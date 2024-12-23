Hareketsizlik fıtık yapıyor

Mevsim değişikliğine bağlı olarak görülen ağrılara da dikkat çeken Deste şu ifadeleri kullandı: “Bu ağrıları karşı öncelikli olarak bel kaslarını güçlendirecek egzersizlerle azaltmak mümkün. Ayrıca günlük hayatta ani ve zorlayıcı hareketler yapmaktan kaçınmak, soğuk nedeniyle düşen vücut ısısını artıracak ısınma hareketleri de bel tutulmalarını önleyebiliyor. Masa başında uzun saatler oturarak çalışmak bir süre sonra beldeki artan yükün etkisiyle ağrı ve tutulmalara yol açıyor. Bunu önlemek için masa başında çalışanların ayaklarının altına bir yükseltici platform koymaları, her 45 dakikada bir masadan kalkarak gezinmeleri öneriliyor. Soğuk havalarda çok kalın giysiler yerine kat kat giyinmek, vücut ısısının da ayarlanmasına yardımcı olacağından kasların sertleşmesini engelliyor. Eğer bel tutulması çok şiddetliyse ve ağrılar günlük hayat konforunu etkiliyorsa hekim önerisiyle ilaç kullanmak gerekiyor. İlaç tedavisine rağmen ağrılar devam ediyorsa daha ayrıntılı muayene ve incelemeler yapılması, bel fıtığına yönelik araştırma yapılması önem taşıyor.”