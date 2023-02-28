Hatay'da yol kenarına bırakılan kıyafetlerin geri dönüşüme gönderilen tekstil ürünleri olduğu ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından 11 ilde yaraların sarılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken afet bölgesinde olağanüstü bir çaba harcayan Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri büyük takdir topladı. Hatay’da 740 araç ve iki bin 700 personelle çalışmalarını sürdüren ekipler, kentin pek çok noktasında su sorununu çözdü. İki kuyuyu yeniden devreye alan ekipler, sokaklara çeşmeler yerleştirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi, 16 bin depremzedeye ve sahadaki ekiplere üç öğün sıcak yemek dağıtıyor.