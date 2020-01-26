Hayat Göbeklitepeye özgün bakış
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Göbeklitepe’ye özgün bakış

Sinem Dişli, “Oyuklar ve Höyükler: Göbekli Tepe’ye Bir Bakış”ta doğup büyüdüğü şehir Urfa’yı da kapsayan Mezopotamya bölgesi ve Fırat Nehri üzerine son on yıldır yaptığı çalışmalarıyla birlikte yaklaşık on iki bin yıllık Göbeklitepe’ye odaklanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Göbeklitepe
Göbeklitepe

Sanatçı Göbeklitepe ve bölgesinin çok katmanlı geçmişini, tarihi ve toprağın katmanlarını belgesel ile kurgu arasında gidip gelen bir dil ile araştırıyor. Yerkürenin karmaşıklığını, insanın milyonlarca yılın yaşam tortularını barındıran taş ve suyla ilişkisindeki döngüleri ve günümüzde süregiden etkileşimlerini derinlemesine inceliyor. Ara Güler Müzesi ve Leica Galeri İstanbul’un ilk ortak projesi olan “Oyuklar ve Höyükler: Göbekli Tepe’ye Bir Bakış” başlıklı sergi 15 Şubat 2020 tarihine kadar görülebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayirde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de

​Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı basın toplantısı düzenliyor.
Enkazdan kurtardığı çiftle buluştu

Enkazdan kurtardığı çiftle buluştu

Suriyeli gencin ziyaretinde duygu dolu anlar
Malatyalılar yara sarıyor başkan top peşinde

Malatyalılar yara sarıyor
başkan top peşinde

​Yeni Malatyaspor başkanından tepki çeken açıklama.
Köklü dönüşüm başlıyor

Köklü dönüşüm başlıyor

​Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Elazığ'da açıklama yaptı.
Azize'den haber var

Azize'den haber var

​Sağlık Bakanı Koca, Azize Çelik hakkında bilgi verdi.
Kendi başınıza bir şey göndermeyin

Kendi başınıza bir şey göndermeyin

Bakan Soylu, Kurum ve Koca deprem bölgesinde açıklama yaptı.
Göztepe <br>evine dönüyor

Göztepe
evine dönüyor

​Göztepe'nin yeni stadyumundan çok özel görüntüler.
Ağlatan buluşma

Ağlatan buluşma

​Suriyeli Mahmud kurtardığı depremzedeyle bir araya geldi.
36 kişi hayatını kaybetti

36 kişi hayatını kaybetti

AFAD, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Felaketin yaralarını birlikte sarıyoruz

Felaketin yaralarını birlikte sarıyoruz

​Cumhurbaşkanı, Cezayir'e hareketi öncesi açıklama yaptı.
Tek yürek olduk kenetlendik

Tek yürek olduk kenetlendik

​Şu ana kadar 35 kişi hayatını kaybetti, 1607 kişi yaralandı.
"Beter, berbat, ahlaksızca..."

"Beter, berbat, ahlaksızca..."

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya provokatörlerine tepki
Artçılar<br>devam ediyor

Artçılar
devam ediyor

Malatya Pütürge'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sosyal medya teröristleri

Sosyal medya teröristleri

Deprem sonrası yaptıkları provokatif paylaşımlar tepki çekti.
Dünya çapında<br>bir iş çıkartıyoruz

Dünya çapında
bir iş çıkartıyoruz

​Metin Feyzioğlu: Allah AFAD, UMKE, Türk Kızılay ve itfaiyeden razı olsun.
Peş peşe kurtuluş haberleri geliyor

Peş peşe kurtuluş haberleri geliyor

Kurtarma ekipleri 45. kişiyi de enkazdan çıkardı.
Tedirgin<br>olma tedbir al

Tedirgin
olma tedbir al

​Bu anketle siz de evinizin sağlamlılığını kontrol edebilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.