekkürlerimi sunuyorum. Cube Ümraniye’nin girişimcilik ekosistemimizde önemli bir adım olacağına inanıyor, İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.





Başkan Yıldırım: “Ümraniye Kuluçka Merkezi, özellikle finans ve sigortacılık alanında yeni fikirlerin ve projelerin yeşerdiği, başarı hikâyelerinin yazıldığı bir merkez olacak”

Törendeki konuşmasında Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “İstihdam, teknoloji ve finans alanlarında şehrimizin cazibe merkezi olma yolunda hızla yürüyen Ümraniye’mize böyle güzel bir eseri kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ümraniye’miz adına bu özel günü, girişimcilik ve inovasyon alanında önemli bir adım olarak görüyorum. İnanıyorum ki; Cube (KÜP) Ümraniye Kuluçka Merkezi, özellikle finans ve sigortacılık alanında yeni fikirlerin ve projelerin yeşerdiği, başarı hikâyelerinin yazıldığı bir merkez olacak” dedi.

Başkan İsmet Yıldırım, “Bu merkezimizde; fikirlerini işe, işlerini büyük çaplı şirketlere dönüştürecek olan tüm girişimcilerimizin; gayretle çalışarak, her yeni günlerini dünlerine nazaran daha ileriye taşıyacaklarına can-ı gönülden inanıyorum. Bu merkezin açılmasında emeği geçen başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olmak üzere, Teknopark İstanbul’a, İstanbul Ticaret Odası ve Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Cube (KÜP) Ümraniye Kuluçka Merkezi’mizin; Milli Teknoloji Hamlesi’nin gelişimine, Ümraniye’mize, İstanbul’umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; teşrifleriniz vesilesiyle sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu savaşın durmasını, bu mezalimin durmasını, tekrar kan dökülmemesini cenab-ı hak’tan diliyorum”

Başkan İsmet Yıldırım, “Siz değerli misafirlerimizden benim ricam Filistinli, Gazzeli kardeşlerimize yardım elini uzatmanız. Elimizden ne geliyorsa hep beraber yapalım. Herhalde yardım kampanyası başlayacak. Dualarımızı zaten esirgemiyoruz. Yardımlarımızı da Gazzeli kardeşlerimize yapmaya gayret edelim. İnşallah en kısa zaman da Sayın Cumhurbaşkanımızın da öncülüğünde bu savaşın durmasını, bu mezalimin durmasını, tekrar kan dökülmemesini Cenab-ı Hak’tan diliyorum” şeklinde konuştu.

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