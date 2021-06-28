Halk TV'de terör propagandası: DHKP-C'nin sözde marşını canlı yayında söylediler

Spor

Fenerbahçe'nin hocası EURO 2020'den mi gelecek?

Futbol kamuoyu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü merak ediyor. Normal şartlarda bugün açıklanması beklenen yeni hocaya dair henüz bir bilgi yok. Resmi açıklamaların gelmemesi sebebiyle sarı lacivertlilerde yeni teknik direktörünün cuma gününe kadar duyurulacağı ifade ediliyor. Yaşanan bu gecikmeler sebebiyle Ali Koç'un EURO 2020'den bir hocayı beklediği iddia edildi.