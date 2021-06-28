Hayat Halk TVde terör propagandası DHKP-Cnin sözde marşını canlı yayında söylediler
TELEVİZYON

Halk TV'de terör propagandası: DHKP-C'nin sözde marşını canlı yayında söylediler

Halk TV'de yayınlanan Görkemli Hatıralar isimli programda terör propagandası yapıldı. "Sanatçılara destek" adı altında yapılan canlı yayında, Grup Yorum'un yargılandığı DHKP-C terör örgütü dava iddianamesinde delil olarak yer alan sözde marş söylendi.

Haber Merkezi Diğer
Halk TVde terör propagandası: Grup Yorumun DHKP-C için seslendirdiği sözde marşı yayınladılar​
Halk TV'de terör örgütü propagandası yapılan marş Hilmi Yarayıcı tarafından seslendirildi.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de, dün gece saatlerinde, "Sanatçılara destek için" adıyla düzenlenen yardım organizasyonunda terör propagandası yapıldı.

DHKP-C terör örgütü iddianamesinde yer aldı

Hilmi Yarayıcı tarafından seslendirilen "Cemo" isimli sözde marşın sözleri, terör örgütü DHKP-C'ye açılan davada delil olarak yer almıştı.

Söz konusu marş nedeniyle Grup Yorum mensupları, "terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde suç işlemeye alenen teşvik etmekle" suçlanmıştı.

Halk TV'de terör propagandası: DHKP-C'nin sözde marşını canlı yayında söylediler
OYNAT 00:49
Halk TV'de terör propagandası: DHKP-C'nin sözde marşını canlı yayında söylediler
Halk TV'de yayınlanan Görkemli Hatıralar isimli programda terör propagandası yapıldı. 'Sanatçılara destek' adı altında yapılan canlı yayında, Grup Yorum'un yargılandığı DHKP-C terör örgütü dava iddianamesinde delil olarak yer alan 'Cemo' isimli sözde marş söylendi.

Söz konusu sözde marşta, "Alnında yıldızlı bere, elinde mavzeriyle, çıkıp dersim dağlarında..." ifadeleri yer alıyor.

Uğur Dündar'dan Aslı Baykal'a jet yanıt: Acaba siz Halk TV'yi CHP'nin parasıyla mı aldınız?
GÜNDEM
Uğur Dündar'dan Aslı Baykal'a jet yanıt: Acaba siz Halk TV'yi CHP'nin parasıyla mı aldınız?

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu Asos'ta kaçak restoran açtı: CHP'liler destek için tam kadro oradaydı
GÜNDEM
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu Asos'ta kaçak restoran açtı: CHP'liler destek için tam kadro oradaydı

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan SİHA ihracatlarını
OYNAT 00:48
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan SİHA ihracatlarını "yorumum çok cahilce olabilir" diyerek eleştirdi
Ayşenur Arslan, Halk TV'de sunduğu programda dünyanın övgüyle bahsettiği insansız hava araçlarının (İHA) yurt dışına ihraç edilmesini eleştirdi. Arslan'ın, Selçuk Bayraktar'a 'küçük damat' diyerek kendince alay ettiğini sanması dikkat çekti.

Abone Ol Google News
Ayağının altından kaçırdı

Ayağının altından kaçırdı

​İspanya kalecisinden unutulmayacak hata.
Fransa-İsviçre

Fransa-İsviçre

​EURO 2020 son 16 tur maçını takip etmek için tıklayın.
Halk TVde terör propagandası: DHKP-Cnin sözde marşını canlı yayında söylediler

EURO 2020'de <br>nefes kesen maç

EURO 2020'de
nefes kesen maç

​Sekiz golün atıldığı maçta İspanya tur atladı.

Bakanlık son 24 saatin detaylı verilerini açıkladı.

​1970 ve 1980'li yıllara nostaljik bir yolculuk yaptırıyor

AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklama yaptı.

Şehit orman işçisine<br> acı veda

Şehit orman işçisine
acı veda

​Ekip arkadaşları Hasdemir'i kurtarmak için alevlerin arasına dalmış.
Fenerbahçe'den<br>müjdeli haber geldi

Fenerbahçe'den
müjdeli haber geldi

​Sarı lacivertli kulüpten 'teknik direktör' açıklaması.

​Güncel haritada dikkat çeken detaylar.

4 ülkeden gelenlerden de PCR testi istenecek.

​İngiltere'nin başkentindeki metro istasyonunda büyük panik.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.