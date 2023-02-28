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Hayat

Hatay'da yol kenarına bırakılan kıyafetlerin geri dönüşüme gönderilen tekstil ürünleri olduğu ortaya çıktı

Hatay'da depremzedeler için gönderilen kıyafetlerin yol kenarına bırakıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Hatay'da Koordinatör Vali olarak olarak görevlendirilen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, görüntülerdeki kıyafetlerin kente il dışından getirilen ikinci el tekstil ürünleri olduğunu ve ürünlerin döküldüğü mevkiinin ayrıştırma ve aktarma istasyonu olarak kullanıldığını açıkladı. Vali Masatlı, tekstil atıklarının toplatılarak katı atık bertaraf merkezine dökümünün sağlandığını söyledi.

14:36 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Tekstil atıkları ekipler tarafından toplatılarak katı atık bertaraf merkezine götürüldü.

Tekstil atıkları ekipler tarafından toplatılarak katı atık bertaraf merkezine götürüldü.

6 Şubat'ta yaşanan ve asrın felaketi olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ili enkaza çevirdi.

Türkiye'nin kenetlendiği acı olayda 22 gün geride kalırken devletin tüm kurumları afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Yurdun dört bir yanından gönüllülerin ve STK'ların da desteğiyle bölgeye yardım ulaştırıldı.

Kıyafetlerin yol kenarına atıldığı iddiası gerçeği yansıtmıyor

Geçtiğimiz gün depremin en çok hasar verdiği illerden Hatay'da depremzedeler için gönderildiği iddia edilen kıyafetlerin Harbiye mevkiinde yol kenarına atıldığı öne sürüldü. Afetzedeler için gönderilen kıyafetlerin yol kenarına atıldığı iddiası tepkilere yol açarken haberlere konu olan görüntülerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Vali Masatlı açıkladı: Kıyafetler geri dönüşüm tesisine götürüldü

Hatay'da Koordinatör Vali olarak olarak görevlendirilen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, medyaya yansıyan görüntülere ilişkin açıklamada bulundu. Vali Masatlı, söz konusu kıyafetlerin Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı ve Defne Belediyesi'nin sorumluluğunda bölgeye bırakıldığını ifade etti.

Masatlı, görüntülerdeki kıyafetlerin kente il dışından getirilen ikinci el tekstil ürünleri olduğunu belirterek bölgeye geri dönüşüm tesisine götürülmek üzere bırakıldığını ifade etti.

Kıyafetlerin döküldüğü mevkiinin ayrıştırma ve aktarma istasyonu olarak kullanıldığını söyleyen Vali Masatlı, tekstil atıklarının toplatılarak katı atık bertaraf merkezine dökümünün sağlandığını açıkladı.



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#Hatay
#Mustafa Masatlı
#deprem
1 saat önce
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Hatay'da yol kenarına bırakılan kıyafetlerin geri dönüşüme gönderilen tekstil ürünleri olduğu ortaya çıktı
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