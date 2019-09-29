Hayat Gönülbağı kurduk
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Gönülbağı kurduk

Üç yıldır Bağcılar’da faaliyet yürüten Gönülbağı Platformu, kapı kapı, sokak sokak iyilik dağıtmaya devam ediyor. Bu sayede komşular birbirine yardım ediyor, doğum ve ölümlerden herkes haberdar oluyor, birlik havası içinde pek çok sorun çözüme kavuşturuluyor. Gönülbağı’nın tek kontrol mekanizması ise vicdanlar.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Proje kapsamında eve yapılan ziyaret
Proje kapsamında eve yapılan ziyaret

Şehir ve insan hareketi olarak yola çıkan Gönülbağı Platformu, 3 yıldır Bağcılar’da faaliyet gösteriyor. İyiliği gelenek haline getirmeyi amaçlayan ekip, belli bir kimlik veya ad ile değil, her şeyi gönüllü olarak yapıyor. Bağcılar’daki 3 bin sokakta 11 bine yakın gönüllü yer alıyor. Kadın, erkek, çocuk, emekli, esnaf, engelli, öğrenci gibi toplumun her kesiminden insan, gönüllü çalışmalarda yer alıyor. Gönüllülerin meslek ve kariyerleri de veri tabanında yer alıyor. Bu sayede ilgi alanları ve yetkinliklerine göre ihtiyaç sahiplerini bir araya getiriyorlar. Yaşlı insanların hayat tecrübeleri, esnafla kaynaşma, dini ve milli bayramlara hazırlık ve destek, çiçekçilik, sözlü tarih, koleksiyonculuk, fotoğrafçılık gibi başlıklar altında gönüllüler bir araya geliyor. Örneğin matematik dersi verebileceğini söyleyen eğitimciyle bir öğrenci.

Türkiye’de sosyal çalışmaların ciddi bir zemini var ancak sistemli hareket etme konusunda sıkıntı yaşanabiliyor. Gönülbağı, insanların birbirinden haberi olmasına fayda sağlıyor. Komşuluk ve hemşerilik ilişkilerini geliştirmek istediklerine değinen platform yöneticisi Emrah Ayhan Parlak, “Kendi hastası olmasına rağmen karşı apartmandaki komşusuna yemek götüren insanlarımız da var. Varolan bu insani özellikleri görünür kılmak istiyoruz. Bu güzellikler bize güç veriyor. Tüm çalışmalarımızı da bu güçle, daha sistemli ve gönüllülük yapısıyla bir araya getiriyoruz. Vatandaş merkezli bir şehir ve insan hareketi bu. Aktif bir vatandaşlık öneriyoruz aslında. Şehrin sadece sakini değil, sahibi de olmaktan bahsediyoruz. Kurumlardan bekleyen değil, kendi motivasyonuyla dağınık olan gücü harekete geçirmeye çalışıyoruz” diyor.

REKLAM

KAPISI ÇALINMAYAN EV KALMASIN

Proje kapsamında çocuklarla ağaç ekimi yapıldı.

Önce Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle yardımlar yapan hareket, şimdilerde birçok şirket, kurum ve kuruluşla işbirliği yapıyor. Sokak gözlem formları sayesinde ise gönüllü kişi, sorumlu olduğu sokaktaki evleri, işyerlerini geziyor ve Gönülbağı Elçisi olduğunu söylüyor. Yanmayan lambadan, kırık elektrik panosuna, altyapıdan trafiğe, kurumuş ağaç, tek yön uygulaması, metruk araç, yaşlı, engelli, asker uğurlaması, sokak hayvanları, yeni komşu, yeni evli ne varsa hepsiyle ilgileniyor. Gerektiğinde ise Gönülbağı Koordinasyon Merkezi’ne haber veriyor. Komşuluk ilişkilerini güçlendirmek, mahalle kültürünü yaşatmak için adımlar attıklarını belirten Parlak, “Bağcılar’da kapısı çalınmayan ev kalmasın istiyoruz” diyor.

İNTERNET VE AFETLERE HAZIRLIYOR

Evlere boya yapmaya giden meslek lisesi öğrencileri, 100 sokakta 100 kitap projesiyle kitap okumaya başlayan ev hanımları, Afrin’e giden Mehmetçik’e bere, atkı ören hanımlar da Gönülbağı’yla birlikte hareket ediyor. Gönülbağı etkinlikleri arasında, alanında uzman isimlerin verdikleri atölyeler de var. Eğitimler hakkında Yasan, “İki bin ev hanımına, “İnternetle Hayat Kolay” başlıklı bir eğitim verildi. İnternetin doğru kullanmalarına yardımcı olduk. 5 bin öğrenci AFAD’dan eğitim aldı. Bu arkadaşlar aynı zamanda bizim gönüllülerimiz. Her sokağımızda AFAD eğitimli 2 arkadaşımız olacak. Böylece doğal afetlerde oluşan kargaşa ortamı yerine daha bilinçli bir toplanma ve korunma ortamı oluşturabileceğiz. Yerel bir arama kurtarma ekibimiz de eğitime devam ediyor” ifadelerini kullanıyor.

REKLAM

KONTROL VİCDANLARDA

Gönülbağı ekibinden Emrah Ayhan Parlak ise “Etkinliklerin, toplantıların, yardımların, gönüllü isimlerinin, ihtiyaç sahiplerinin kaydı tutuluyor. Böylece ulaştırma, tespit etme kolaylaşıyor. Şu sokakta tek başına yaşayan biri var, ona sahip çıkalım diyen, sokaktaki çukurların kapanması için telefon eden, elektrik panosunun tamirine dikkat çeken, şehrin sorunlarını tespit edip o sorunlarla yüzleşmeyi seçen gönüllülerden oluşuyor” şeklinde konuşuyor.

Gönülbağı gönüllüsü Mehmet Nezih Öter’in gözünden şunları dinliyoruz: “Yoksullara yardım yapmaya çalışıyoruz. Gönülbağı’na gelen yardımları, karşılık beklemeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Aynı yöne giden insanlar bir araya geldiklerinde daha sağlam basıyorlar ayaklarını yere. Burada bazen asker uğurlanıyor bazen cenaze kaldırılıyor, bazense yardımlar yapılıyor. En büyük kontrol mekanizmamız gönüllülerin vicdanı. Farklı kurumlarla birlikte hareket ediyor. Sosyal medya sayesinde büyümeye devam ediyoruz.”

  • Akdeniz anemisine karşı eğitim
  • Gönülbağı projesi
  • Sorunlara çözüm bulurken yeni yöntemler üretmeyi deneyen ve belli temalarda projeler ortaya çıkartan Gönülbağı’nın sağlıkla ilgili çalışmalarından biri de etkileri ağır olan Akdeniz anemisine karşı bilinçlendirme eğitimleri. Yaygın olsa da hakkında pek bilgimizin olmadığı bu hastalık için sadece hastalar değil hasta yakınları, aile hekimleri ve mahalle sakinleri de eğitim görecek. Gönülbağı’nın bu çabası, ülke genelinde de bir bilinçlendirmeye vesile olacağını öğreniyoruz.
  • Kim olsa yapardı
  • Murat Gedikoğlu
  • Kapısında “Parası olmayan ücretsiz yemek yiyebilir” yazan Mavi Karadeniz Lokantası Gönülbağı’yla birlikte ihtiyaç sahiplerine, günlük yemeklerini temin ediyor. Gönülbağı’ndan manevi destek gördüklerine değinen Murat Gedikoğlu, “Biz bu yardımı, dinimizin gereği olarak yapıyoruz. Peygamber Efendimiz’den böyle gördük. Allah’ın bize tanıdığı imkanları, çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Sadece ben değil, yoldan geçerken yazıyı görenler de yardım amacıyla para bırakıyorlar, en azından bir kişi çorba içsin diyorlar. Türkiye’de aslında herkes birbirine yardım ediyor ama göz önünde değil. Olması gereken de bu. Hangi lokantaya gitseniz bizim yaptığımızı yapar” diyor.
  • Bulamazsam emrine şükür diyorum
  • Güllü Kartal
  • Fotoğraf: Sedat Özkömeç
  • Bağcılar’daki iki göz evinde yalnız yaşayan Güllü Kartal, ilerlemiş yaşına rağmen hayatını tek başına sürdürüyor. Gönülbağı’nın ilgilendiği Kartal’a komşusu Nuriye Çakmak da yardım ediyor. Kartal: “Çocuklarım varıp gelemiyorlar. Bütün mahalleden Allah razı olsun. Biliyorlar benim durumumu bazen yemek getiriyorlar. Bulursam Allah’a şükrediyorum. Geçmişlerinin ağızlarına değsin diyorum, bulamazsam emrine şükür diyorum oturuyorum. Nuriye hanım şofben açmaya, çamaşır makinasını çalıştırmaya geliyor, yemek getiriyor. Kah makinamı açıyor kah çamaşırları çırpıyor kaldırıyor. O da bir ev sahibi, iki tane çocuğu var, okula getirip götürüyor. Ne demeye hakkım var, siz de bir evsahibisiniz...” derken Çakmak ise Gönülbağı’yla birlikte daha fazlasını yapmaya çalıştıklarını söylüyor.
Bir kez bari Türkiyeden yana olun

Bir kez bari Türkiye'den yana olun

​CHP, HDP/PKK güvenli bölgeyi engellemek için harekete geçti.
Darbeyle geldi darbeyle gidebilir

Darbeyle geldi darbeyle gidebilir

​Mısır'daki protestolar yeni bir dönemi başlatabilir.
Trumpabir engel daha

Trump'a
bir engel daha

Federal Mahkeme, Trump'ın göçmenlerle ilgili planını bozdu.
Anneler<br>vazgeçmez

Anneler
vazgeçmez

Diyarbakır'daki ​evlat nöbetinde 27.gün geride kaldı.
Bilge şenlik

Bilge şenlik

​Ödül töreninde 5 bin çocuk buluştu.
DASK’ı hatırladık

DASK’ı hatırladık

​DASK poliçe satışları 2 gün içinde yüzde 15 arttı.
Mavi Marmara için tazminat yolu açıldı

Mavi Marmara için tazminat yolu açıldı

​Yaralananların dava açmasının önündeki engel kalktı.
Yeni sistemin karnesi çıkarıldı

Yeni sistemin karnesi çıkarıldı

​Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aksayan yönleri belirlendi.
İlk gündem<br>yargı reformu

İlk gündem
yargı reformu

​Meclis 73 gün sonra kapılarını açıyor.
Denize<br>Koral geliyor

Denize
Koral geliyor

​Elektronik harp aygıtı Koral, denize taşınıyor.
Yıkım başladı

Yıkım başladı

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımına başlandı.
Siirt'te teröre darbe

Siirt'te teröre darbe

Yapılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Pozisyonsuz derbi

Pozisyonsuz derbi

​İkinci yarıda isabetli şutun olmadığı maç 0-0 bitti.
CHP'nin konferansında <br>PYD yandaşı konuştu

CHP'nin konferansında
PYD yandaşı konuştu

Terör örgütü yandaşı, eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya kalktı.
Külliyen reddediyoruz

Külliyen reddediyoruz

​Dışişleri Bakanlığından Yunanistan, Mısır ve GKRY'e sert tepki.
77 bina ağır hasarlı

77 bina ağır hasarlı

İstanbul'daki deprem sonrasında hasar tespit çalışmaları yapıldı.

​Max Kruse seremonide İstiklal Marşı'na eşlik etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.