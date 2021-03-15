Hatalı basım parayı naylon poşette saklıyor: Satmaya hazırım teklife açığım

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde taksicilik yapan evli ve 4 çocuk babası Nedim Şimşek, ATM'den çektiği hatalı basım 50 liralık banknotunu değerlendirmek istiyor. Şimşek, paranın ön yüzünün sağ üst köşesindeki '50' rakamındaki '0'ın üzerine hologram basılmış ve sol tarafına da '20' yazan hologramın ters basılı olduğunu gördü. Paranın sahte olduğunu düşünerek Merkez Bankası'na gitti. Yapılan incelemede sahte olmadığı anlaşıldı. Ancak Şimşek, Merkez Bankası’nın parayı doğru basımı yapılmış aynı miktardaki banknotla değiştirme önerisini de kabul etmedi.

Nedim Şimşek, hatalı parayı satışa çıkarmak istiyor.

HAYAT Görünce gözlerine inanamadı: Hatalı basım 50 TL'ye 50 bin lira istiyor

'TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEĞİM'

Parayı satmak istediğini, alıcı çıktığı takdirde teklifleri değerlendirebileceğini söyleyen Şimşek, "Emekli maaşımı çektim. Parayı sayarken 50 liralık banknotta tuhaflık olduğunu fark ettim. Önce ‘sahte’ diye düşündüm. Sonra gerçek ve hatalı basım olduğunu anladık. Paranın normal hologramı mevcut. Ancak eksik kısımları 50 rakamının sıfırının belli belirsiz, sol tarafında fazladan 20 liraya ait olan hologram bulunuyor. İlgilenen koleksiyonculardan talep olursa parayı satmak için değerlendirebilirim. Tekliflere açığım. Şu anda naylon bir poşet içerisinde uygun bir şekilde saklıyorum. Artık ‘şans mı kader, kısmet mi? Bilemiyorum. Daha önce haberlerde görüyordum. Ama bana da denk geldi" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 6 Emekli maaşını bankamatikten çeken Mehmet Çimli, paraları kontrol ederken 50 TL'nin sağ üst köşesinde sadece 5 rakamının olduğunu gördü. Banknotun sağ üst köşesinde 50 yazması gerekirken 5 yazıyor. Sahte olması ihtimaline karşı bankaların para sayma makinesinden ve sahte para kaleminden başarıyla geçen banknotun, basım hatası olabileceğini ifade eden Çimli, koleksiyoncuların bu tür paraları topladığını söyledi. Tekliflere açığım, 50 TL'ye 50 bin TL istiyorum<br>​<br>​ Paranın sahte olmadığını belirten Çimli, “Böyle bir paranın elimde olduğunun duyulmasının ardından bazı koleksiyoncular beni aramaya başladı. Araştırmalarımda böyle paralara yüksek rakamlar ödendiğini öğrendim. Koleksiyoncu olmadığım için iyi bir teklif gelirse değerlendirebilirim. Yanılmıyorsam Türkiye'de bundan sadece 6 adet olduğunu öğrendim. 50 TL'ye 50 bin TL teklif verilmesi halinde bu parayı satmayı düşünüyorum dedi. 'Hatalı basım' 50 lirayı satışa çıkardı Ardahan'da emekli Mehmet Çimli (63), hatalı basım olduğunu öne sürdüğü sağ üst köşesinde '50' yerine '5' yazan 50 TL'lik banknotu, koleksiyoncu olmadığı için koleksiyoncuların kendisini aramasını ve onların saklamasını istedi.







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