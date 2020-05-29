Hayat Göç filmleri festivali 14-21 Haziranda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da toplantıya katıldı
KÜLTÜR SANAT

Göç filmleri festivali 14-21 Haziran’da: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da toplantıya katıldı

Koronavirüs nedeniyle ertelenen dünyanın en geniş kapsamlı tematik film festivali olan ‘Uluslararası Göç Film Festivali’ 14-21 Haziran’da çevrimiçi olarak sanatseverlerle buluşacak.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Göçün güzelliklerini, hayatlarımıza katkılarını konuşmanın, göçün ruhunu hatırlamanın, insanlığa inanmanın zamanı ” diye konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Göçün güzelliklerini, hayatlarımıza katkılarını konuşmanın, göçün ruhunu hatırlamanın, insanlığa inanmanın zamanı ” diye konuştu.

Sosyal hayat başta olmak üzere birçok alanda etkileri bulunan pandemi, sanat faaliyetlerini de olumsuz etkiledi. Gaziantep’te düzenlenmesi planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Uluslararası Göç Film Festivali ise yeni normal düzene uyumlu olarak çevrimiçi yapılacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalin tanıtım toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

AYNI HİKÂYENİN ÇOCUKLARIYIZ

Nuh Tufanı’ndan bugüne göç olgusunun varlığına değinen Bakan Soylu, “Yaşadığımız yerler farklı, inançlarımız farklı, dillerimiz farklı ama hepimiz aynı göç hikâyesinin çocuklarıyız. Hayatımızın her anında göçten izler var. Son yıllarda ne yazık ki göçün hep dramlarını, sıkıntı ve gözyaşlarını konuşuyoruz. Aslında kendimizi korkutuyoruz. Kimseyi görmemeyi, kimseyi duymamayı öğreniyoruz. Galiba hata yapıyoruz. Artık göçün güzelliklerini, hayatlarımıza katkılarını konuşmanın, göçün ruhunu hatırlamanın, insanlığa inanmanın zamanı. Göçün duygusunu, sanatını, insanları nasıl da kaynaştırdığını, medeniyetleri nasıl da zenginleştirdiğini anlatmanın zamanı geldi. Dedik ki, madem göç var, hayatlarımıza katkısı var. Göçün dram ve acılarını bir kenara koyup göçün güzelliklerini, kültür sanata katkılarını sanatla anlatalım istedik ve Uluslararası Göç Film Festivali’ni düzenledik” dedi.

KOMŞULUK KÜLTÜRÜ KODLARIMIZDA VAR

Türkiye’nin göç olaylarında kritik rolü olduğuna değinen Soylu, şunları söyledi: “Göçü üretmeyen ama göçü yönetmekle yüz yüze kalan bir ülke olarak Ortadoğu coğrafyasına tam tamına komşuyuz. Göç sadece pasaport, oturma izni, göçmen yakalama üzerinden yönetilecek bir olgu değil. 21. yüzyıl medeniyeti bu konuda iyi bir sınav vermedi. İnsanların ne yapacaklarını birbirimize sormalıyız. Eğitim yok, adalet yok, sağlığa erişim yok. Gelir elde etmek için kıyasıya mücadele eden silah tüccarlarının arasında kalmış çocuklar, yaşlılar, anneler var. Dünyada en çok mültecinin yaşadığı bir milletin evlatlarıyız. Ne geçmişimize ne sınırlarımıza ne de komşuluğumuza bugüne kadar sırtımızı dönmedik. Komşuluk kültürü kodlarımızda var.”

Oscar’lı aktör onursal başkan

  • Tarih boyunca milyonlarca göçmene kucak açan Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek festival, 14-21 Haziran tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Festivalin Onursal Başkanı F. Murray Abraham, kökeni Osmanlı Suriyesi’ne dayanan bir aktör. Elliden fazla filmin gösterileceği festivalde yerli ve yabancı yüzlerce sinemacı, basın mensubu, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve akademisyenleri ağırlanacak. Film gösterimleri dışında ulusal ve uluslararası sinemacılarla söyleşi, soru-cevap, tecrübe paylaşımı, atölye imkânı sunulacak. Festival www.migrationff.com üzerinden izlenecek.

Bakan Soylu Uluslararası Göç Filmleri Festivali basın toplantısında konuştu
OYNAT 05:45
Bakan Soylu Uluslararası Göç Filmleri Festivali basın toplantısında konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin basın toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. Gaziantep'te düzenlenmesi planlanan, ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen tematik film festivalinin video konferans yöntemiyle yapılan açılışında konuşan Bakan Soylu, yaşanılan yerler, inançlar ve diller farklı olsa da bütün insanlığın aynı göç hikayesinin çocukları olduğunu anlattı.
Abone Ol Google News
Tek kelimeyle muhteşem

Tek kelimeyle muhteşem

İstanbul'daki tarihi geceden kareler...
Hainliğe doymuyorlar

Hainliğe doymuyorlar

FETÖ firarisi Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını batıya şikayet etti.
Ayasofyada fetih gecesi

Ayasofya'da fetih gecesi

​Tarihi gecede Fetih Suresi okundu ve dua edildi.
Şükür kavuşturana

Şükür kavuşturana

Vatandaşlar camilere kavuşmanın mutluluğuyla gözyaşlarını tutamadı.
Daha yapacak<br>çok işimiz var

Daha yapacak
çok işimiz var

​​Sağlık konusunda dünyaya örnek olduk.
Darbe günü<br>kanuna çalışmış

Darbe günü
kanuna çalışmış

​Makam odasında yapacağı yargılamalar için hukuk metinlerini okumuş.
Bursa pandemide örnek bir sınav verdi

Bursa pandemide örnek bir sınav verdi

​Hayatı kolaylaştıracak pek çok yatırımı hayata geçirdi
Denizde yüzde<br>elli tasarruf

Denizde yüzde
elli tasarruf

​İHA ve SİHA'lar operasyonel maliyeti düşürdü.

Korona<br>ilham oldu

Korona
ilham oldu

Patent için ilginç isimlerle başvurular yapıldı.
Duruşmalar 16 Haziran'da

Duruşmalar 16 Haziran'da

​Yargıda normale dönüş eylem planı açıklandı.
İki günlük kısıtlama başladı

İki günlük kısıtlama başladı

14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak.
DSÖ ile ilişkileri bitiriyorum

DSÖ ile ilişkileri bitiriyorum

​ABD Başkanı Trump sonunda dediğini yaptı.
George Floyd'un katili tutuklandı

George Floyd'un katili tutuklandı

​Boynuna basarak ölümüne sebep olmuştu.
Düşüş devam ediyor

Düşüş devam ediyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
Kreşlerde alınacak tedbirler belirlendi

Kreşlerde alınacak tedbirler belirlendi

Bir grupta en fazla 10 çocuk bulunacak.
18 bankaya<br>ceza kesti

18 bankaya
ceza kesti

BDDK'dan müşteri şikayetleri üzerine kritik adım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.