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Hayat Hercai dizisi yapım ekibinden hayranlara uyarı
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Hercai dizisinden flaş karar! Hercai ne zaman final yapıyor?

Hercai dizisi yapım ekibinden hayranlara uyarı

Yayınlandığı günden bu yana büyük ilgiyle takip edilen Hercai dizisiyle ilgili alınan bir kararı yapım şirketi sosyal medyadan duyurdu. Dizinin yeni bölümüyle ilgili paylaşım yapanlar hakkında artık suç duyurusunda bulunulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hercai dizisinin baş rolünde Akın Akınözü ve Ebru Şahin rol alıyor.
Hercai dizisinin baş rolünde Akın Akınözü ve Ebru Şahin rol alıyor.

ATV'de yayınlanan Hercai dizisinin yapım şirketi Mia Film'den, dizi adına açılan sosyal medya hesaplarıyla ilgili açıklama geldi. Yapım şirketi, dizinin yeni bölümüyle ilgili sosyal medya paylaşımı yapanlarla ilgili hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı.

Mia Film'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • "Hercai severler, kötü niyetli bazı fan sayfaları ve fake hesaplar artık dizimize büyük zarar vermeye başladı. Bu durum verilen bütün emeklere büyük bir saygısızlık ve hırsızlıktır. Hercai ile ilgili sahne çekip paylaşan, bu paylaşımları yayan, destek veren ve senaryoya dair bilgi paylaşımı yapan birçok hesap tarafımızca belirlenmiştir. Bu emek hırsızlığını yapanlar hakkında kanalımız ve şirketimiz tarafından hukuki süreç başlatılmıştır. Ve bu paylaşımları yapmaya devam eden diğer hesaplarda incelenmektedir. Bunlarla ilgili de hukuki süreç başlatılacaktır. Saygılarımızla."

Hercai, 31 Mayıs'ta sezon finali yapacak.

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