CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de, dün gece saatlerinde,
"Sanatçılara destek için" adıyla düzenlenen yardım organizasyonunda terör propagandası yapıldı. DHKP-C terör örgütü iddianamesinde yer aldı
Hilmi Yarayıcı tarafından seslendirilen "Cemo" isimli sözde marşın sözleri, terör örgütü DHKP-C'ye açılan davada delil olarak yer almıştı.
Söz konusu marş nedeniyle Grup Yorum mensupları,
"terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde suç işlemeye alenen teşvik etmekle" suçlanmıştı.
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00:49
Halk TV'de terör propagandası: DHKP-C'nin sözde marşını canlı yayında söylediler
Halk TV'de yayınlanan Görkemli Hatıralar isimli programda terör propagandası yapıldı. 'Sanatçılara destek' adı altında yapılan canlı yayında, Grup Yorum'un yargılandığı DHKP-C terör örgütü dava iddianamesinde delil olarak yer alan 'Cemo' isimli sözde marş söylendi.
Söz konusu sözde marşta,
"Alnında yıldızlı bere, elinde mavzeriyle, çıkıp dersim dağlarında..." ifadeleri yer alıyor.
GÜNDEM
Uğur Dündar'dan Aslı Baykal'a jet yanıt: Acaba siz Halk TV'yi CHP'nin parasıyla mı aldınız?
GÜNDEM
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu Asos'ta kaçak restoran açtı: CHP'liler destek için tam kadro oradaydı
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00:48
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan SİHA ihracatlarını "yorumum çok cahilce olabilir" diyerek eleştirdi
Ayşenur Arslan, Halk TV'de sunduğu programda dünyanın övgüyle bahsettiği insansız hava araçlarının (İHA) yurt dışına ihraç edilmesini eleştirdi. Arslan'ın, Selçuk Bayraktar'a 'küçük damat' diyerek kendince alay ettiğini sanması dikkat çekti.