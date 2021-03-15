Hayat Hatalı basım parayı naylon poşette saklıyor Satmaya hazırım teklife açığım
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Hatalı basım parayı naylon poşette saklıyor: Satmaya hazırım teklife açığım

Hatalı basım parayı naylon poşette saklıyor: Satmaya hazırım teklife açığım

Eskişehir'de basım hatasından dolayı sağ üst köşesindeki '50' rakamındaki '0'ın üzerine hologram basılmış ve sol tarafına da '20' yazan hologramın ters olarak basılı olduğu 50 liralık banknotu satmak isteyen Nedim Şimşek (48), "Parayı naylon poşette saklıyorum. Alıcı çıkarsa, teklifleri değerlendiririm" dedi.

Haber Merkezi DHA
Hatalı basım 50 lira
Hatalı basım 50 lira

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde taksicilik yapan evli ve 4 çocuk babası Nedim Şimşek, ATM'den çektiği hatalı basım 50 liralık banknotunu değerlendirmek istiyor. Şimşek, paranın ön yüzünün sağ üst köşesindeki '50' rakamındaki '0'ın üzerine hologram basılmış ve sol tarafına da '20' yazan hologramın ters basılı olduğunu gördü. Paranın sahte olduğunu düşünerek Merkez Bankası'na gitti. Yapılan incelemede sahte olmadığı anlaşıldı. Ancak Şimşek, Merkez Bankası’nın parayı doğru basımı yapılmış aynı miktardaki banknotla değiştirme önerisini de kabul etmedi.

Nedim Şimşek, hatalı parayı satışa çıkarmak istiyor.

Görünce gözlerine inanamadı: Hatalı basım 50 TL'ye 50 bin lira istiyor
HAYAT
Görünce gözlerine inanamadı: Hatalı basım 50 TL'ye 50 bin lira istiyor

'TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEĞİM'

Parayı satmak istediğini, alıcı çıktığı takdirde teklifleri değerlendirebileceğini söyleyen Şimşek, "Emekli maaşımı çektim. Parayı sayarken 50 liralık banknotta tuhaflık olduğunu fark ettim. Önce ‘sahte’ diye düşündüm. Sonra gerçek ve hatalı basım olduğunu anladık. Paranın normal hologramı mevcut. Ancak eksik kısımları 50 rakamının sıfırının belli belirsiz, sol tarafında fazladan 20 liraya ait olan hologram bulunuyor. İlgilenen koleksiyonculardan talep olursa parayı satmak için değerlendirebilirim. Tekliflere açığım. Şu anda naylon bir poşet içerisinde uygun bir şekilde saklıyorum. Artık ‘şans mı kader, kısmet mi? Bilemiyorum. Daha önce haberlerde görüyordum. Ama bana da denk geldi" diye konuştu.

'Hatalı basım' 50 lirayı satışa çıkardı
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Emekli maaşını bankamatikten çeken Mehmet Çimli, paraları kontrol ederken 50 TL'nin sağ üst köşesinde sadece 5 rakamının olduğunu gördü.
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Banknotun sağ üst köşesinde 50 yazması gerekirken 5 yazıyor.
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Sahte olması ihtimaline karşı bankaların para sayma makinesinden ve sahte para kaleminden başarıyla geçen banknotun, basım hatası olabileceğini ifade eden Çimli, koleksiyoncuların bu tür paraları topladığını söyledi.
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Tekliflere açığım, 50 TL'ye 50 bin TL istiyorum<br>​<br>​ Paranın sahte olmadığını belirten Çimli, “Böyle bir paranın elimde olduğunun duyulmasının ardından bazı koleksiyoncular beni aramaya başladı. Araştırmalarımda böyle paralara yüksek rakamlar ödendiğini öğrendim. Koleksiyoncu olmadığım için iyi bir teklif gelirse değerlendirebilirim. Yanılmıyorsam Türkiye'de bundan sadece 6 adet olduğunu öğrendim. 50 TL'ye 50 bin TL teklif verilmesi halinde bu parayı satmayı düşünüyorum dedi.
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'Hatalı basım' 50 lirayı satışa çıkardı
Ardahan'da emekli Mehmet Çimli (63), hatalı basım olduğunu öne sürdüğü sağ üst köşesinde '50' yerine '5' yazan 50 TL'lik banknotu, koleksiyoncu olmadığı için koleksiyoncuların kendisini aramasını ve onların saklamasını istedi.


Hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satıyor
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Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde market işleten Mehmet Alihansoy, televizyon izlerken 'hatalı basılmış 50 TL'sine 75 bin TL teklif edildi' haberini izledikten sonra kendisinde de olabilir diye çekmecesindeki paraları tek tek kontrol etti.
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Alihansoy, 100 TL'lik bir banknotun hatalı basıldığını, '100' yerine '10' yazıldığını ve bazı yerlerinde de eksiklik olduğunu fark etti.
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Paranın sahte olup olmadığını da kontrol eden ve gerçek olduğunu gören Alihansoy sevince boğuldu. Koleksiyonerlerden gelecek cazip teklifleri bekleyen Alihansoy, 100 TL'lik banknotunun değerinin en az 150 bin TL olduğunu belirterek, o fiyatı verene satmayı düşünüyor.
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50 TL 75 BİN TL EDİYORSA BENİM 100 TL 150 BİN TL EDER<br> <br> 100 TL'yi özenle saklayan Alihansoy, parayı bulduğunda şok olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
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50 TL'lik banknot haberini izleyip bu parayı bulunca çok şaşırdım. Belki bende de olur düşüncesiyle çekmeceme bakmıştım. Bulunca şok oldum. Koleksiyonerleri bekliyorum. Belki bazılarının işine yarar. İyi bir fiyatta anlaşırsak satmayı düşünüyorum. Yani 50 TL, 75 bin TL yaptığına göre bu 100 TL'nin de en az 150 bin TL yapması gerekiyor diye düşünüyorum.
Hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satıyor
Mardin'de 27 yaşındaki Mehmet Alihansoy, basım hatasından dolayı sağ üst köşesinde '100' yerine '10' yazan ve bazı yerlerinde de eksiklik olan banknotu, 150 bin TL'ye satışa çıkardı.


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