Gücün  illüzyonu

İki kişinin tek bir kitabı nasıl yazdığı sorusu her zaman merak uyandırmıştır bende. Zira özellikle kurgu ağırlıklı kitaplar yazarın zihninin dehlizlerinde şekillenen bir dünyayı sunar. Bu dünya iki kişinin zihninde nasıl tek metne dönüşür ve ortaya romanlar, hikayeler çıkar? İşte bu sorunun cevabı olacak kitaplara bir yenisi daha eklendi. Elliden fazla bestseller kitabın yazarı olan ve daha önce oğluyla birlikte yine kitap yazan usta isim Stephen King bu defa Richard Ghizmar ile “Gwendy’nin Düğme Kutusu”nu yazdı. Büyüklere masal tadında kaleme alınmış olan roman, sürükleyici kurgusu ve kısa bölümlerden oluşan hacmiyle hızlıca okunuyor.

HAYATININ NE KADARI SANA AİT?

Romanın kahramanı 12 yaşındaki Gwendy Peterson. Ailesiyle ve okulda bir takım sorunlar yaşayan Gwendy’nin hayatı Richard Farris’le tanışmasıyla bambaşka bir seyir izler. Bay Farris’in küçük kıza içinde pek çok ödül olan düğme kutusunu vermesi ve kutunun asla başkasının eline geçmemesi gerektiğiyle ilgili bilgi Gwendy’nin hayatını kökten değiştirir. Üzerinde sekiz tane düğmesi olan kutu dünyayı değiştirebilecek bir takım güçlere sahiptir. Gwendy bu ağır sorumlulukla kutuya gözü gibi bakar. Kimsenin eline geçmemesi için çabalar. Kutunun Gwendy’nin hayatını her anlamda mucizevi bir şekilde değiştirmesi ise küçük kızın başarılı muhafızlığının ödülü olur adeta.

Kutuyla tek başına kaldığında düğmelere kendince anlamlar yükleyen Gwendy merak duygusunu bastırmak için büyük çaba harcar. Ancak kutuda istediği her şeyi gerçekleştiren düğmeye basmamak o kadar da kolay değildir. Kutuyla küçük kızın ilişkisi roman boyunca devam ediyor. “Hayatının ne kadarı kendine ait, ne kadarı ikramlarıyla ve düğmeleriyle birlikte kutuya ait?” sorusu da genç kızlığa doğru ilerleyen kahramanımızı takip ediyor.

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Romanın başlarda yarattığı merak duygusu okurda sıra dışı bir sonla karşılaşma isteği uyandırıyor. Ancak beklenen gerçekleşmiyor. Kutunun gücü dünyayı değil sadece Gwendy’nin hayatını değiştiriyor. Gücün masum ve iyi kalpli birini bile esir alan doğası belki romanın bize anlatmak istediği yegane şey olabilir. Ya da güce alışan kişinin ondan kolay kolay vazgeçemediği gerçeği.

King ve Ghizmar’ın yazdıkları “Gwendy’nin Düğme Kutusu” roman olarak sunuluyor ancak bana göre her yaşta masal okumayı sevenlerin ve gençlerin listesine alacağı bir kitap. Çünkü küçükken dinlediğimiz ya da okuduğumuz bizi heyecanlandıran acaba ne olacak şimdi dedirten masallar gibi. Kitap o duyguyu yeniden yaşamak isteyenler için iyi bir tercih sayılabilir.