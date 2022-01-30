​Hayal Fanusu açıldı ​

Küratörlüğünü sanat tarihçisi Dr. Özlem İnay Erten’in üstlendiği sergi, kırk yıllık bir geçmişe sahip Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu’ndan örneklerin yer aldığı, 19. yüzyıldan günümüze uzanan kapsamlı bir seçkiyi içeriyor.

Türk sanatına dair 19. yüzyıldan günümüze klasik, modern ve çağdaş sanat eserlerinin bir arada getirildiği “Hayal Fanusu: Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu” sergisine Bozlu Art Project Mongeri Binası 12 Ocak 2022 – 26 Mart 2022 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.

Küratörlüğünü sanat tarihçisi Dr. Özlem İnay Erten’in üstlendiği sergi, kırk yıllık bir geçmişe sahip Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu’ndan örneklerin yer aldığı, 19. yüzyıldan günümüze uzanan kapsamlı bir seçkiyi içeriyor. Türk sanatının tarihsel süreçteki gelişimini koleksiyondaki eserler üzerinden kronolojik olarak yansıtmayı amaçlayan sergi, 70’e yakın sanatçı ve 100’ün üzerinde eseri bir araya getiriyor. Hoca Ali Rıza, Halil Paşa, Nazmi Ziya, Şevket Dağ, İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, Hikmet Onat, Komet, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, Nurullah Berk ve Neşe Erdok sergide tabloları yer alan sanatçılardan bazıları.

GENİŞ BİR KOLEKSİYON

Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu, Türkiye’de tuval resminin ilk örneklerini veren “Asker Ressamlar Kuşağı”ndan başlayıp, II. Meşrutiyet döneminden Cumhuriyet’e geçişte büyük varlık gösteren “1914 Kuşağı Sanatçıları”na, “Müstakiller” ve “d grubu” gibi ilk sanatçı örgütlenmelerine dek uzanıyor, ardından 50’li ve 60’lı yıllarda varlık gösteren “Paris Okulu”, “1968 Kuşağı Sanatçıları” gibi oluşumların izini sürerek günümüz sanatçılarının yapıtlarına kadar ilerliyor. Şükrü Bozluolçay’ın söz konusu koleksiyonu tarihsel süreçte yaşanan kültürel, sanatsal, sosyal değişimleri ve yeni ifade biçimlerini yansıttığı kadar güncel sanat üretimlerine de yer vermesi dolayısıyla geleceğin değerlerine de bir kapı açmayı olanaklı hale getiriyor.

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“Hayal Fanusu: Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu” isimli sergi, koleksiyonun sanata tarihsel bir perspektif sunan yapısının yanı sıra resimden, heykele, fotoğrafa ve video art’a uzanan çeşitliliğiyle, disiplinler arası bir yaklaşıma sahip oluşuna da dikkat çekiyor. Hayal Fanusu başlıklı sergiyle eş zamanlı olarak Dr. Özlem İnay Erten’in kaleme aldığı Bozlu Sanat Yayınları’ndan çıkan “Hayal Fanusu: Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu” isimli kitap koleksiyondaki yapıtlar üzerinden sanat tarihimiz hakkında başlangıcından günümüze hem kronolojik hem de tematik olarak geniş bir bakış açısı sunmasıyla dikkat çekiyor.

26 MART’A KADAR GÖRÜBELİR

Sergide sanat tarihimizde iz bırakan simgesel eserlerin yanı sıra Dr. Şükrü Bozluolçay’ın sanatçı atölyeleri koleksiyonundan örnekler de görebilecek. “Hayal Fanusu: Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu” isimli sergi, 26 Mart’a kadar Salı’dan Cumartesi’te 10:00-17:30 saatleri arasında Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda sanatseverleri bekliyor.