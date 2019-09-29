Gönülbağı kurduk

Şehir ve insan hareketi olarak yola çıkan Gönülbağı Platformu, 3 yıldır Bağcılar’da faaliyet gösteriyor. İyiliği gelenek haline getirmeyi amaçlayan ekip, belli bir kimlik veya ad ile değil, her şeyi gönüllü olarak yapıyor. Bağcılar’daki 3 bin sokakta 11 bine yakın gönüllü yer alıyor. Kadın, erkek, çocuk, emekli, esnaf, engelli, öğrenci gibi toplumun her kesiminden insan, gönüllü çalışmalarda yer alıyor. Gönüllülerin meslek ve kariyerleri de veri tabanında yer alıyor. Bu sayede ilgi alanları ve yetkinliklerine göre ihtiyaç sahiplerini bir araya getiriyorlar. Yaşlı insanların hayat tecrübeleri, esnafla kaynaşma, dini ve milli bayramlara hazırlık ve destek, çiçekçilik, sözlü tarih, koleksiyonculuk, fotoğrafçılık gibi başlıklar altında gönüllüler bir araya geliyor. Örneğin matematik dersi verebileceğini söyleyen eğitimciyle bir öğrenci.

Türkiye’de sosyal çalışmaların ciddi bir zemini var ancak sistemli hareket etme konusunda sıkıntı yaşanabiliyor. Gönülbağı, insanların birbirinden haberi olmasına fayda sağlıyor. Komşuluk ve hemşerilik ilişkilerini geliştirmek istediklerine değinen platform yöneticisi Emrah Ayhan Parlak, “Kendi hastası olmasına rağmen karşı apartmandaki komşusuna yemek götüren insanlarımız da var. Varolan bu insani özellikleri görünür kılmak istiyoruz. Bu güzellikler bize güç veriyor. Tüm çalışmalarımızı da bu güçle, daha sistemli ve gönüllülük yapısıyla bir araya getiriyoruz. Vatandaş merkezli bir şehir ve insan hareketi bu. Aktif bir vatandaşlık öneriyoruz aslında. Şehrin sadece sakini değil, sahibi de olmaktan bahsediyoruz. Kurumlardan bekleyen değil, kendi motivasyonuyla dağınık olan gücü harekete geçirmeye çalışıyoruz” diyor.

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KAPISI ÇALINMAYAN EV KALMASIN

Proje kapsamında çocuklarla ağaç ekimi yapıldı.

Önce Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle yardımlar yapan hareket, şimdilerde birçok şirket, kurum ve kuruluşla işbirliği yapıyor. Sokak gözlem formları sayesinde ise gönüllü kişi, sorumlu olduğu sokaktaki evleri, işyerlerini geziyor ve Gönülbağı Elçisi olduğunu söylüyor. Yanmayan lambadan, kırık elektrik panosuna, altyapıdan trafiğe, kurumuş ağaç, tek yön uygulaması, metruk araç, yaşlı, engelli, asker uğurlaması, sokak hayvanları, yeni komşu, yeni evli ne varsa hepsiyle ilgileniyor. Gerektiğinde ise Gönülbağı Koordinasyon Merkezi’ne haber veriyor. Komşuluk ilişkilerini güçlendirmek, mahalle kültürünü yaşatmak için adımlar attıklarını belirten Parlak, “Bağcılar’da kapısı çalınmayan ev kalmasın istiyoruz” diyor.

İNTERNET VE AFETLERE HAZIRLIYOR

Evlere boya yapmaya giden meslek lisesi öğrencileri, 100 sokakta 100 kitap projesiyle kitap okumaya başlayan ev hanımları, Afrin’e giden Mehmetçik’e bere, atkı ören hanımlar da Gönülbağı’yla birlikte hareket ediyor. Gönülbağı etkinlikleri arasında, alanında uzman isimlerin verdikleri atölyeler de var. Eğitimler hakkında Yasan, “İki bin ev hanımına, “İnternetle Hayat Kolay” başlıklı bir eğitim verildi. İnternetin doğru kullanmalarına yardımcı olduk. 5 bin öğrenci AFAD’dan eğitim aldı. Bu arkadaşlar aynı zamanda bizim gönüllülerimiz. Her sokağımızda AFAD eğitimli 2 arkadaşımız olacak. Böylece doğal afetlerde oluşan kargaşa ortamı yerine daha bilinçli bir toplanma ve korunma ortamı oluşturabileceğiz. Yerel bir arama kurtarma ekibimiz de eğitime devam ediyor” ifadelerini kullanıyor.

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KONTROL VİCDANLARDA

Gönülbağı ekibinden Emrah Ayhan Parlak ise “Etkinliklerin, toplantıların, yardımların, gönüllü isimlerinin, ihtiyaç sahiplerinin kaydı tutuluyor. Böylece ulaştırma, tespit etme kolaylaşıyor. Şu sokakta tek başına yaşayan biri var, ona sahip çıkalım diyen, sokaktaki çukurların kapanması için telefon eden, elektrik panosunun tamirine dikkat çeken, şehrin sorunlarını tespit edip o sorunlarla yüzleşmeyi seçen gönüllülerden oluşuyor” şeklinde konuşuyor.

Gönülbağı gönüllüsü Mehmet Nezih Öter’in gözünden şunları dinliyoruz: “Yoksullara yardım yapmaya çalışıyoruz. Gönülbağı’na gelen yardımları, karşılık beklemeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Aynı yöne giden insanlar bir araya geldiklerinde daha sağlam basıyorlar ayaklarını yere. Burada bazen asker uğurlanıyor bazen cenaze kaldırılıyor, bazense yardımlar yapılıyor. En büyük kontrol mekanizmamız gönüllülerin vicdanı. Farklı kurumlarla birlikte hareket ediyor. Sosyal medya sayesinde büyümeye devam ediyoruz.”