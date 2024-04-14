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Hayat

Güzel yaşam kalpten geçer

Kalp sağlığı için sofranızda sağlıklı yağ ve balığa yer açın. Badem, fındık ve ceviz gibi kuru yemiş tüketin. Kızartma yerine fırında veya buğulama yapın. Uyku kalitesine dikkat edin.

Aybike Eroğlu
04:00 - 14/04/2024 Pazar
Güncelleme: 04:40 - 14/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyada en fazla ölüm sebepleri arasında gösterilen kalp ve damar hastalıkları, aslında önlenebilir hastalıkların da başında geliyor. Obezite, diyabet, hipertansiyon ve sigara kullanımın tetiklediği bu hastalıklara yakalanmamak için sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite büyük önem taşıyor.

Her yıl 11-17 Nisan tarihleri arasında kutlanan Dünya Kalp Haftası, kalp sağlığını farkındalığı açısından son derece önemli. Bu yıl Sabri Ülker Vakfı uzmanları, kalp hastalığına ilişkin doğru bilinen yanlışları ve hastalığın önüne geçmek için yapılması gerekenlere dikkat çekti.


3 ADIMDA KALP SAĞLIĞI

Kalp sağlığı için sofranızda sağlıklı yağ ve balığa yer açmak gerektiğin belirten kalp uzmanları, kalp sağlığı için beslenmede tekli ve çoklu doymamış yağlara öncelik vermek gerekiyor. Ara öğünlerde badem, fındık ve ceviz gibi kuru yemiş tüketerek kalbi korumak mümkün.

Omega-3 yağ asitleri, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin besin kaynağı olan balığı haftada en az 2 gün, fırında veya buğulama tekniğiyle hazırlayıp tüketmek gerekiyor. Uzmanlar, uyku kaliteli olmadığında yaş, kilo veya fiziksel aktivite oranından bağımsız kalp hastalığı ve kalp krizi riskinin arttığını ifade etti.


#sağlık
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#yaşam
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