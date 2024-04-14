Güzel yaşam kalpten geçer

Dünyada en fazla ölüm sebepleri arasında gösterilen kalp ve damar hastalıkları, aslında önlenebilir hastalıkların da başında geliyor. Obezite, diyabet, hipertansiyon ve sigara kullanımın tetiklediği bu hastalıklara yakalanmamak için sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite büyük önem taşıyor.

Her yıl 11-17 Nisan tarihleri arasında kutlanan Dünya Kalp Haftası, kalp sağlığını farkındalığı açısından son derece önemli. Bu yıl Sabri Ülker Vakfı uzmanları, kalp hastalığına ilişkin doğru bilinen yanlışları ve hastalığın önüne geçmek için yapılması gerekenlere dikkat çekti.





3 ADIMDA KALP SAĞLIĞI

Kalp sağlığı için sofranızda sağlıklı yağ ve balığa yer açmak gerektiğin belirten kalp uzmanları, kalp sağlığı için beslenmede tekli ve çoklu doymamış yağlara öncelik vermek gerekiyor. Ara öğünlerde badem, fındık ve ceviz gibi kuru yemiş tüketerek kalbi korumak mümkün.

Omega-3 yağ asitleri, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin besin kaynağı olan balığı haftada en az 2 gün, fırında veya buğulama tekniğiyle hazırlayıp tüketmek gerekiyor. Uzmanlar, uyku kaliteli olmadığında yaş, kilo veya fiziksel aktivite oranından bağımsız kalp hastalığı ve kalp krizi riskinin arttığını ifade etti.



