Hem lezzetli hem de bol vitaminli: Sebze köfteleri

Eyyamı bahur yani çöl sıcakları geliyor. Uzmanlar özellikle kronik hastalıkları olanları, genelde hepimizi sıcaklara karşı uyarıyorlar. Böyle zamanlarda güneşte uzun süre kalmamak kadar, yiyip içtiklerimize de dikkat etmek önemlidir. Elbette bölgeye, kültüre, alışkanlıklara göre yeme kültürümüz değişse de, sıcak havalarda kalorisi yüksek, sindirimi zor yemekler tüketmek tavsiye edilmez. Zaten böyle zamanlarda ocak başında durmak bir yana, sıcak bir şeyi yemek bile insana zor gelebiliyor. Bu yüzden hafif, doyurucu, lezzetli yemeklere yönelmek, karpuz, kavun, üzüm,yoğurt, peynirden oluşmuş sofralara oturmak ve sıcak olarak sadece çayı tercih etmek daha sağlıklı olabilir. Muhakkak su tüketimi çok önemli. Bununla birlikte kaybettiğimiz mineralleri tekrar alıp dengelemek için maden sularına da yer vermeliyiz. Taze sebze meyve yine olmazsa olmazlar arasında. Ve her zaman olduğu gibi asitli, katkılı yiyecek ve içeceklerden kesinlikle uzak durup, şeker ile tuzdan sakınalım.

Etsiz lezzet hayali birçok malzemeyi köfteye dönüştürdü

Bugün sebze köftelerinden bahsetmek istiyorum. Elbette “köfte” bizim için aslında et demektir. Muhtemelen yüzyıllar önce insanlar bugün hâlâ Sungurlu dibek köftesi, abdigor köftesi gibi yemeklerde uygulanan yöntemi kullanarak eti ezdi ve köfteye dönüştürdü. Daha sonra zırh girdi hayatımıza. Güneydoğu Anadolu’nun zırhlanmış etleriyle yapılan harika kebapları da bildiğimiz köftenin atası sayılabilir. Zaman değiştikçe ve insanlar etsiz lezzetler de tatmayı hayal ettiklerinde, rendeleyip, kıyıp veya ezip birçok malzemeyi köfteye dönüştürdüler. Kurubaklagillerin, sebzelerin top top kızartılmış halleri harika birer ara yemek veya atıştırmalık oldular. Sindirimi kolay ve lezzetli sebzelerle yapılan bu köftelere bugün birkaç tarifle örnek verelim istiyorum. Bol su için, doğrudan güneşe çıkmaktan sakının ve lütfen sağlığınıza dikkat edin. Sağlıklı pazarlar dilerim.

Sebze köftesi

MALZEMELER:

* 2 patates

* 1 havuç

* 1 kabak

* 1 küçük kuru soğan

* 2 diş sarımsak

* Bir avuç maydanoz

* 2 yemek kaşığı ekmek kırıntısı

* 2 yemek kaşığı un

* 1 çay kaşığı tuz

* 1 çay kaşığı karabiber

* 1 çay kaşığı kekik

* 1 su bardağı sıvı yağ

* 2 yumurta sarısı

YAPILIŞI:

Patates ve havucu haşlayıp ezelim, yoğurulacak kadar soğutalım. Kabakları rendeleyelim ve maydanozu kıyalım. Soğanı rendeleyip, sarımsakları ezelim, çok az yağ ile hafifçe öldürelim. Patates, havuç, soğan, sarımsak ve kabağı karıştıralım. İçine un, ekmek kırıntısı, kıyılmış maydanoz, yumurta sarısı, tuz ve baharatları ilave edelim. İyice karıştırıp şekil verelim. Sıvıyağ konulmuş bir tavayı ısıtalım. Köftelerimizin her iki yüzünü de kızartalım. Yanında sevdiğimiz bir sos ile servise alabiliriz. Afiyet olsun.

Patlıcan köftesi

MALZEMELER:

* 4 patlıcan

* 1 kuru soğan

* 2 diş sarımsak

* 1 yumurta

* 2 su bardağı ekmek kırıntısı

* 100 gram kaşar peyniri

* 1 çay kaşığı tuz

* 1 çay kaşığı karabiber

* 1 çay kaşığı kimyon

* Sıvı yağ

YAPILIŞI:

Patlıcanları közleyelim ve kabuklarını soyalım. Kaşarı rendeleyelim. Kuru soğanı ince ince kıyalım, sarımsakları ezelim ve az yağ konulmuş tavada yumuşayana kadar pişirelim. Köz patlıcanları çatalla iyice ezip soğan ve sarımsakla karıştıralım. İçine ekmek kırıntılarını, baharatları, yumurta ve rendelenmiş kaşar peynirini ilave edelim. Bütün malzemeyi karıştırıp 15 dakika dinlendirelim. Kıvam alan malzemeye köfte şekli verelim. Az yağ konulmuş tavada iki yüzünü kızartalım ve bir yoğurt sos ile servise alalım. Afiyet olsun.







